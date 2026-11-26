Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung dodaje etui z klawiaturą przy zakupie jednego z tabletów Galaxy Tab: S12 Ultra, S12+, S11 i S10 FE. Z dodatkową klawiaturą tablet Galaxy może stać się doskonałym mobilnym narzędziem do pracy, nauki i rozrywki, który w wielu sytuacjach zastąpi nam laptop. Etui chroni też ekran i tył urządzenia, a po złożeniu pełni rolę podstawki. Już od 23 listopada przy zakupie wybranych modeli tabletów Galaxy Samsung dodaje w prezencie dopasowane do modelu etui z klawiaturą. Każdy tablet z promocji otrzymuje etui dopasowane do swojego rozmiaru. Kupujący Galaxy Tab S10 FE mogą wybrać jeden z dwóch modeli klawiatury.











źródło: Info Prasowe - SAMSUNG

- Kup wybrany tablet w okresie od 23.11 do 27.12.2026 r. u partnera promocji.- Uruchom tablet w Polsce do 3.01.2027 r.- Zaloguj się na koncie Samsung w aplikacji Samsung Members. W ciągu 24 godzin od uruchomienia tabletu pojawi się w niej baner z formularzem.- Do 10.01.2027 r. wypełnij formularz i dołącz dowód zamówienia oraz dowód zakupu.Zgłoszenie weryfikowane jest w ciągu 14 dni roboczych, a nagroda dostarczana jest kurierem w ciągu 30 dni od pozytywnej weryfikacji. Jedna osoba może otrzymać maksymalnie trzy nagrody. Liczba etui jest ograniczona.Promocja obejmuje m.in. sklep samsung.com/pl, Samsung Brandstores, RTV EURO AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, NEONET, Komputronik i al.to. Nie obejmuje zakupów od sprzedawców na platformach marketplace ani w sklepach outletowych wskazanych w regulaminie.