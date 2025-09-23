LOCON - dwa nowe modele zegarków GPS dla dzieci

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

LOCON, polska firma specjalizująca się w technologiach bezpieczeństwa, wprowadza na rynek dwa nowe modele zegarków GPS dla dzieci: LOCON Watch GOAT oraz innowacyjny LOCON Watch Slay AI – pierwszy w Polsce smartwatch z wbudowanym, bezpiecznym dla najmłodszych asystentem sztucznej inteligencji. Nowe urządzenia stanowią odpowiedź na rosnącą potrzebę zapewnienia dzieciom samodzielności i kontaktu z bliskimi przy jednoczesnym ograniczeniu dostępu do smartfonów i mediów społecznościowych. Smartwatche Locon umożliwiają prowadzenie rozmów i wideorozmów, lokalizację w czasie rzeczywistym, a także korzystanie z funkcji bezpieczeństwa takich jak przycisk SOS czy powiadomienia o wejściu i wyjściu ze strefy.







LOCON Watch Slay AI to przełomowe rozwiązanie, które wspiera rozwój dzieci dzięki wbudowanemu asystentowi AI. Dziecko może w prosty i bezpieczny sposób zadawać pytania, poszukiwać odpowiedzi i rozwijać swoje pasje, bez ryzyka kontaktu z niepożądanymi treściami. Z kolei LOCON Watch GOAT oferuje sprawdzony zestaw funkcji: tryb szkolny wspierający koncentrację, krokomierz zachęcający do ruchu i wyraziste rozmowy wideo dzięki technologii 4G LTE.



Oba zegarki działają w ramach polskiej aplikacji Bezpieczna Rodzina, która chroni prywatność danych i pozwala rodzicom na pełną kontrolę korzystania z urządzenia. Rozwiązanie jest dostępne w atrakcyjnej cenie – już od 19 PLN miesięcznie, z kartą SIM LOCON obejmującą rozmowy i SMS-y.





Aplikacja Bezpieczna Rodzina stanowi centrum ekosystemu bezpieczeństwa LOCON, zapewniając kompleksową ochronę całej rodziny. Dla dzieci oferuje lokalizację w czasie rzeczywistym, kontrolę czasu spędzanego przed ekranem, monitoring stref bezpieczeństwa oraz zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami online dzięki funkcji Stop Hejt z autorską technologią LOCON CyberSense. System analizuje wzorce cyfrowego zachowania bez naruszania prywatności, osiągając 95% skuteczność w wykrywaniu cyberprzemocy.



Do aplikacji dedykowane są specjalistyczne urządzenia: smartwatche GPS dla dzieci (seria LOCN Watch) z funkcjami połączeń, lokalizacji i monitoringu aktywności, opaski SOS dla seniorów (seria LOCON Life), umożliwiające szybki kontakt z opiekunem i monitorowanie parametrów zdrowia oraz lokalizatory GPS dla zwierząt domowych, zapewniające stałą kontrolę nad lokalizacją pupili.

















źródło: Info Prasowe - LOCON