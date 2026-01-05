LG prezentuje Wallpaper TV - najcieńszy na świecie bezprzewodowy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Podczas targów CES 2026 firma LG Electronics (LG) zaprezentuje swoją najnowszą linię telewizorów OLED. Jej centralnym punktem jest powrót ikony: LG OLED evo serii W – bezprzewodowy telewizor True Wireless Wallpaper. Model W6 nawiązuje do koncepcji Wallpaper Design, wprowadzonej przez LG w 2017 roku, integrując bezprzewodową łączność True Wireless z nową, zaawansowaną technologią obrazu Hyper Radiant Color. Świętując 13 kolejnych lat wiodącej pozycji w segmencie OLED, LG po raz kolejny wyznacza wysokie standardy wyświetlaczy nowej generacji, prezentując pełną linię telewizorów OLED evo na 2026 r, w której wszystkie modele wykorzystują tę przełomową technologię.







Innowacyjność w najsmuklejszej formie: telewizor OLED Wallpaper z technologią True Wireless

Najważniejszą pozycją oferty na rok 2026 jest LG OLED evo W6, telewizor zaprojektowany z myślą o wkomponowaniu się w przestrzeń. Dzięki obudowie o głębokości zaledwie 9 mm, uzyskanej dzięki miniaturyzacji kluczowych komponentów i całkowitej przebudowie wewnętrznej architektury, telewizor LG Wallpaper zachowuje elegancką, lekką formę, utrzymując wytrzymałość konstrukcji. Ulepszony uchwyt ścienny umożliwia montaż telewizora równo z powierzchnią ściany od krawędzi do krawędzi, dopełniając Wallpaper design.



Technologia True Wireless firmy LG1 zapewnia klientom swobodę umieszczenia telewizora niemal w dowolnym miejscu w pokoju. Wszystkie wejścia znajdują się w urządzeniu Zero Connect Box, które można postawić w odległości do 10 metrów, dzięki temu telewizorów zachowuje niezwykłą smukłość i minimalistyczny design. Połączenie wyrafinowanego wzornictwa i zaawansowanej technologii bezprzewodowej, zapewnia bezstratne odtwarzanie obrazu 4K i dźwięku oraz sprawia, że telewizor Wallpaper jest najsmuklejszym telewizorem True Wireless OLED na świecie. Nowy model pokazuje, że smukły kształt nie musi oznaczać rezygnacji z wrażeń wizualnych, oferując pełną intensywność jakości obrazu flagowego telewizora LG.



Technologia Hyper Radiant Color: kolejna ewolucja w technologii OLED Brilliance

LG prezentuje nowy standard dla kolejnej generacji OLED dzięki technologii Hyper Radiant Color2, poprawiając czerń, kolory i jasność do najwyższego poziomu, jednocześnie zmniejszając odblaski. Ta ewolucja pozwala telewizorowi Wallpaper osiągnąć najjaśniejszy obraz w historii. Dzięki technologii Brightness Booster Ultra, osiąga on do 3.9 razy wyższy poziom jasności niż konwencjonalne telewizory OLED. Aby utrzymać wysoką jakość obrazu w różnych warunkach oświetleniowych, telewizor Wallpaper TV wykorzystuje ekran specjalnie zaprojektowany z myślą o najniższym poziomie odblasków wśród telewizorów LG i uzyskał pierwszy w branży certyfikat Reflection Free Premium od Intertek. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownicy mogą doświadczyć idealnej czerni i kolorów, z których słyną wyświetlacze LG OLED z certyfikatem UL Solutions.



Za te wizualne udoskonalenia odpowiada nowy procesor α (Alpha) 11 AI Processor Gen3, wyposażony w jednostkę przetwarzania neuronowego (NPU), która jest 5.6 razy wydajniejsza. Ten wzrost mocy obliczeniowej umożliwia działanie nowego silnika Dual AI Engine. W przeciwieństwie do tradycyjnych procesorów, które często poświęcają naturalną fakturę obrazu na rzecz redukcji szumów, Dual AI Engine uruchamia równoległe algorytmy, aby wykonywać obie te funkcje jednocześnie, co skutkuje zrównoważonym obrazem, który zachowuje naturalne detale, eliminując nadmierną ostrość.



LG Gallery+: platforma do personalizacji wnętrz

LG Gallery+ uzupełnia funkcje telewizora Wallpaper, umożliwiając użytkownikom dbającym o wnętrze dostosowanie przestrzeni życiowej do ich unikalnych upodobań. Platforma pozwala na wykorzystanie ekranu jako elementu wystroju wnętrza, dzięki bibliotece zawierającej ponad 4500 treści, od scen filmowych po grafiki z gier, a także osobiste kolekcje zdjęć i obrazy stworzone za pomocą generatywnej sztucznej inteligencji. Funkcja może być uzupełniona o dopasowaną nastrojowo muzykę w tle. Usługa jest dostępna we wszystkich telewizorach LG, w tym w telewizorze Wallpaper TV.



Zaawansowana wydajność w grach

Telewizory Wallpaper TV oraz nowe modele OLED evo obsługują częstotliwość odświeżania 4K 165 Hz, są kompatybilne z technologiami NVIDIA G-SYNC i AMD FreeSync Premium, zaprojektowanymi z myślą o płynnej rozgrywce bez zacinania obrazu. Dzięki czasowi reakcji pikseli wynoszącemu 0,1 ms i trybowi Auto Low Latency Mode (ALLM) wyświetlacze zapewniają możliwie najwyższą responsywność.



Telewizja AI: personalizacja z Multi-AI, bezpieczeństwo dzięki LG Shield

Dzięki funkcji Voice ID, użytkownicy otrzymają spersonalizowany ekran główny „Moja strona” w ramach platformy webOS. Wystarczy wydawać polecenia głosowe, a telewizor rozpozna, kto ogląda program, i natychmiast przełączy interfejs, dostosowując go do profilu użytkownika. Dzięki tej funkcji mamy pewność, że treści są zawsze dostosowane do aktualnego użytkownika, nawet jeśli wcześniej oglądał program inny członek rodziny. Doświadczenie wzbogacają funkcje Multi-AI, integrujące Google Gemini i Microsoft Copilot. Umożliwiają one zadawanie pytania głosowo i otrzymywanie dostosowanych odpowiedzi. Ulepszony AI Concierge dodatkowo poprawia jakość oglądania, pomagając w łatwym przeglądaniu informacji związanych z treścią przy minimalnych zakłóceniach. Aktywowana głosem lub pilotem Magic funkcja „In This Scene” umożliwia użytkownikom dostęp do szczegółowych informacji o obsadzie i powiązanych treściach, a nowością jest generowanie obrazów za pomocą sztucznej inteligencji. Cały ekosystem jest zabezpieczony przez rozwiązanie LG Shield, laureata nagrody CES 2026 Innovation Award, które chroni dane za pomocą zaawansowanego szyfrowania i środków bezpieczeństwa, pozwalając użytkownikom spokojnie cieszyć się spersonalizowanymi doświadczeniami.



Odwiedzający targi CES 2026 będą mogli zapoznać się z nowym telewizorem Wallpaper TV i pełną ofertą OLED evo na stoisku LG Electronics (nr 15004, Las Vegas Convention Center) w dniach 6-9 stycznia.





















