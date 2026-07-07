Kup realme 16 5G i odbierz słuchawki realme Buds T500 Pro

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka realme przygotowała wyjątkową niespodziankę dla miłośników fotografii mobilnej i bezkompromisowego brzmienia. Od dziś do 26 lipca przy zakupie smartfona realme 16 5G klienci otrzymają w prezencie słuchawki realme Buds T500 Pro. To idealny moment, by wyposażyć się w urządzenie stworzone z myślą o młodych twórcach, którzy wyrażają siebie przez obraz, a przy okazji zależy im na sprzęcie z wysoką jakością audio. Za potężne możliwości fotograficzne nowego smartfona odpowiada system podwójnych aparatów 50 MP, z główną jednostką wyposażoną w matrycę Sony IMX852 LumaColor.







Sensor o rozmiarze 1/2.93 cala z jasną przysłoną f/1.8 i autofocusem gwarantuje kryształową ostrość obrazu nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Ciekawym elementem jest również umieszczone na tylnej obudowie lusterko do selfie. Pozwala ono na precyzyjne wykadrowanie autoportretu przy użyciu najlepszego dostępnego obiektywu, podczas gdy pierścieniowa lampa błyskowa Aura Ring Flash dba o idealne doświetlenie twarzy. Za autentyczne tekstury i wierność kolorów odpowiada algorytm LumaColor Image, znany z serii realme 16 Pro.



Mimo wyposażenia w pojemną baterię 6550 mAh urządzenie zachowuje smukły profil o grubości 8.1 mm i waży zaledwie 181 gramów. Tył telefonu zdobi panel Aurora Wings z energetyczną, gradientową teksturą przypominającą pióra, mieniący się w odcieniach niebieskiego i złota. Front zajmuje wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6.57 cala z ultrawąską dolną ramką 2.23 mm.



Sercem urządzenia jest wydajny procesor MediaTek Dimensity 6400 Turbo, który we współpracy z 8 GB pamięci RAM wspieranej przez 10 GB dynamicznej pamięci VRAM (DRE) zapewnia błyskawiczną reakcję na każde polecenie. Dodatkowo urządzenie posiada 256 GB pamięci masowej. Optymalne temperatury zapewnia potężna komora parowa o powierzchni 6050 mm². Wyróżniającym na rynku elementem jest bateria o pojemności aż 6550 mAh z szybkim ładowaniem 45W SuperVOOC. Urządzenie zyskało również certyfikat IP69 Pro, oznaczający pełną odporność na pył, zalanie, a nawet strumień wody pod wysokim ciśnieniem.



Dołączane w ramach promocji słuchawki realme Buds T500 Pro stanowią perfekcyjne dopełnienie multimedialnego potencjału smartfona. Zostały wyróżnione certyfikatem Hi-Res Audio i obsługują zaawansowany protokół LHDC 5.0, co gwarantuje bezstratną jakość przesyłanej muzyki. Wewnątrz niesamowicie lekkiej, 4.5-gramowej konstrukcji pracują potężne tytanowe przetworniki basowe o średnicy 12,4 mm. Przestrzenną immersję potęguje funkcja audio 360°, generująca kinowe wrażenia akustyczne. Słuchawki są wyposażone w funkcję zaawansowanej aktywnej redukcji szumów o skuteczności 50 dB oraz system sześciu mikrofonów z AI, skutecznie odcinających hałas zewnętrzny podczas podróży czy pracy. Na uwagę zasługuje również czas działania – dzięki kompaktowemu etui ładującemu bateria wystarcza na oszałamiające 56 godzin odtwarzania bez potrzeby szukania gniazdka.



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źródło: Info Prasowe - realmy