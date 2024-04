LOGITECH G PRO X 60 z technologią KEYCONTROL

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Logitech G, marka firmy Logitech (SIX: LOGN) (NASDAQ: LOGI) i wiodący innowator technologii i sprzętu do gier, ogłosiła dzisiaj Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED Gaming Keyboard, kompaktową, profesjonalną klawiaturę, która uwalnia cenną przestrzeń, aby sprostać zmieniającym się potrzebom profesjonalnych graczy. Profesjonalni esportowcy wymagają absolutnie najlepszego sprzętu. 60-procentowa klawiatura staje się coraz bardziej popularna wśród profesjonalistów, ponieważ pozostawia więcej miejsca na dynamiczne ruchy myszą wymagane podczas turniejów. 60-procentowa klawiatura jest łatwiejsza do idealnego ustawienia w celu uzyskania maksymalnej wydajności, z łatwością mieści się na każdym biurku, a także jest łatwiejsza do przenoszenia.







Podczas gdy mniejsze klawiatury świetnie sprawdzają się podczas rywalizacji, może w nich brakować krytycznych klawiszy, których potrzebują niektórzy profesjonalni gracze. Aby temu zaradzić, PRO X 60 wprowadza nową, innowacyjną technologię KEYCONTROL, która zapewnia graczom możliwości dostosowywania znacznie wykraczające poza to, co oferuje standardowa klawiatura.



KEYCONTROL został opracowany w celu rozszerzenia możliwości klawiatury poza standardową klawiaturę pełnowymiarową. KEYCONTROL, przyjazne dla użytkownika narzędzie dostępne w GHUB, zapewnia graczom znacznie więcej opcji dostosowywania, umożliwiając im przypisanie do 15 funkcji na klawisz i dostosowanie klawiatury do ich unikalnego stylu. W połączeniu z G-SHIFT, zaawansowaną funkcją, którą gracze mogą przypisać do prawie każdego przycisku (jak przycisk boczny myszy do akcji), gracze mogą aktywować nową warstwę klawiszy i uzyskać szybki dostęp do dowolnego klawisza lub polecenia bezpośrednio pod lewą ręką i klawiszami WASD lub dowolnym innym programowalnym klawiszem na klawiaturze. Oznacza to, że brakujące kluczowe klawisze znajdują się dokładnie tam, gdzie są potrzebne, zapewniając błyskawiczny dostęp do najważniejszych poleceń i napędzając graczy do zwycięstwa.



PRO X 60 oferuje również niezawodną wydajność i niezawodność technologii bezprzewodowej LIGHTSPEED firmy Logitech G. Bezprzewodowa technologia LIGHTSPEED została zaprojektowana tak, aby była równie szybka jak przewodowa, ale także niezwykle niezawodna, nawet w najtrudniejszych warunkach. Gdy zawodowy gracz bierze udział w turnieju, często otaczają go tysiące ludzi z urządzeniami generującymi fale radiowe, takimi jak telefony komórkowe, kamery produkcyjne i różne sieci. Logitech testuje LIGHTSPEED w najnowocześniejszej komorze bezechowej, która generuje równoważne zakłócenia częstotliwości radiowych, aby zapewnić bezbłędne działanie protokołu bezprzewodowego LIGHTSPEED. Profesjonalni gracze mogą mieć pewność, że ich kliknięcia i swipe’y zostaną precyzyjnie zarejestrowane, umożliwiając im osiąganie najlepszych wyników.



PRO X 60 jest dostępna z przełącznikami GX Optical w konfiguracjach tactile i linear, oferując szybsze uruchamianie niż standardowe przełączniki mechaniczne. W przeciwieństwie do przełączników mechanicznych, GX Optical uruchamia się dzięki mocy światła, natychmiast wysyłając polecenie, eliminując debounce wymagany przez przełączniki mechaniczne. Sygnał jest uwalniany w momencie aktywacji z niezwykłą precyzją i szybkością. Przełączniki są również fabrycznie nasmarowane i zaprojektowane tak, aby zapewnić satysfakcjonujące wrażenia podczas grania i pisania.



Dodatkowe funkcje klawiatury PRO X 60 obejmują:

• Nakładki na klawisze PBT

• Podświetlenie LIGHTSYNC RGB

• Przełącznik trybu gry

• Rolkę głośności i sterowanie multimediami

• Bluetooth

• Adapter LIGHTSPEED 2:1

• Futerał do przenoszenia



CENA I DOSTĘPNOŚĆ

Dostępna w kolorach czarnym, białym i różowym, bezprzewodowa klawiatura do gier PRO X 60 LIGHTSPEED jest już dostępna na stronie LogitechG.com oraz w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i na wybranych rynkach na całym świecie w sugerowanej cenie detalicznej 179 USD / 199 EUR0.

































