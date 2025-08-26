Koniec wsparcia dla Windows 10. Jak przygotować się na zmianę?

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Koniec wsparcia dla Windows 10 to nie teoria - to fakt, który nastąpi po 14 października. Acer Polska rusza z kampanią, której twarzą jest Piotr Konieczny z Niebezpiecznik.pl. Jej celem jest uświadomienie użytkownikom, że nadchodzący koniec wsparcia to nie tylko aktualizacja systemu, ale realna potrzeba wymiany sprzętu – na nowoczesny, bezpieczny i gotowy na funkcje AI laptop z Windows 11.



To już oficjalne - Windows 10 przestaje być wspierany już 14 października 2025 r (nie dotyczy osób, które wykupią ESU: Rozszerzone Aktualizacje Zabezpieczeń).



Co to oznacza w praktyce? Brak aktualizacji/poprawek bezpieczeństwa, coraz więcej niekompatybilnych aplikacji, a w dłuższej perspektywie: ryzyko, że update tej, która jest dla Ciebie ważna na co dzień, może być niemożliwy. Dla firm - potencjalne naruszenia danych. Dla graczy problemy z wydajnością, zaś dla szkół dziura w cyfrowej obronie.

Nowe laptopy z Windows 11 i Copilot+ PC rozwiązują te problemy już na starcie. Oferują szybkość działania, nowoczesne funkcje oparte na AI i pełną zgodność z aktualnymi i rekomendowanymi przez ekspertów standardami bezpieczeństwa od TPM 2.0 po izolację aplikacji i Secure Boot. A do tego są po prostu wydajniejsze, cichsze i bardziej energooszczędne.



W kampanii Piotr Konieczny - ekspert ds. cyberbezpieczeństwa (Niebezpiecznik.pl) - tłumaczy (często z humorem), że wymiana sprzętu to nie koniec świata. To krok w stronę bezpieczniejszej, wygodniejszej i szybszej codzienności. Acer pokazuje, że dobry laptop nie musi być ani skomplikowany w obsłudze, ani drogi - wystarczy dobrze wybrać.





Nie każdy potrzebuje tego samego i Acer to rozumie. Nowa kampania opiera się na trzech konkretnych modelach, dobranych do realnych potrzeb użytkowników:- Acer TravelMate P4 - dla firm, które chcą działać zgodnie z polityką Zero Trust, wymagają solidności, bezpieczeństwa klasy biznesowej i gotowości do pracy zaraz po wyjęciu z pudełka.- Acer Aspire 14 AI - dla domowych użytkowników, twórców i szkół. To smukły laptop z aluminiową obudową, wyposażony w ekran OLED o wysokiej rozdzielczości, który zapewnia doskonały kontrast i odwzorowanie kolorów. Wydajna bateria pozwala pracować nawet do 22 godzin bez ładowania, co eliminuje problem częstego podpinania zasilacza. Dzięki wsparciu AI i Microsoft Copilot, Aspire 14 AI przyspiesza codzienne zadania – od tworzenia prezentacji, przez edycję treści, aż po pracę kreatywną – oferując większą efektywność i komfort w jednym urządzeniu. Warto wspomnieć, że laptop do 28 sierpnia można kupić w promocyjnej cenie za 2999 zł.- Predator Helios Neo 16 AI - dla graczy, którzy nie uznają kompromisów. DirectStorage, Auto HDR, VRR i Windows 11 to dla nich nie dodatki - to must-have, dla tych, którzy chcą grać bez loadingów i tearingu.Technologia zmienia się szybko, ale nawyki dużo wolniej. „Koniecznie postaw na bezpieczeństwo” to nie tylko kampania dotycząca wyboru sprzętu Acer z Windows 11. To próba przełamania cyfrowego oporu, ale także budowanie świadomości, jak istotne jest dbanie o bezpieczeństwo w dzisiejszym świecie.. Przekonanie, że opóźnianie kliknięcia w "zainstaluj teraz" może stanowić ryzyko i niepotrzebnie narażać użytkownika na zagrożenia lub cyber-ataki.Całość podana jest w formie lekkich video, humorystycznych scenek i konkretnych porad - z pewnością dotrze zarówno do adminów, jak i graczy, nauczycieli i rodziców. Bo niezależnie, czy używasz laptopa do maili, prezentacji, montażu, czy Valoranta - przyszłość i tak Cię dogoni. Lepiej ją wyprzedzić.