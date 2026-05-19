LG - monitor Full HD z natywną częstotliwością odświeżania 1000 Hz

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma LG Electronics zaprezentowała pierwszy na świecie monitor gamingowy Full HD (1920 x 1080) z natywną częstotliwością odświeżania 1000 Hz, wyznaczając nowy poziom wydajności w segmencie monitorów dla profesjonalnych graczy. LG UltraGear (model 25G590B) został zaprojektowany z myślą o dynamicznej rozgrywce i oferuje wyjątkową płynność ruchu, wysoką klarowność obrazu oraz wysoką wydajność, pomagającą graczom szybciej reagować i zachować większą precyzję podczas intensywnych starć. Stworzony z myślą o grach FPS (first-person shooter), model 25G590B łączy częstotliwość odświeżania 1000 Hz z 24,5-calowym ekranem, którego rozmiar jest preferowany przez wielu graczy e-sportowych. Taka konfiguracja ułatwia śledzenie ruchów przeciwników i szybsze reagowanie na sytuację w grze, wspierając bardziej precyzyjną i taktyczną rozgrywkę.







Dzięki natywnej częstotliwości odświeżania 1000 Hz i rozdzielczości FullHD nowy monitor gamingowy LG UltraGear oferuje płynniejszy obraz, większą wyrazistość ruchu i wysoką responsywność, której oczekują profesjonalni gracze. Model 25G590B to pierwszy monitor gamingowy Full HD z natywną częstotliwością odświeżania 1000 Hz wprowadzony na rynek przez markę elektroniki użytkowej. Wyświetlacz zapewnia ultraszybkie odświeżanie obrazu przy zachowaniu czytelności interfejsu i wysokiej ostrości zarówno ruchomych, jak i statycznych elementów na ekranie. Model 25G590B szczególnie dobrze sprawdza się w grach FPS, gdzie kluczowe znaczenie mają precyzyjne celowanie i błyskawiczna reakcja na wydarzenia w grze. W przeciwieństwie do monitorów z trybem Dual Mode, które wymagają zmiany rozdzielczości lub proporcji obrazu w celu osiągnięcia maksymalnej częstotliwości odświeżania, model 25G590B oferuje natywne 1000 Hz w rozdzielczości FullHD, bez konieczności zmiany ustawień. Dzięki temu gracze mogą trenować i rywalizować bez zmiany ustawień obrazu i bez kompromisów w zakresie płynności czy ostrości.



Nowy monitor UltraGear dodatkowo zwiększa precyzję obrazu dzięki technologii Motion Blur Reduction Pro, która poprawia ostrość szybko poruszających się obiektów i ułatwia ich śledzenie. Pomaga to szybciej dostrzegać ruch przeciwników, precyzyjniej identyfikować cele i utrzymać koncentrację podczas dynamicznej rozgrywki. Monitor wyposażono również w zaawansowany panel IPS oraz powłokę antyrefleksyjną ograniczającą odblaski i zapewniającą spójne odwzorowanie kolorów w różnych warunkach oświetleniowych. Wszystkie te elementy współpracują ze sobą, zwiększając czytelność obrazu i immersję podczas gry.



24.5-calowy monitor zaprojektowany z myślą o e-sporcie i rywalizacji na najwyższym poziomie

Wyposażony w 24.5-calowy ekran FullHD, model 25G590B został stworzony z myślą o wymaganiach środowiska e-sportowego. Taki rozmiar ekranu jest powszechnie wybierany przez profesjonalnych graczy, ponieważ pozwala łatwo objąć wzrokiem najważniejsze elementy rozgrywki i szybciej reagować bez konieczności intensywnego przesuwania wzroku po ekranie. Monitor wyposażono również w smukłą, minimalistyczną podstawę, która łączy gamingowy design z konstrukcją oszczędzającą miejsce na biurku. Kompaktowa podstawa zapewnia większą swobodę ruchu myszą, co ma szczególne znaczenie podczas dynamicznej rozgrywki. Oznaczenia kalibracyjne na podstawie monitora ułatwiają precyzyjne ustawienie wysokości, obrotu i nachylenia monitora, pomagając łatwo odtworzyć preferowaną konfigurację zarówno podczas treningów, jak i turniejów. Całość uzupełnia subtelne i stylowe podświetlenie loga UltraGear, które umożliwia dostosowanie oświetlenia i podkreśla charakterystyczny styl serii UltraGear.



Funkcje AI wspierają bardziej immersyjną rozgrywkę

Model 25G590B wyposażono we wbudowane funkcje AI stworzone z myślą o grach, które zwiększają immersję i komfort użytkowania. AI Scene Optimization inteligentnie dostosowuje ustawienia obrazu do gatunku gry, poprawiając głębię i realizm wyświetlanej sceny. Z kolei AI Sound zapewnia bardziej przestrzenny dźwięk i wyraźniejszą komunikację głosową podczas gry przy użyciu kompatybilnych zestawów słuchawkowych. Funkcje AI uzupełniają ultraszybką wydajność monitora, pomagając utrzymać płynną i bardziej angażującą rozgrywkę.



LG UltraGear 25G590B trafi na wybrane rynki w drugiej połowie 2026 roku, a później będzie stopniowo wprowadzany na kolejnych rynkach.











źródło: Info Prasowe - LG