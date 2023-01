LINDEMANN – niemiecki specjalista audio na polskim rynku

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

LINDEMANN, to niemiecki producent wysokiej klasy sprzętu audio, który może pochwalić się nie tylko ponad 25-cio letnią tradycją, ale także tym, że sprawnie podąża za najnowszymi trendami w zakresie odtwarzania muzyki na najwyższym poziomie. Firma ma na swoim koncie wiele ciekawych urządzeń, od odtwarzaczy CD, poprzez wzmacniacze, a nawet głośniki. Obecnie w ofercie są dwie serie produktów: MUSICBOOK oraz Limetree, które wychodzą naprzeciw potrzebom wymagającego klienta, który oczekuje doskonałego brzmienia połączonego z wygodą obsługi i świetnym wykonaniem.







AUTORSKA PLATFORMA STRUMIENIUJĄCA Z DEDYKOWANĄ APLIKACJĄ

LINDEMANN wprowadził streaming do swoich urządzeń prawie 10 lat temu, prezentując w 2013 roku pierwsze urządzenia znakomitej serii MUSICBOOK. Jest to o tyle istotne, że firma przez lata dopracowała swoją własną platformę strumieniującą do perfekcji. Co więcej, mówimy tutaj nie tylko o przemyślanej części sprzętowej, ale także o płynnie i stabilnie działającej aplikacji dostępnej na Androida i iOSa. Aplikacja ta jest także specjalnie zoptymalizowana pod tablety w trybie panoramicznym, co sprawia, że wygoda użytkowania strumieniujących urządzeń marki LINDEMANN nie ma sobie równych.



RESAMPLING DO DSD

LINDEMANN już w 2016 roku zaoferował rozwiązanie przełomowe w cyfrowych źródłach audio, czyli resampling w czasie rzeczywistym każdego sygnału cyfrowego do postaci 1-bitowego DSD (Direct Stream Digital). W ten sposób dostarczany do wysokiej klasy konwerterów sygnał może pominąć negatywnie oddziałujące na brzmienie filtry cyfrowe, co otwiera zupełnie nowy poziom jakościowy.



RETAKTOWANIE SYGNAŁU CYFROWEGO i ZEGAR FEMTO

W urządzeniach takich, jak MUSICBOOK SOURCE II, COMBO, Limetree NETWORK II, BRIDGE II, czy USB DAC sygnał cyfrowy jest ponownie taktowany przy użyciu zegarów o najwyższej precyzji. Prowadzi to do praktycznie całkowitej eliminacji zniekształceń typu jitter. Co z kolei przekłada się na niemalże namacalne, otwarte i pozbawione jakichkolwiek oznak „cyfrowości” brzmienie.





SERIA MUSICBOOK

Seria ta stanowi trzon flagowej oferty producenta i składa się z trzech urządzeń: źródła SOURCE II, końcówki mocy POWER II oraz urządzenia typu „all-in-one” COMBO.

- MUSICBOOK SOURCE II

To już kolejna edycja świetnie przyjętego źródła cyfrowego, które integruje w sobie nie tylko znakomity streamer, ale także przedwzmacniacz liniowy oraz preamp gramofonowy. SOURCE II bazuje na autorskiej platformie strumieniującej, a konwersję cyfrowo-analogową opiera na doskonałych konwerterach AKM 4493 pracujących w trybie dual-mono. Ponadto korzysta z funkcji resamplingu do DSD, a o jakość cyfrowego sygnału dba proces jego retaktowania za pomocą zegaru Femto. Co ważne, także część analogowa jest na najwyższym poziomie, bo mamy tutaj i analogową regulację głośności i przedwzmacniacz gramofonowy MM, a nawet dwa wejścia liniowe. A całość uzupełnia świetnie brzmiący i do tego mocny wzmacniacz słuchawkowy, oraz skrupulatnie zaprojektowane zasilanie. Oczywiście najnowsze rozwiązania w zakresie streamingu znalazły się tutaj na pokładzie, a pośród nich Tidal Connect, Spitify Connect, Qobuz, Roon Ready, czy HiResAudio.

- MUSICBOOK POWER II

Wzmacniacz ten został zaprojektowany, jako naturalny partner dla MUSICBOOK SOURCE II, jednakże poradzi sobie on także w praktycznie każdym otoczeniu. A przy tym, dzięki kilku unikalnym rozwiązaniom – zapewni świetne brzmienie i doskonałą kontrolę kolumn. Oparty jest on o moduły wzmacniające w technologii N-CORE pracujące w klasie D, przy czym newralgiczny dla brzmienia wzmacniacz napięciowy został zaprojektowany, jako osobny element oparty o tranzystory J-FET. Takie rozwiązanie zapewnia skuteczność klasy D oraz nasycone brzmienie znane z najlepszych konstrukcji wzmacniaczy liniowych. POWER II ponadto wspiera bi‑amping, oferując przy tym unikalną możliwość regulacji poziomu niższego pasma.

