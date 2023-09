LG - przesył danych w technologii 6G THz na odległość 500 metrów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma LG Electronics ogłosiła udaną bezprzewodową transmisję i odbiór danych o częstotliwości 6G THz na odległość ponad 500 metrów. Stanowi to najdłuższy jak dotąd dystans zarejestrowany w jakimkolwiek teście 6G przeprowadzonym na zewnątrz w obszarze miejskim. Test przeprowadzony wspólnie z LG U+ odbył się na początku tego miesiąca w LG Sciencepark w Magok w Seulu. Ten doskonały wynik świadczy o tym, że LG pozostaje liderem w dziedzinie badań i rozwoju telekomunikacji 6G. Najnowsze osiągnięcie nastąpiło po udanym teście przeprowadzonym przez firmę w 2022 r., kiedy to wysłała i odebrała na zewnątrz bezprzewodowo dane 6G THz na odległość 320 metrów w Instytucie Fraunhofera Heinricha Hertza w Berlinie. LG i Fraunhofer współpracowały w celu opracowania podstawowego sprzętu do transmisji i odbioru 6G, w tym wielokanałowego wzmacniacza mocy i odbiornika o niskim poziomie szumów. Pomogło to zoptymalizować wydajność i poprawić wynik o ponad 50 procent.







Test przeprowadzony w LG Sciencepark jest istotny nie tylko dlatego, że firma LG zwiększyła odległość transmisji i odbioru bezprzewodowego do 500 metrów – standardowej odległości dla stacji bazowych o dużej mocy w obszarach miejskich. Zweryfikowała także użyteczność 6G w różnych scenariuszach komunikacji w świecie rzeczywistym, w tym między budynkami, terminalami budynek-ziemia i terminalami ziemia-ziemia. LG jest teraz o krok bliżej do komercjalizacji komunikacji 6G THz.



Ewolucja telekomunikacji 5G i 6G umożliwi znaczne zwiększenie szybkości transmisji danych, a także bardzo niskie opóźnienia, wysoką niezawodność transmisji danych, połączenie komunikacji i sztucznej inteligencji oraz komunikacji i technologii czujników. Zaawansowane możliwości sieci 6G będą miały kluczowe znaczenie nie tylko dla zapewnienia wciągających wrażeń multimedialnych, ale także dla kilku przyszłych obszarów działalności LG, w tym autonomicznej jazdy i rozwiązań mobilnych, metawersum, inteligentnych domów oraz inteligentnych fabryk. Dyskusje nad standaryzacją sieci 6G rozpoczną się prawdopodobnie około 2025 roku, a komercjalizacja spodziewana jest w roku 2029. Inwestycje LG w badania i rozwój, strategiczne partnerstwa i udane prezentacje technologii wskazują na gotowość oraz determinację firmy do przewodzenia globalnemu przejściu na 6G.



W 2019 r. firma LG wraz z Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) utworzyła LG Electronics-KAIST 6G Research Center – pierwszy tego rodzaju ośrodek badawczy w Korei oparty na współpracy przemysłu i uniwersytetu. Firma kontynuuje pracę nad podstawowymi technologiami 6G poprzez współpracę z wiodącymi uczelniami z całego świata. Nawiązała również współpracę badawczo-rozwojową w celu opracowania podstawowej technologii 6G z różnymi instytutami, w tym z niemieckim Instytutem Fraunhofera, Koreańskim Instytutem Badawczym Standardów i Nauki (KRISS) oraz Keysight Technologies.



LG jest jedyną koreańską firmą, która została mianowana przewodniczącą Next G Alliance – grupy ds. technologii bezprzewodowych kierowanej przez Amerykańskie Stowarzyszenie Przemysłu Telekomunikacyjnego (ATIS). LG pełni tę funkcję od 2021 roku, nadzorując różnorodne projekty mające na celu odkrywanie przypadków użycia technologii komunikacyjnej 6G i ustanowienie wymagań technicznych.



W październiku firma podzieli się swoimi kluczowymi osiągnięciami w rozwoju technologii 6G podczas „LG 6G Tech Festa”, którego współgospodarzem będzie LG U+.











Źródło: Info Prasowe - LG