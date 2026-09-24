LOGITECH prezentuje nowości na LOGITECH G PLAY 2026

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jeszcze nigdy bycie graczem nie było tak ekscytujące. Podczas dzisiejszego wydarzenia Logitech G PLAY 2026 Logitech G zaprezentował piętnaście nowych produktów, a także nowe funkcje oprogramowania i przełomowe konstrukcje, które wyniosą na wyższy poziom rozgrywkę graczy kompetytywnych, twórców i wszystkich, którzy po prostu lubią grać. Tej jesieni wielkie premiery gier, nowe technologie, e-sport, twórcy i kultura gamingowa spotykają się jak nigdy wcześniej, a Logitech G odpowiada na to najbardziej ambitną ofertą w swojej historii – stworzoną z myślą o tym, jak gramy dziś i dokąd zmierza gaming.







The Road to the Breakthrough to wyraz zaangażowania Logitech G w słuchanie graczy, przesuwanie granic inżynierii i łączenie sprzętu z oprogramowaniem w jeden spójny ekosystem. Każda z dzisiejszych zapowiedzi – od przełomowego sprzętu e-sportowego i technologii streamingowych tworzonych z myślą o twórcach, przez rozbudowane możliwości w sim racingu, po nowe opcje personalizacji – odzwierciedla tę wizję. Zapis prezentacji można obejrzeć na kanale Logitech G w serwisie YouTube.



Rywalizacja nowej generacji

Logitech G nieustannie otwiera przed graczami nowe możliwości, prezentując pełną gamę nowych produktów z serii Logitech G PRO, opracowanych we współpracy z profesjonalnymi e-sportowcami i zaprojektowanych z myślą o rywalizacji na najwyższym poziomie. Przełomowa mysz gamingowa PRO X3 SUPERSTRIKE kontynuuje mistrzowskie dziedzictwo serii PRO X2, oferując wyraźny skok w zakresie precyzji i kontroli. Zespół projektowy, pracując bezpośrednio z profesjonalnymi zawodnikami, skupił się na ich najważniejszych oczekiwaniach: lepszym wyważeniu i dłuższej pracy na baterii. W ciągu zaledwie dziewięciu miesięcy prac rozwojowych Logitech G zwiększył efektywność energetyczną o 50%, zachowując lekką i idealnie wyważoną konstrukcję, a przy tym znacząco skrócił czas reakcji – wszystko to dzięki autorskiej technologii HITS.



Podkładka PRO X Control powstała z myślą o e-sporcie na najwyższym poziomie, przy udziale profesjonalnych zawodników, i zapewnia niezmiennie wysoką wydajność. Mierząca 400 × 460 mm podkładka ma powierzchnię ze specjalnej dzianiny, która gwarantuje równomierny poślizg we wszystkich kierunkach i precyzyjną kontrolę. Pod spodem znajduje się 6-milimetrowa amortyzująca pianka Slimflex, krawędzie wykończono gęstym, wpuszczonym obszyciem, a antypoślizgowa podstawa o wysokim współczynniku tarcia zapewnia pełną stabilność.



Innowacyjna klawiatura gamingowa PRO X2 RAPID zapewnia błyskawiczną i niezwykle precyzyjną rejestrację wciśnięć, pozwalając szczegółowo dostosować czułość klawiszy. Zaprojektowana wspólnie z gwiazdami światowego e-sportu klawiatura PRO X2 RAPID ma autorskie przełączniki magnetyczne oraz funkcje Rapid Trigger i Key Priority. Gracze mogą precyzyjnie dopasować jej działanie w aplikacji G HUB lub skorzystać z wbudowanego wyświetlacza OLED, by zmieniać ustawienia na bieżąco i płynnie przechodzić między stylami gry bez przerywania rozgrywki.



Zestaw słuchawkowy PRO X3 LIGHTSPEED to prawdziwy popis inżynierskiego kunsztu. Zapewnia immersyjną świadomość sytuacyjną i krystalicznie czysty głos – kluczowe, by dominować w rywalizacji. Wykonany z najwyższej jakości materiałów według rygorystycznych standardów, oferuje mikrofon klasy studyjnej 48 kHz, który gwarantuje bezbłędną komunikację, a zaawansowany korektor pozwala wyeksponować najważniejsze dźwięki w grze. Wydłużony czas pracy na baterii pomaga zachować koncentrację podczas długich sesji i utrzymać przewagę strategiczną, gdy liczy się każda sekunda.



Inteligentniejsze narzędzia dla twórców

Z myślą o twórcach, podcasterach i streamerach Logitech G zaprezentował zupełnie nowy mikrofon Yeti 2 – kultowy model wymyślony na nowo. Aby twórcy mogli uzyskać stabilny dźwięk o jakości radiowej bez ręcznej regulacji, Yeti 2 wyposażono w inteligentny czujnik zbliżeniowy, który śledzi położenie mówiącego w trzech wymiarach i w czasie rzeczywistym dynamicznie dostosowuje wzmocnienie, korekcję barwy (EQ) oraz charakterystykę kierunkową. Mikrofon oferuje również opartą na AI redukcję szumów, która oddziela głos od dźwięków otoczenia, kolorowy wyświetlacz LED z maskotką Yeti w roli przewodnika oraz bezpośrednią integrację z G HUB, umożliwiającą zaawansowaną konfigurację ustawień, korzystanie z profili Blue VO!CE tworzonych przez społeczność i dodawanie własnych awatarów.



