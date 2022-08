LG OLED Flex - 42‑calowy telewizor OLED z wyginanym ekranem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

LG przedstawia LG OLED Flex (model LX3) – innowacyjny, pierwszy na świecie telewizor wyposażony w wyginany ekran OLED o przekątnej 42 cali. LG OLED Flex jest idealnie przystosowany do gier konsolowych, komputerowych czy w chmurze, a także do oglądania transmisji na żywo i treści na platformach streamingowych. Otwiera to zupełnie nową erę dostosowania ekranu do osobistych preferencji. Jedyny w swoim rodzaju wyświetlacz modelu LX3 można regulować w zakresie od całkowicie płaskiego do mocno zakrzywionego (900R)1. Użytkownik może wybrać optymalną krzywiznę spośród 20 ustawień, dostosowując ją do własnych upodobań.







Zmiana kształtu ekranu LG OLED Flex jest możliwa dzięki opracowanej przez LG technologii OLED, opartej na samoświecących pikselach, bez podświetlania, jak ma to miejsce w klasycznych telewizorach LCD. Zalety technologii LG OLED evo w modelu LX3 są widoczne zarówno w konfiguracji płaskiego, jak i zakrzywionego ekranu. Zaskakują więc jakością obrazu i doskonałymi parametrami obrazu, z których słyną telewizory LG OLED. Nowy model – LX3 charakteryzuje się nieskończonym kontrastem, głęboką czernią, wysoką precyzją oddawania barw (potwierdzoną certyfikatem 100% wierności odwzorowania kolorów), a także czasem reakcji, wynoszącym zaledwie 0.1 milisekundy oraz niskim opóźnieniem sygnału wyjściowego. To sprawia, że użytkownicy telewizora LG OLED Flex mają wrażenie, że są częścią akcji widocznej na ekranie.



Oprócz najwyższej jakości obrazu, za którą odpowiada inteligentny procesor α (Alpha) 9 Gen 5 i unikatowe algorytmy wyświetlania, LG OLED Flex gwarantuje komfort dla oczu. Świadczą o tym liczne certyfikaty, potwierdzające brak migotania i odblasków. Ekran OLED w modelu LX3 umożliwia dłuższe sesje gamingowe i oglądanie ulubionych treści bez zmęczenia oczu. Opracowana w LG specjalna powłoka antyrefleksyjna (Super Anti Reflection) ogranicza także rozpraszanie wzroku, aby użytkownicy mogli skupić całą uwagę na tym, co dzieje się na ekranie.



Wyginany 42-calowy ekran zdecydowanie wyróżnia się na rynku dzięki zaawansowanym opcjom regulacji. Szybkie ustawienie krzywizny ekranu LX3 jest możliwe za pomocą dwóch opcji. Pierwsza, to specjalny przycisk na pilocie. Druga, to ręczne ustawienie stopnia krzywizny – w odstępach 5-procentowych, na łącznie 20 dostępnych poziomach. Ekran LG OLED Flex można także odchylać o maksymalnie 10 stopni w stronę użytkownika lub oddalić o 5 stopni. Natomiast regulowana wysokość podstawy – w przedziale 140 milimetrów w górę lub w dół – gwarantuje ergonomię i komfort użytkowania, niezależnie od sposobu siedzenia przed telewizorem.



Model LX3 jest wyposażony w szereg cech i funkcji, które podnoszą jakość wrażeń podczas gry. Gracze mogą na przykład dostosowywać rozmiar obrazu na ekranie do swoich indywidualnych upodobań albo gatunku gry. Fani gier fabularnych, typu RPG, wyścigówek i platformówek prawdopodobnie będą chcieli wykorzystać każde 42 cale ekranu. Natomiast miłośnicy strategicznych gier czasu rzeczywistego (RTS) lub strzelanek pierwszoosobowych (FPS) mogą preferować obraz 32- lub 27-calowy, który pozwala szybkim rzutem oka ogarnąć, co dzieje się w świecie gry. Funkcja zmiany rozmiaru obrazu jest dostępna z poziomu wygodnego menu Gaming Dashboard. Także tam użytkownicy mogą wybrać ustawienie pomniejszonego obrazu na ekranie (góra, dół lub wyśrodkowanie).



Nowa aplikacja Game, dostępna wyłącznie w LX3, obsługuje niestandardowe wygaszacze ekranu oraz skróty do popularnych aplikacji, jak Twitch i YouTube. Udostępnia również na tym samym ekranie wykaz podłączonych zewnętrznych urządzeń wejściowych. Ulepszona specjalnie pod kątem LG OLED Flex funkcja Gaming Optimizer, została rozszerzona o opcję dostosowania dźwięku do poszczególnych gatunków gier. Panel ustawień audio w grach obejmuje korektor oraz przełączniki AI Game Sound i Dolby Atmos oraz inne zaawansowane opcje, dostosowujące wrażenia z gry do własnych upodobań.



Gracze z pewnością docenią także tryb Multi View w LX3, który umożliwia jednoczesne oglądanie treści z dwóch różnych źródeł i wybór głównego kanału audio. Dzięki temu grając na komputerze czy konsoli, mogą jednocześnie oglądać filmy z serwisu YouTube przesyłane strumieniowo ze smartfona.

Funkcja Switching Hub w LG OLED Flex została opracowana z myślą o maksymalnej wygodzie użytkownika. Pozwala ona korzystać na komputerze, podłączonym kablem HDMI, z wbudowanego w telewizor mikrofonu oraz podłączonych do niego przez USB - zestawu słuchawkowego, klawiatury czy myszy. Naciskając specjalny przycisk zmiany źródła, umieszczony z boku podstawki LX3, można przełączać się między komputerem a LG OLED Flex bez konieczności odłączania i podłączania kabli. Wbudowany mikrofon skutecznie eliminuje echo, umożliwiając krystalicznie czysty dźwięk podczas komunikacji głosowej w grach. Dzięki dwóm przednim głośnikom o mocy 40 W LX3 zapewnia wysokiej jakości wrażenia dźwiękowe podczas gier i oglądania treści. Natomiast wbudowany Dolby Atmos, gwarantuje większą wyrazistość, głębię i dynamikę dźwięku dopasowaną do odtwarzanej treści.



Linia telewizorów LG OLED TV wraz z nowym modelem LG OLED Flex dostarcza niezapomniane wrażenia gamingowe na dużym ekranie. Jest to możliwe, m.in. dzięki obsłudze technologii Dolby Vision w 4K 120 Hz i najnowszym funkcjom HDMI 2.1, czyli zmiennej częstotliwości odświeżania (VRR) i automatycznemu trybowi niskiego opóźnienia (ALLM). Wyginany ekran obsługuje technologię G-SYNC i ma certyfikat AMD FreeSync Premium, gwarantujące brak rozchodzenia i zacinania się obrazu. Te wszystkie funkcje sprawiają, że gry wprost ożywają na ekranie.



LG OLED Flex umożliwia również konfigurowanie oświetlenia, wbudowanego w formie tarczy w tylną obudowę. Ta poświata w LX3 synchronizuje się z obrazem lub dźwiękiem odtwarzanym na ekranie, dodatkowo budując atmosferę. Użytkownik ma do wyboru aż pięć różnych trybów działania.



Model LG Flex będzie prezentowany podczas targów IFA 2022 na stoisku LG w hali 18 Messe Berlin.





























Źródło: Info Prasowe / LG