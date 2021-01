LG TONE Free z aktywną redukcją szumu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

LG rozszerza linię LG TONE Free o model HBS-FN7. To jeszcze bardziej technologicznie udoskonalone i w pełni bezprzewodowe słuchawki douszne. Z wszystkimi zaletami bliźniaczego modelu LG HBS-FN6: intuicyjną obsługą, komfortem użytkowania, izolacją od hałasu z otoczenia, najczystszym dźwiękiem gwarantowanym przez firmę Meridian, a także ładującym etui z funkcją odkażania UVnano. Nowością zaś jest system Aktywnej Redukcji Szumu (ANC), który zapewnia niezwykłą przyjemność słuchania i jeszcze głębsze doznania w odbiorze.







Nie wszystkie w pełni bezprzewodowe słuchawki douszne z systemem ANC radzą sobie z blokowaniem dźwięków zewnętrznych, gdy funkcja ta jest wyłączona. Model LG TONE Free FN7 posiada uwielbianą we wcześniejszym modelu LG TONE Free FN6 funkcję pasywnej redukcji szumu. Nowy model słuchawek jest dodatkowo wyposażony w aktywny system ANC neutralizujący odgłosy za pomocą trzech mikrofonów zainstalowanych w każdej słuchawce, które monitorują fale dźwiękowe dochodzące ze wszystkich kierunków. Regulowane nakładki żelowe z konstrukcją Vortex Ribs zapewniają lepsze dopasowanie do uszu, co zmniejsza do minimum przenikanie szumu z zewnątrz. Z funkcją ANC dźwięki z otoczenia są niemal całkowicie wyeliminowane. Dzięki temu wszystkie nuty oraz partie wokalne stają się wyraźniejsze i bardziej naturalne, nawet przy maksymalnej głośności. Niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy: czy jest to samolot, kawiarnia na świeżym powietrzu, czy hałaśliwa ulica – wszystkie dźwięki są słyszalne tak, jak gdybyśmy znajdowali się właśnie w cichym pomieszczeniu.



Tak jak w innych słuchawkach serii LG TONE Free, w modelu HBS-FN7 zastosowano sprawdzoną technologię Meridian Audio. Rozwiązanie to gwarantuje doskonałe odwzorowanie dźwięków. Opracowane zostało przez zaufanego partnera LG – renomowaną brytyjską firmę, która zajmuje się cyfrowym przetwarzaniem dźwięku i technologiami audio od ponad 25 lat, wciąż doskonaląc tę technikę. Efekty słychać przez słuchawki douszne LG TONE Free FN7. Są w stanie odtworzyć scenę dźwiękową porównywalną ze sceną tworzoną przez klasyczne głośniki. Odwzorowują partie wokalne z nieskazitelną czystością, przenosząc odbiorcę do muzycznego świata. Opracowany przez Meridian i dostępny poprzez aplikację LG TONE Free korektor dźwiękowy dostępny jest dla urządzeń pracujących w systemie Android oraz iOS. Udoskonala wrażenia słuchowe dzięki czterem konfiguracjom wstępnych ustawień: Natural – tryb umożliwiający uzyskanie czystego, zbalansowanego dźwięku, Immersive – zwiększający wrażenia przestrzenne, Bass Boost – zapewniający dodatkową moc i głębię brzmienia, Treble Boost – odtwarzający czystsze i wyraźniejsze partie wokalne. Wysoka jakość przetworników wypełnionych silikonem w słuchawkach LG TONE Free FN7 daje pełniejszy i bogatszy bas. Natomiast specjalna kopułka ze wzmocnioną, metalową warstwą pozwala na lepszy rozkład średnich i wysokich tonów.



Model HBS-FN7 został wyposażony także w innowacyjne etui ładujące UVnano firmy LG, które po raz pierwszy trafiło na rynek wraz ze słuchawkami LG TONE Free FN6. Zastosowanie światła ultrafioletowego sprawia, że etui eliminuje 99,9% bakterii E. coli i S. aureus na wewnętrznych siatkach wkładek dousznych. Jako nowość w LG TONE Free FN7 zainstalowano oświetlenie LED, które znajduje się w górnej części obudowy – ułatwia monitorowanie poziomu naładowania baterii i statusu UVnano.



























Źródło: Info Prasowe / LG