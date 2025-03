LG UltraGear 32G810SA-W – monitor gamingowy nowej generacji

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

LG prezentuje nowy monitor gamingowy LG UltraGear 32G810SA-W, który redefiniuje sposób, w jaki gramy i korzystamy z multimediów. Dzięki platformie webOS oraz wsparciu dla grania w chmurze, oferuje nieograniczony dostęp do gier bez potrzeby posiadania konsoli czy PC. To idealne rozwiązanie dla graczy i entuzjastów nowych technologii. Przedsprzedaż monitora trwa do 24 marca. Decydując się na zakup w tym okresie cena zostanie obniżona o 15%, a dodatkowo klienci będą mogli otrzymać w prezencie kontroler Microsoft Xbox. Przedsprzedaż monitora LG UltraGear 32G810SA-W trwa od 11 do 24 marca do 23:59 lub do wyczerpania puli promocyjnej. Oprócz specjalnej zniżki w wysokości 15%, która naliczy się automatycznie po dodaniu do koszyka zakupowego, każdy klient otrzyma bezprzewodowy kontroler Microsoft Xbox w jednym z trzech kolorów do wyboru: Pulse Red, Shock Blue lub Electric Volt.







Gra w chmurze – bez dodatkowego sprzętu!

LG UltraGear 32G810SA-W to coś więcej niż wyświetlacz – to gamingowy smart monitor, który pozwala grać w chmurze bez konieczności podłączania komputera lub konsoli. Wystarczy podłączyć pada i od razu cieszyć się dostępem do najpopularniejszych tytułów na platformach takich jak GeForce Now, Amazon Luna, a wkrótce także Xbox Cloud Gaming. To prawdziwa rewolucja dla graczy, którzy cenią wygodę i dostępność gier w dowolnym momencie. Dodatkowo, monitor oferuje dostęp do popularnych serwisów streamingowych, takich jak Netflix, YouTube i inne, sprawiając, że doskonale sprawdzi się także jako centrum multimedialne.



Maksymalna płynność w grach na PC i konsolach

Dla tradycyjnych graczy monitor LG UltraGear 32G810SA-W oferuje wysoką jakość obrazu i płynność rozgrywki. Częstotliwość odświeżania 144Hz oraz czas reakcji 1ms (GtG) zapewniają świetną responsywność i eliminują efekt smużenia. Dzięki AMD FreeSync Premium oraz NVIDIA G-SYNC Compatible, gracze mogą liczyć na płynną rozgrywkę bez tearingu i opóźnień. 32-calowy ekran IPS o rozdzielczości 4K (3840x2160) oraz pokryciu 95% przestrzeni DCI-P3 gwarantuje świetną jakość obrazu i realistyczne kolory.



Monitor jest także wyposażony w wbudowane głośniki 7W x 2 z technologią AI Sound, która symuluje dźwięk przestrzenny 9.1-kanałowy. System potrafi inteligentnie separować głos gracza od otoczenia, zwiększając jego klarowność w trakcie intensywnych rozgrywek.



Dzięki złączom HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 i USB-C z Power Delivery 65W, LG UltraGear 32G810SA-W oferuje szerokie możliwości podłączenia różnych urządzeń – od konsol nowej generacji po laptopy i PC. Do zapewnienia stabilności połączenia podczas grania w chmurze, monitor oprócz WiFi wyposażony został w klasyczne gniazdo RJ-45.



Ergonomiczna konstrukcja z regulacją wysokości, nachylenia, obrotu i funkcją pivot zapewnia maksymalny komfort użytkowania nawet podczas wielogodzinnych sesji gamingowych. Funkcja LG Switch App umożliwia szybkie przełączanie się między systemem webOS a komputerem, co sprawia, że użytkownicy mogą łatwo korzystać z monitora zarówno do pracy, jak i do rozrywki.



źródło: Info Prasowe - LG