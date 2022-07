Lange&Lange - limitowane etui dla Samsung Galaxy Flip3

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Biuro projektowe Lange&Lange stworzyło etui dedykowane smartfonowi Galaxy Flip3. Limitowany clear cover będzie dostępny dla użytkowników, którzy zdecydują się na zakup Galaxy Flip3 za pośrednictwem salonów Samsung Brand Store oraz Samsung.com. To pierwsza tego typu współpraca marki z zewnętrznym biurem projektowym na polskim rynku. Set składa się z etui clear cover, dwóch dedykowanych wkładek oraz naklejek do personalizacji, zaprojektowanych przez Lange&Lange. Limitowany zestaw można od dziś kupić razem z Galaxy Flip3 w salonach Samsung Brand Store oraz za pośrednictwem Samsung.com. To pierwsza tego typu współpraca marki Samsung na polskim rynku.







Lange&Lange to znane polskie biuro projektowe, stworzone przez dwóch braci – Gustawa i Aleksandra. Ten duet artystyczny łączy rodzinne tradycje projektowe z pasją do sportów ekstremalnych. Bracia Lange współpracowali z największymi markami w Polsce i na świecie. Specjalizują się w product / fashion / graphic / interior designie.



Galaxy Flip3, wyróżniony przez magazyn Time jako jeden ze 100 najbardziej innowacyjnych produktów, to smartfon, który wyróżnia się formą. Złożony idealnie mieści się w dłoni, małej torebce a nawet w kieszeni najbardziej dopasowanych jeansów. Jeden ruch pozwala zmienić Galaxy Flip3 w pełnowymiarowy smartfon.



















Źródło: Info Prasowe / Samsung