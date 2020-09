LG WING - nowa definicja użytecznego smartfona

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

Podczas premiery online, streamowanej na żywo ze swojej seulskiej centrali, firma LG zaprezentowała pierwsze urządzenie opracowane w ramach inicjatywy Explorer Project. LG WING całkowicie różni się od smartfonów dostępnych obecnie na rynku. W dowolnej chwili użytkownicy mogą łatwo obrócić główny wyświetlacz, uzyskując dostęp do drugiego ekranu oraz zupełnie nowych możliwości. Po obróceniu głównego ekranu o 90 stopni, w dolnej części smartfona jest dostępny drugi wyświetlacz o przekątnej 3.9 cala. W trybie z obróconym głównym ekranem, platformy streamingowe wideo pozwalają na używanie dwóch wyświetlaczy jednocześnie.







Aby wykorzystać możliwości wyjątkowej konstrukcji smartfona LG WING, firma LG nawiązała współpracę z czołowymi partnerami z branży. Gdy w preinstalowanej przeglądarce NAVER jest wyświetlany serwis YouTube lub Tubi, materiał wideo jest odtwarzany na głównym ekranie, a na drugim wyświetlaczu są widoczne komentarze lub pasek wyszukiwania. Dzięki partnerstwu z innymi platformami streamingowymi, takimi jak Rave i Ficto, posiadacze smartfona LG WING mogą na głównym wyświetlaczu oglądać filmy w trybie pełnoekranowym, jednocześnie korzystając z drugiego ekranu komunikować się z innymi użytkownikami.



Dwa wyświetlacze oraz rewolucyjna konstrukcja smartfona LG WING pozwalają na łatwiejsze korzystanie z niektórych aplikacji i funkcji, co przekłada się na znacznie wyższy komfort pracy wielozdaniowej. Użytkownicy mogą oglądać ulubione filmy w trybie pełnoekranowym, jednocześnie wyszukiwać informacje o aktorach lub prowadzić czat ze znajomymi. Ponadto, korzystając z funkcji Multi App użytkownik może tworzyć skróty do ulubionych par aplikacji. Tryb z obróconym ekranem głównym przydaje się też podczas prowadzenia samochodu, ponieważ umożliwia wyświetlanie mapy na głównym ekranie oraz obsługiwanie połączeń telefonicznych na dodatkowym wyświetlaczu – podczas gdy w przypadku konwencjonalnych smartfonów informacje o połączeniach przesłaniają mapę.



Smartfony coraz częściej są używane do oglądania multimediów, dlatego firma LG wyposażyła model WING w różnorodne rozwiązania zapewniające jeszcze większą satysfakcję. Główny ekran smartfona LG WING to 6,8-calowy wyświetlacz P-OLED FullVision o formacie 20.5:9, gwarantującym wyjątkowe doznania podczas gier lub oglądania filmów. Gdy główny wyświetlacz jest obrócony, dodatkowy ekran zarówno zwiększa powierzchnię do wyświetlania obrazu, jak i pełni funkcję uchwytu. Gdy jest włączona blokada Grip Lock, drugi ekran służy do wyświetlania użytecznych informacji, takich jak data i godzina, a jednocześnie nie reaguje na przypadkowe dotykanie.



W przypadku aplikacji platform wideo, które zoptymalizowano pod kątem wyjątkowej konstrukcji smartfona LG WING, drugi ekran służy do sterowania multimediami. Gdy funkcja ta jest aktywna, w prawym górnym rogu drugiego ekranu jest widoczna pływająca ikona, która daje dostęp do menu, umożliwiającego modyfikowanie ustawień obrazu i dźwięku bez konieczności wstrzymywania odtwarzania filmu lub wyświetlania innego okna. Chcąc wyeliminować wszelkie elementy przesłaniające obraz i w pełni wykorzystać powierzchnię wyświetlacza, firma LG zrezygnowała z aparatu z obiektywem wbudowanym w ekran i zastosowała aparat 32 MP, który w razie potrzeby wysuwa się z obudowy smartfona.