- MUSICBOOK COMBO

To urządzenie, które łączy możliwości strumieniujące MUSICBOOK SOURCE II wraz z doskonałą amplifikacją, jaką zaimplementowano w MUSICBOOK POWER II. Inaczej rzecz ujmując – Musicbook COMBO wystarczy podłączyć do sieci z jednej strony, a do kolumn z drugiej, aby móc cieszyć się najwyższej klasy brzmieniem. Posiada wszystkie zaawansowane rozwiązania przetwornika cyfrowo-analogowego z SOURCE II, w tym retaktowanie sygnału za pomocą zegara Femto, czy starannie zaimplementowane konwertery firmy AKM pracujące w trybie różnicowym dual-mono. Nie zabrakło też upsamplingu do DSD, czy wsparcia dla takich topowych technologii strumieniujących, jak Tidal Connect, czy Roon Ready. Ponadto odtwarzaniem oraz konfiguracją urządzenia możemy sterować za pomocą aplikacji LINDEMANN. A to wszystko w jednej, doskonale wykonanej obudowie z precyzyjnie obrobionego bloku aluminium.





SERIA LIMETREE

Składają się na nią cztery urządzenia, które chociaż są małe rozmiarami, to wielkie w zakresie swoich możliwości. LINDEMANN Limetree to przedwzmacniacz gramofonowy Limetree PHONO II, odtwarzacz sieciowy z przetwornikiem D/A NETWORK II, interfejs sieciowy dla przetworników D/A Limetree BRDIGE II oraz przetwornik cyfrowo-analogowy USB-DAC.



- Limetree PHONO II

Ten przedwzmacniacz gramofonowy dla wkładek MM i MC to zdobywca wielu nagród. Bazuje on na doskonałej topologii przedwzmacniacza ze złotych czasów wzmacniaczy lampowych, korzystając przy tym z najnowszych osiągnięć w zakresie technologicznych takich, jak rezystory precyzyjne, czy japońskie kondensatory. Ponadto bazuje na koncepcji pasywnej korekcji RIAA, dzięki czemu posiada niezwykle niskie zniekształcenia i szumy. Starannie zaprojektowano też zasilanie, a przy korzystaniu z wkładek MM możemy wybrać impedancję wejściową w zakresie od 50 do 400 Ohm.

- Limetree NETWORK II

To wysokiej klasy odtwarzacz sieciowy posiadający wbudowany przetwornik DAC, analogową regulację głośności oraz świetny wzmacniacz słuchawkowy. Także i tutaj mamy obsługę Tidal Connect, Spotify Connect, Roon Ready, Qubuza, czy HiResAudio. A świetne brzmienie zapewnia nie tylko nowoczesny układ przetwornika ESS Sabre, doskonałe zasilanie, ale także retaktowanie sygnału za pomocą zegara Femto. Innymi słowy, Limetree NETWORK II to doskonały streamer z wyjściami liniowymi, które posiadają w pełni analogową regulację głośności. A na dodatek zintegrowano też bardzo dobry wzmacniacz słuchawkowy. Odtwarzaniem możemy oczywiście sterować nie tylko z dołączonego pilota, ale także z aplikacji LINDEMANN.

- Limetree BRIDGE II

Urządzenie to zainteresuje z kolei posiadaczy starszych przetworników cyfrowo analogowych, którzy chcą rozszerzyć ich funkcjonalność o streaming. Jak sama nazwa wskazuje, Limetree BRIDGE II to interfejs umożliwiający podłączenie przetwornika mającego cyfrowe wejście koaksjalne (S/PDIF) lub optyczne (TOSLink) ze światem platform strumieniujących. A jeżeli chodzi o te ostatnie, to BRIDGE II obsługuje ich całą masę: od Tidala (w tym Tidal Connect), przez Spotify (w tym Spotify Connect), przez Qobuza, aż po HiResAudio oraz Roona (Roon Ready). Za najlepszą jakość odtwarzanej muzyki i doskonałą kompatybilność odpowiada przemyślana konwersja częstotliwości próbkowania, umożliwiająca dostosowanie sygnału do możliwości posiadanego przez nas DACa.

- Limetree USB-DAC

Ten przetwornik cyfrowo-analogowy z jednym wejściem USB i dwoma cyfrowymi koaksjalnymi jest prosty tylko na pierwszy rzut oka. Bo to tak naprawdę zaawansowane technologicznie urządzenie: posiada nie tylko świetnie zaimplementowany przetwornik ESS Sabre 9038, ale i zegar Femto retaktujący cyfrowy sygnał audio. Co więcej, w Limetree USB-DAC znajdziemy również wzmacniacz słuchawkowy oraz w pełni analogową, zachowującą jakość brzmienia regulację głośności. To świetny DAC na biurko, który możemy także podłączyć bezpośrednio do kolumn aktywnych lub końcówki mocy. A na dodatek poradzi sobie ze zdecydowaną większością słuchawek na rynku.



Urządzenia marki LINDEMANN wchodzą właśnie do sprzedaży i dostępne będą w sieci sklepów HiFiPRO oraz innych dobrych sklepach z asortymentem audio.

Sugerowane ceny detaliczne brutto przedstawiamy poniżej:

MUSICBOOK SOURCE II – 17990 PLN

MUSICBOOK SOURCE II CD – 19490 PLN

MUSICBOOK POWER II 500 – 13500 PLN

MUSICBOOK POWER II 1000 – 17990 PLN

MUSICBOOK COMBO – 22500 PLN



Limetree PHONO II – 2995 PLN

Limetree NETWORK II – 4990 PLN

Limetree BRIDGE II – 3990 PLN

Limetree USB DAC – 2995 PLN





































Źródło: Info Prasowe / MIP