Laptopy Razer Blade 16 oraz Blade 18 dostępne od 8 lutego

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Laptopy Razer Blade 16 i Razer Blade 18 są już dostępne w sprzedaży począwszy od 8 lutego. Te zupełnie nowe urządzenia zostały zaprezentowane na targach CES na początku tego roku, gdzie zdobyły łącznie 19 nagród i wyróżnień. Oba laptopy są wyposażone w procesory Intel Core i9 HX 13. generacji oraz procesory graficzne NVIDIA RTX z serii 40, pracujące z maksymalnie możliwym TGP (175W z RTX 4080 lub 4090). Duże wyświetlacze o proporcjach 16:10 zapewniają graczom, jak i twórcom doskonałą przestrzeń do pracy i zabawy. Blade 16 wyznacza standardy najwyższej wydajności połączonej z mobilnością. W jego wnętrzu znajduje się procesor Core i9 13950HX i karta graficzna do RTX 4090 włącznie.







Wszystko upakowane w obudowie tylko nieznacznie większej niż 15-calowe laptopy poprzedniej generacji. W rezultacie powstała maszyna, która zapewnia więcej mocy graficznej na cal sześcienny objętości niż jakikolwiek inny 16-calowy laptop do gier. 16-calowy wyświetlacz jest dostępny z pierwszym w swoim rodzaju dwutrybowym panelem mini-LED, zdolnym do przełączania się między dwiema natywnymi rozdzielczościami i częstotliwościami odświeżania: immersyjnym UHD+ z 120 Hz lub FHD+ z ultra szybkim odświeżaniem 240 Hz.



Blade 18 to najlepszy zamiennik komputera stacjonarnego, łączący wydajność komputera stacjonarnego z zestawem funkcji zapewnianymi w desktopach przez urządzenia peryferyjne. Wyposażony w kartę graficzną do RTX 4090 włącznie i procesor Core i9 13950HX lub 13980HX o TDP 65W, laptop Blade 18 gwarantuje ponad dwukrotnie większą wydajność przetwarzania i 150% większą wydajność graficzną niż Blade 17 z 2021 roku. Laptop ma także 6 głośników z THX Spatial Audio, bogaty zestaw portów oraz kamerę internetową 5MP.



Razer zaprezentował również zupełnie nową funkcję pozwalającą na podkręcanie procesora w Blade 16 i Blade 18. Jest ona dostępna wraz z najnowszą aktualizacją oprogramowania Razer Synapse. Dzięki tej funkcji Razer wykorzystuje procesory HX nowych Blade’ów, aby umożliwić użytkownikom zwiększenie wydajności poza specyfikację fabryczną. Użytkownicy Blade 16 i Blade 18 będą mieli dostęp do konfigurowalnych parametrów dostrajania napięcia rdzenia procesora, jego taktowania oraz limitów mocy, aby zapewnić sobie prawdziwie nieokiełznany potencjał.



Wszystkie laptopy Blade są objęte roczną gwarancją producenta i 2-letnią gwarancją na baterię, wspieraną przez wielokrotnie nagradzaną obsługę klienta Razera. Opcjonalna rejestracja w RazerCare zapewni dodatkowe bezpieczeństwo.



Razer Blade 16: w cenach zaczynających się od 3099.99 €uro,

Razer Blade 18: w cenach zaczynających się od 3399.99 €uro





























Źródło: Info Prasowe / Razer