Pierwszy na świecie smartfon ze stabilizatorem obrazu typu gimbal, gwarantującym znakomitą jakość nagrań wideo

Z myślą o użytkownikach, którzy utrwalają swoje przeżycia nagrywając filmy przy użyciu smartfona, firma LG wyposażyła urządzenie w zaawansowane funkcje kamery filmowej. Smartfon LG WING jest wyposażony w trzy aparaty: 64 MP z obiektywem szerokokątnym i optyczną stabilizacją obrazu, 12 MP z obiektywem ultraszerokokątnym i matrycą o dużych pikselach oraz 13 MP z obiektywem szerokokątnym. Po obróceniu głównego ekranu można włączyć funkcję jednoczesnego nagrywania dwoma aparatami, wykorzystującą wysuwany aparat 32 MP oraz jeden z tylnych aparatów smartfona. Nagranie można zapisywać w jednym pliku albo w dwóch oddzielnych plikach z obrazem w formacie 1:1 albo 16:9. Co więcej, gdy na głównym ekranie jest wyświetlany film lub zdjęcie, drugi wyświetlacz może pełnić funkcję dedykowanej palety edytora. Smartfon LG WING jest wyposażony w zestaw funkcji dla wymagających użytkowników LG Creator’s Kit, obejmujący między innymi regulację prędkości klatek Timelapse Control, redukcję odgłosów tła Voice Bokeh oraz nagrywanie subtelnych dźwieków ASMR.



Po obróceniu głównego wyświetlacza dodatkowy ekran staje się wygodnym uchwytem, który w połączeniu z funkcją kamery filmowej ze stabilizatorem (gimbal) pozwala na rejestrowanie materiałów wideo z wyraźniejszym, pozbawionym drżenia obrazem w układzie poziomym, gdy smartfon jest trzymany tylko jedną ręką.. Smartfon LG WING pozwala na korzystanie z funkcji dostępnych w prawdziwych gimbalach, takich jak joystick do kontrolowania zawartości kadru, blokada minimalizująca drżenie i rozmycia, tryb śledzenia ułatwiający filmowanie w ruchu, tryb śledzenia z panoramowaniem, czy tryb perspektywy pierwszej osoby umożliwiający rejestrowanie rytmicznego i dynamicznego ruchu.



Pomimo dwóch wyświetlaczy smartfon LG WING jest względnie lekki, dzięki czemu można go łatwo trzymać oraz nosić. Stosując materiały kompozytowe o małej grubości i dużej wytrzymałości w połączeniu ze specjalną metodą wykonywania perforacji, inżynierowie z firmy LG ograniczyli masę urządzenia do zaledwie 260 gramów, czyniąc z LG WING jeden z najlżejszych smartfonów z dużym ekranem. Ze względu na ergonomiczną konstrukcję urządzenie można trzymać wygodnie i pewnie, niezależnie od położenia głównego wyświetlacza.



Podczas projektowania smartfona LG WING uwzględniono dodatkowe ruchome elementy oraz funkcje zapewniające trwałość i niezawodność. Na przykład, akcelerometr wykrywa upuszczenie telefonu podczas wykonywania selfie i natychmiast włącza automatyczne chowanie wysuwanego aparatu, tak aby zminimalizować uszkodzenia. Innym przykładem wysokiej jakości konstrukcji jest moduł zawiasu z hydraulicznym amortyzatorem, który zmniejsza obciążenie mechanizmu podczas obracania głównego ekranu. Ponadto, z tyłu głównego wyświetlacza zastosowano elementy z termoplastycznego polioksymetylenu, aby zwiększyć płynność ruchu i zapobiegać zarysowaniu drugiego ekranu. Zawias smartfona LG WING został poddany testom wytrzymałości, które potwierdziły jego niezawodność nawet po 200 000 obrotów.



Aby spełnić oczekiwania klientów dotyczące dostępu do usług 5G, w smartfonie LG WING zastosowano procesor Qualcomm Snapdragon 765G 5G Mobile Platform z modemem 5G Snapdragon X52. Procesor ten jest pierwszym układem firmy Qualcomm ze zintegrowanym procesorem aplikacyjnym i modemem 5G, zapewniającym najlepszą w klasie wydajność sztucznej inteligencji, ogromną szybkość przesyłania danych w sieci 5G, inteligentną obsługę kilku aparatów przy jednoczesnym wydłużenie czasu pracy baterii. Po części dzięki technologii Snapdragon Elite Gaming firmy Qualcomm, smartfon LG WING zapewnia wyjątkową satysfakcję z rozrywki, której źródłem są natychmiastowe reakcje, kinowa jakość obrazu oraz niesamowite efekty dźwiękowe.



Smartfon LG WING zostanie wprowadzony na rynek w Korei Południowej już w przyszłym miesiącu, po czym trafi do sprzedaży w kluczowych krajach Ameryki Północnej i Europy ( w tym również Polski ).































Źródło: Info Prasowe / LG