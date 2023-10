LINDEMANN MOVE – niezwykłe kolumny głośnikowe

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Niemiecki producent, który od wielu lat tworzy wysokiej klasy elektronikę, ze streamerami włącznie – właśnie wprowadził na rynek produkt, którym zaskoczył wszystkich. I który jednocześnie dopełnia jego ofertę. LINDEMANN MOVE to podstawkowe kolumny głośnikowe mające nie tylko awangardowy wygląd, ale także nieszablonową konstrukcję. Zastosowano w nich przetwornik szerokopasmowy pracujący bez zwrotnicy, który w zakresie wysokich tonów wsparty jest dedykowanym głośnikiem AMT podłączonym przez tylko jeden, bardzo wysokiej klasy, kondensator. Dzięki temu uzyskano brzmienie, które łączy najlepsze cechy konstrukcji szerokopasmowych i wielodrożnych. LINDEMANN MOVE to krok w ciekawym kierunku i bardzo interesujący kąsek dla audiofilów poszukujących czegoś nad wyraz oryginalnego a przy tym kompetentnego brzmieniowo.







MOVE – koncepcja źródła punktowego

W przeciwieństwie do zdecydowanej większości kolumn na rynku, LINDEMANN MOVE implementują koncepcję źródła punktowego. Innymi słowy, ich przetwornik stożkowy o charakterystycznym miedzianym kolorze odtwarza bardzo szerokie pasmo - od basu, poprzez średnicę aż do 10 kHz. A w zakresie tonów najwyższych wsparty jest przez dedykowany przetwornik wysokotonowy, który poszerza zakres przenoszenia aż do 36 kHz. Takie rozwiązanie daje wszystkie zalety przetwornika szerokopasmowego wraz ze spójnością czasową na czele, a jednocześnie pozbawione jest jego wad.



Bezpośrednio podłączony przetwornik szerokopasmowy

Warto zaznaczyć, że przetwornik szerokopasmowy w LINDEMANN MOVE połączony jest bezpośrednio ze wzmacniaczem – bez żadnej zwrotnicy. Dodatkowo dzięki specjalnej konstrukcji tego przetwornika wyeliminowano problemy z rezonansami, jakie zazwyczaj trapią tego typu głośniki na skraju ich pasma przenoszenia. To, co w tym przypadku niezwykle istotne, to fakt, że zdecydowana większość muzycznego sygnału przenoszona jest przez jeden przetwornik, bez jakiejkolwiek ingerencji zwrotnicy, która mogłaby powodować chociażby problemy z fazą. Dzięki temu LINDEMANN MOVE oferują brzmienie zaskakująco wręcz spójne, a przy tym niezwykle komunikatywne, rytmiczne i otwarte.



Dedykowany głośnik super-wysokotonowy AMT

Ponieważ każdy praktycznie przetwornik szerokopasmowy będzie w zakresie najwyższych tonów niedomagał, zdecydowano się w przypadku MOVE na zastosowanie specjalnego przetwornika pracującego w rzadko spotykanej konfiguracji. Głośnik wysokotonowy typu Air Motion Transformer o membranie harmonijkowej odtwarza tylko informacje muzyczne powyżej 10 kHz. A dzięki sposobie działania i niezwykłej szybkości pokrywa zakres aż do 36 kHz. Dlatego też świetnie poradzi sobie ze współczesnymi formatami wysokiej rozdzielczości. Dodatkowo posiada najprostszą i jednocześnie najlepszą w takiej koncepcji zwrotnicę z możliwych, bo podłączony jest przez tylko jeden kondensator. I jest to kondensator najwyższej klasy, czyli uznany Alumen Z-Cap.



Sztywna, inercyjna obudowa

LINDEMANN MOVE to nie tylko awangardowa koncepcja połączenia przetworników, ale i świeże podejście do tematu obudowy, w jakiej je umieszczono. W kolumnach tych, za wyjątkiem panelu przedniego, zastosowano drewno o wysokiej gęstości. Sam zaś panel przedni jest wykonany z precyzyjnie obrobionego aluminium. Obudowy zostały także zaprojektowane tak, aby gromadziły jak najmniej energii i były wolne od jakichkolwiek rezonansów. Idealnie współgra to z koncepcją zastosowanych przetworników sprawiając, że całość to coś znacznie więcej, niż suma elementów składowych.



Dedykowane standy

LINDEMANN oferuje też do swoich najnowszych głośników dedykowane, specjalnie zaprojektowane podstawki, które znakomicie rozpraszają energię z kolumn, zapewniając stabilną scenę dźwiękową i precyzyjny bas. A przy tym wyglądają nowocześnie, wpisując się w całościową koncepcję wzorniczą tych urządzeń. LINDEMANN MOVE to nie tylko świetne uzupełnienie niezwykle ciekawego wachlarza produktów niemieckiej marki, ale i bardzo ciekawa, a zarazem świetnie brzmiąca konstrukcja sama w sobie. A przy tym umożliwia ona stworzenie eleganckiego, genialnego w swojej prostocie systemu audio, którego brzmienie potrafi zaskoczyć swoim wyrafinowaniem.



Kolumny głośnikowe LINDEMANN MOVE swoją premierę będą miały podczas Targów Audioshow 27-29 listopada. Będzie można je odsłuchać na Stadionie Narodowym w Sali 140 obsługiwanej przez sieć sklepów HiFiPRO. Cena detaliczna brutto głośników, to 14490 PLN.





























Źródło: Info Prasowe - MIP