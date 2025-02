Konkurs - do wygrania aż 8 par słuchawek Huawei za 1 zł

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Już 13 marca na polskim rynku zadebiutują HUAWEI FreeArc – pierwsze otwarte, sportowe słuchawki w portfolio marki. Łącząc wyjątkowy komfort użytkowania z wysoką jakością dźwięku i certyfikatem odporności na kurz oraz zachlapania IP57, są idealne do każdej przygody sportowej na świeżym powietrzu. Nawet w deszczowych warunkach! Z okazji ich nadchodzącej premiery oficjalny sklep internetowy huawei.pl zaprasza swoich klientów oraz nowych użytkowników do udziału w konkursie, który odbędzie się w dniach 18.02 – 13.03.2025 r. Do zdobycia jest 8 par premierowych słuchawek HUAWEI FreeArc.







Aby wziąć udział, należy w maksymalnie 5 zdaniach wykonać zadanie konkursowe: „Opisz idealny trening ze słuchawkami HUAWEI” i zapisać się na newsletter sklepu na stronie: https://consumer.huawei.com/pl/offer/audio. To wystarczy, aby mieć szansę na znalezienie się w gronie 8 nagrodzonych osób. Na zwycięzców czeka:

• 8 par słuchawek HUAWEI FreeArc (za 1 zł).



Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ciągu 10 dni roboczych od daty zakończenia. Zwycięzcy otrzymają kupony na zakup produktów za 1 zł na huawei.pl, które będzie można wykorzystać do 13.04.2025 r. Kupony nie łączą się ze sobą i nie łączą się z kodem rabatowym za zapisanie się na newsletter. Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie: https://consumer.huawei.com/pl/offer/regulamin/freearc-konkurs.

















źródło: Info Prasowe - HUAWEI