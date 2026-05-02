Lagenio Panther - Odporny na młodzieńczą energię

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Szkolny korytarz, skatepark, a potem szybki powrót do domu na hulajnodze - życie nastolatka to ciągły ruch i ekstremalne testy sprzętu, na które większość smartfonów po prostu nie jest gotowa. Modele Lagenio Panther 1 i 2 rzucają wyzwanie grawitacji. Łącząc pancerną obudowę z przystępną ceną i atrakcyjnym wyglądem, telefony te nie tylko ze śmiechem zniosą zalanie colą czy upadek na beton, ale bez zadyszki dotrzymają kroku młodzieńczej energii. Zamiast obawiać się o zbitą szybkę czy zniszczoną obudowę drogiego sprzętu, warto postawić na złoty środek. Pancerne urządzenia Lagenio udowadniają, że ultrawytrzymały smartfon nie musi przypominać ciężkiej i nieporęcznej cegły.







Maskymalna solidność, minimalny wydatek

Niefortunny upadek na rowerze czy chwila nieuwagi nie muszą już oznaczać, że telefon stanie się elektrośmieciem, a jego naprawa zrujnuje budżet. Lagenio stawia na bezkompromisową wytrzymałość w przystępnej cenie. Modele Panther 1 i Panther 2 kosztują poniżej 800 złotych, oferując przy tym pełen pakiet certyfikatów odporności: IP68, IP69K oraz militarną normę MIL-STD-810H. Ochronę potęguje fabrycznie dodawane do zestawu szkło hartowane, a ekran zabezpieczono dodatkowo powłoką Corning Gorilla Glass 5. Co ważne, nie są to smartfony wyłącznie na sezon letni - wyświetlacze można bez problemu obsługiwać w rękawiczkach, co pozwala na wygodny kontakt z dzieckiem nawet podczas mrozów.



Stylowy pancerz

Choć rodzice cenią w smartfonach ekstremalną wytrzymałość, ale dla nastolatka liczy się przede wszystkim wygląd i wygoda. Marce Lagenio nie umknął ten aspekt. Waga urządzeń nie przekracza 270 gramów, co w kategorii pancernych telefonów jest świetnym wynikiem, gwarantującym komfortowe użytkowanie i pewny chwyt nawet w mniejszych dłoniach.



Design urządzeń mocno odróżnia się od rynkowej nudy:

Lagenio Panther 1 wyróżnia się unikalnym, cyberpunkowym stylem. Jego geometryczna bryła, wykończona szczotkowanym metalem i widocznymi śrubami, z pewnością wpadnie w oko młodym fanom klimatów sci-fi.

Lagenio Panther 2 stawia na nieco agresywną, użytkową estetykę. Posiada chropowate, teksturowane plecki oraz pochłaniające wstrząsy, gumowane boki. Całość urozmaicono detalami, które nadają smartfonowi wygląd futurystycznych gadżetów z gier wideo.



Ceny i dostępność

Smartfony Lagenio Panther dostępne są w Polsce w sieci sklepów Media Expert.

Lagenio Panther 1 - 4/128 GB - 759 PLN

Lagenio Panther 2 - 4/128 GB - 799 PLN





















źródło: Info Prasowe - Lagenio