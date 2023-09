LINDEMANN APP 2.0 – rewolucja w strumieniowaniu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Niemiecki producent wprowadza zupełnie nową i przełomową wersję swojej aplikacji sterującej – LINDEMANN APP 2.0. Aplikacja ta została zaprojektowana od nowa z uwzględnieniem nie tylko wygody obsługi, ale i możliwości dostosowania do indywidualnych preferencji użytkownika. Dzięki temu odtwarzanie muzyki z różnych sieciowych źródeł w urządzeniach z serii MUSICBOOK II oraz Limetree teraz staje się jeszcze większą przyjemnością. Zwłaszcza, że do niezwykle estetycznego wyglądu nowej aplikacji dodano płynność działania oraz pod każdym względem przemyślaną ergonomię.







Wygoda i stabilność na co dzień

Najnowsza aplikacja LINDEMANN została w całości i od podstaw zaprojektowana i stworzona w Niemczech. Przy jej tworzeniu zadbano o wiele – mniej i bardziej widocznych gołym okiem – szczegółów. A to sprawia, że oprócz świetnego wyglądu ma jeszcze dwie jakże pożądane w dzisiejszym świecie cechy: płynność stabilność działania i co niespotykanie nigdzie indziej – możliwość indywidulanego dostosowania panelu użytkownika.



LINDEMANN APP 2.0 – wszystko pod naszą kontrolą

Teraz w prosty sposób możemy odtwarzać muzykę z wielu różnych źródeł, na dodatek w niezwykle wygodny, szybki i przejrzysty sposób. Dla naszej wygody możemy nawet łączyć urządzenia marki LINDEMANN w grupy. A muzykę możemy odtwarzać z wielu różnych źródeł takich, jak serwisy strumieniujące, pamięci masowe, macierze dyskowe NAS. Z poziomu nowej aplikacji możemy także kontrolować odtwarzanie płyt CD w urządzeniach marki LINDEMANN, które to umożliwiają.



Prosta i szybka konfiguracja

Wystarczy, że pobierzemy aplikację LINDEMANN i zainstalujemy ją na urządzeniu z systemem Android lub iOS i połączymy ją z naszym streamerem. Co istotne, najnowsza aplikacja działa równie dobrze na telefonach, jak i na tabletach. I świetnie obsługuje również tryb horyzontalny, co bezpośrednio przekłada się na elastyczność i wygodę obsługi. Do wyboru mamy także wersję ciemną i białą w zależności od naszych preferencji.



Wsparcie dla funkcjonalności multiroom

Chcemy odtwarzać muzykę w wielu pomieszczeniach, z różnych urządzeń marki LINDEMANN? Nie ma żadnego problemu! Grupowanie urządzeń umożliwi też odtwarzanie tego samego repertuaru w całym domu, niezależnie od miejsca.



Znakomita jakość brzmienia i wsparcie dla formatów hi-res

Dzięki wsparciu dla takich serwisów strumieniujących, jak HighResAudio, Qobuz Sublime+, oraz pełnym wsparciu dla formatów Master w Tidalu – teraz możemy cieszyć się doskonałym, studyjnym brzmieniem naszej ulubionej muzyki. Aplikacja oferuje pełne wsparcie nawet dla tak gęstych formatów, jak 24-bity oraz 384 kHz częstotliwości próbkowania. Możemy nawet wybrać kolejność serwisów strumieniujących, jakie wyświetlą się nam na ekranie głównym – a to wszystko dla naszej wygody!



Wystarczy pobrać – aplikacja jest za darmo

LINDEMANN APP 2.0 możemy pobrać ze sklepów App Store lub Google Play. Jest ona całkowicie darmowa dla wszystkich obecnych i przyszłych klientów marki LINDEMANN. I obsługuje urządzenia takie jak NETWORK I/II, BRIDGE I/II, Musicbook SOURCE I/II oraz COMBO.



Same zaś urządzenia marki LINDEMANN dostępne są do odsłuchu lub wypożyczania w wybranych salonach audio.

























Źródło: Info Prasowe - MIP