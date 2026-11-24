Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Tablet 5G z aktywnym rysikiem w prezencie? W Play to możliwe. Klienci, którzy do 2 grudnia br. zdecydują się na zakup ZTE Pad 5G X1102N, mogą otrzymać dedykowany rysik, który ułatwia notowanie, pisanie i codzienną obsługę urządzenia. W połączeniu z nowoczesnym tabletem wyposażonym w łączność 5G, 11-calowy ekran 90 Hz i 256 GB pamięci tworzy zestaw, który sprawdzi się zarówno w pracy i nauce, jak i podczas rozrywki. To również ciekawy pomysł na prezent pod choinkę. ZTE Pad 5G X1102N to wszechstronny tablet stworzony z myślą o pracy, nauce i rozrywce. Oferuje 11-calowy ekran Full HD+ z odświeżaniem 90 Hz, zapewniający płynny obraz i żywe kolory. Smukła, metalowa obudowa o grubości 7,65 mm i masie 522 gramów sprawia, że urządzenie wygodnie leży w dłoniach i bez problemu można zabrać je ze sobą w podróż.







Za wydajność odpowiada procesor Unisoc T8100, 6 GB RAM z możliwością rozszerzenia o dodatkowe 10 GB oraz 256 GB pamięci wewnętrznej. Tablet obsługuje również 5G, 4G LTE i dwuzakresowe Wi-Fi, dzięki czemu zapewnia szybki dostęp do Internetu. Na długi czas pracy pozwala bateria o pojemności 7670 mAh z szybkim ładowaniem 21 W. Tablet wyposażono także w aparat główny 13 Mpix, z funkcjami wspieranymi przez AI, m.in. trybem nocnym, AI Magic Editor i AI Magic Eraser, oraz przedni aparat 5 Mpix do wideokonferencji. Sztuczna inteligencja wspiera również codzienne zadania – od tłumaczeń w czasie rzeczywistym i komunikacji twarzą w twarz, przez podsumowywanie długich treści, po pomoc w pisaniu i redagowaniu tekstów.



Jak skorzystać z promocji w Play?

Aby wziąć udział w promocji, należy:

• w okresie do 2 grudnia 2026 r. kupić co najmniej jedną sztukę tabletu ZTE Pad X1102N 5G. Zakupu należy dokonać w sieci sprzedaży Play – w salonie stacjonarnym, sklepie internetowym, poprzez sprzedaż telefoniczną lub u przedstawiciela handlowego;

• za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem tinyurl.com/ZTE-X1102N-Play podać numer dowodu zakupu (faktury lub paragonu), numery IMEI 1 i IMEI 2 znajdujące się na opakowaniu urządzenia oraz wymagane dane osobowe;

• przesłać zgłoszenie najpóźniej do 31 grudnia 2026 r.



Promocja trwa do 2 grudnia 2026 r. W jej ramach przygotowano 50 rysików do tabletu ZTE Pad X1102N, które trafią do uczestników spełniających warunki. Rysiki będą przekazywane do wyczerpania puli objętej akcją. Zgłoszenia można przesyłać do 31 grudnia 2026 r.

Link do promocji: KLIK.











źródło: Info Prasowe - ZTE