Ponadto platforma Logitech G Streamlabs rewolucjonizuje transmisje mobilne dzięki gruntownie przebudowanej aplikacji, która działa jeszcze niezawodniej i inteligentniej. Sercem tej zmiany jest Network Boost – flagowa funkcja pakietu Streamlabs Ultra, która łączy transmisję danych komórkowych i Wi-Fi, eliminując gubienie klatek. To programowe rozwiązanie zastępuje tradycyjne zestawy sprzętowe i oferuje profesjonalną obsługę protokołu SRT, gwarantującą minimalne opóźnienia. Dzięki temu możliwości mobilnego studia wartego 10 000 dolarów stają się dostępne dla każdego, kto streamuje z urządzeń mobilnych.



Nowe, bezpłatne oprogramowanie G HUB Replay sprawia, że automatyczne zapisywanie najlepszych momentów jest dostępne dla każdego gracza. Program samodzielnie nagrywa rozgrywkę, wyłapuje najbardziej efektowne akcje i tworzy dopracowane kompilacje – bez potrzeby znajomości montażu wideo. Dzięki intuicyjnej obsłudze gracze mogą skupić się na meczu, a G HUB Replay sam wykrywa, zapisuje i eksportuje zwycięskie clutche 1v3, akcje w ostatniej sekundzie i niewiarygodne zagrania. Każdym spektakularnym zwycięstwem można więc błyskawicznie podzielić się ze znajomymi i fanami.



Większe możliwości dla każdego gracza

Logitech G rozszerzył również rodzinę G3 – sprzęt klasy premium staje się dzięki temu bardziej dostępny, a możliwości personalizacji jeszcze większe. Firma zaprezentowała kompaktową klawiaturę mechaniczną G316 X 75, stworzoną dla graczy, którzy wolą oszczędzać miejsce na biurku, a także G-KEYCAPS – nową kolekcję nasadek klawiszy premium z tworzywa PBT, wykonanych w technologii double-shot, oraz wymiennych, półprzezroczystych pokręteł. Kolekcję zainspirowały cztery motywy: Forest (Las), City (Miasto), Battlefield (Pole bitwy) i Castle (Zamek).



Popularna mysz G305 X SUPERLIGHT oraz klawiatury G316 X w formatach 75% i 98% są teraz dostępne w nowym, liliowym wariancie kolorystycznym Lilac – idealnym do przytulnego stanowiska do gry.



Stanowisko z serii G5 uzupełniają dwie nowe, pełne energii wersje kolorystyczne kultowej myszy G502 X PLUS, które dodadzą każdemu setupowi stylu i mocy. Logitech G zapowiedział również dużą aktualizację oprogramowania sprzętowego sensora HERO we wszystkich myszach gamingowych G502 X PLUS i G502 X LIGHTSPEED. Zwiększa ona maksymalną rozdzielczość do 44 000 DPI, zapewnia submikronową precyzję i umożliwia niezależną regulację czułości w osiach X i Y. Co ważne, obecni użytkownicy otrzymają tę potężną aktualizację bezpłatnie za pośrednictwem G HUB. Na koniec, oddając hołd konsolowemu dziedzictwu marki ASTRO, Logitech G zaprezentował ASTRO A50 X Mars Red Edition – edycję inspirowaną eksploracją kosmosu i pionierskim duchem, który od ponad dekady wyznacza charakter serii ASTRO.



Sim racing nowej generacji

Firma rozbudowała też swój ekosystem wyścigowy o nowy, modułowy sprzęt przeznaczony wyłącznie na PC, w tym samodzielne wersje kierownicy G923 i systemu direct drive RS50, a także nowe pedały RS Pedals SE z czujnikami Halla w pedałach hamulca i gazu, które zapewniają jeszcze większą precyzję. Aby uczcić głęboki związek między motoryzacyjną tradycją a najwyższej klasy precyzyjnym sprzętem, Logitech G z dumą prezentuje RS50 McLaren Racing Edition w charakterystycznej dla McLaren Racing kolorystyce Papaya. Ten wyrazisty odcień to hołd dla odważnych innowacji i tradycji, które McLaren Racing buduje od ponad sześćdziesięciu lat. Ta specjalna edycja, stworzona z myślą o miłośnikach symulatorów, którzy chcą przenieść do domu prawdziwie wyścigowe doświadczenia, łączy bazę kierownicy RS50 z napędem bezpośrednim o momencie 8 Nm i technologią TRUEFORCE z wysokiej klasy komponentami wyścigowymi RS. W połączeniu z kokpitem Playseat Instinct McLaren Racing Edition tworzy wyjątkowo angażujące doświadczenie, zrodzone z partnerstwa o bogatej historii.



Jeden spójny ekosystem dla graczy

Wszystkie zapowiedzi Logitech G PLAY 2026 potwierdzają wizję Logitech G: połączonego ekosystemu, w którym sprzęt, oprogramowanie, twórcy i społeczność współdziałają, by osiągać nowy poziom wydajności. Niezależnie od tego, czy chodzi o rywalizację na najwyższym poziomie e-sportowym, tworzenie treści dla odbiorców na całym świecie, czy po prostu wspólne granie ze znajomymi, Logitech G nieustannie projektuje produkty, które dają graczom więcej pewności siebie, swobody twórczej i kontroli.



Szczegóły dotyczące dostępności, cen i terminów premier poszczególnych produktów w Polsce i innych krajach Logitech G przekaże za pośrednictwem swoich kanałów regionalnych.































źródło: Info Prasowe - Logitech