LG zaprezentuje UltraGear evo – monitory 5K

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma LG Electronics (LG) ogłosiła globalną premierę nowej marki monitorów gamingowych klasy premium UltraGear evo™, która zostanie zaprezentowana podczas CES 2026. Bazując na dotychczasowym doświadczeniu w segmencie monitorów 5K i 5K2K, UltraGear evo to nowe portfolio monitorów w rozdzielczościach 5K i wyższych, dostępnych w wersjach OLED, New MiniLED oraz ultra-wide. Pierwsza linia obejmuje trzy flagowe modele: 39GX950B, 27GM950B i 52G930B – wszystkie koncentrują się na jakości obrazu i wysokiej rozdzielczości. Nowością jest wbudowane rozwiązanie AI Upscaling, które stanowi podstawę pierwszej na świecie technologii skalowania obrazu 5K z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Umożliwia ono uzyskanie jakości zbliżonej do 5K bez potrzeby wymiany karty graficznej i pozwala korzystać z wyższej jakości obrazu także przy materiałach o niższej rozdzielczości.







LG UltraGear evo 39GX950B – 5K2K OLED 39” z technologią upscalingu

- 39-calowy model GX9 (39GX950B) to ultrapanoramiczny monitor 5K2K OLED (5120 x 2160 pikseli), oferujący proporcje obrazu 21:9. Dzięki nowemu, wbudowanemu modułowi AI, analizuje i ulepsza treści w czasie rzeczywistym, a także poprawia scenę i dźwięk za pomocą AI Scene Optimization i AI Sound. Użytkownik otrzymuje wyraźny, szczegółowy obraz klasy 5K bez konieczności modernizacji GPU.

- Zastosowana technologia LG Primary RGB Tandem OLED zwiększa jasność, dokładność kolorów i trwałość panelu OLED. Funkcja Dual Mode pozwala przełączać się pomiędzy trybem 5K2K 165 Hz a WFHD 330 Hz przy czasie reakcji 0,03 ms (GtG), co daje użytkownikowi wybór między maksymalną jakością obrazu a płynnością.

- Ekran 21:9 o krzywiźnie 1500R i gęstości 142 PPI zachowuje wysokość typowego 32-calowego monitora, a jego panoramiczne proporcje zwiększają wrażenia z grania i pracy. Certyfikat VESA DisplayHDR True Black 500 zapewnia szczegółowe odwzorowanie jasnych i ciemnych scen.



LG UltraGear evo 27GM950B – pierwszy 27” 5K New MiniLED na świecie

Model GM9 (27GM950B) to pierwszy na świecie 27-calowy monitor 5K typu New MiniLED, stworzony z myślą o poprawie ostrości i minimalizacji efektów bloomingu i halo. Wyposażony w 2304 lokalne strefy przyciemniania i technologię Zero Optical Distance, oferuje wysoką luminancję i precyzyjny kontrast w jasnych i ciemnych scenach. Zintegrowane AI umożliwia skalowanie do 5K, optymalizację sceny i poprawę dźwięku bez dodatkowego obciążania procesora graficznego. Monitor wspiera Dual Mode – 165 Hz przy 5K i 330 Hz przy QHD – oraz oferuje czas reakcji 1 ms (GtG). Jasność do 1250 nitów i certyfikat VESA DisplayHDR 1000 zapewniają wysoką szczegółowość w dynamicznych scenach z intensywnym światłem i głęboką czernią.



LG UltraGear evo 52G930B – 52” monitor 5K2K 240 Hz

Model G9 (52G930B) to największy monitor gamingowy 5K2K w ofercie LG, oferujący ekran o proporcjach 12:9 i powierzchni roboczej o 33% większej niż standardowy UHD. Przy pionowej wysokości 42-calowego wyświetlacza 16:9 monitor zapewnia panoramiczne wrażenia i większą przestrzeń do pracy oraz rozrywki. Częstotliwość odświeżania 240 Hz i krzywizna 1000R wspierają immersję, a jakość obrazu potwierdzona jest certyfikatem VESA DisplayHDR 600.



Obecność na CES 2026 i premiera GX7

Seria LG UltraGear evo zostanie zaprezentowana podczas CES 2026. Zwiedzający będą mogli zobaczyć urządzenia w dwóch strefach:

- „Dream Setup” inspirowanej społecznościami graczy Reddit,

- Symulacji wyścigów z wykorzystaniem technologii SimCraft i modelu 39GX950B.



W dniu otwarcia targów rozpocznie się także sprzedaż LG UltraGear GX7 (27GX790B) – 27-calowego monitora QHD Tandem OLED z częstotliwością odświeżania 540 Hz i trybem Dual Mode (HD 720 Hz).

























źródło: Info Prasowe - LG