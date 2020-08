Laptopy z nowej serii ZenBook już dostępne

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nowe laptopy ZenBook 13 i ZenBook 14 są jeszcze smuklejsze i lżejsze niż modele poprzedniej generacji. ZenBook 13 waży tylko 1,07 kg, a oba modele mierzą zaledwie 13,9 mm w profilu. Pomimo ultrasmukłej konstrukcji oferują bogaty zestaw gniazd, w tym pełnowymiarowe gniazdo HDMI oraz złącza USB Type-A, jak również gniazdo Thunderbolt 3 USB-C oraz czytnik kart microSD. Są ta najsmuklejsze na świecie laptopy z ekranami o przekątnej 13,3 cala i 14 cali oferujące tak bogate i wszechstronne opcje połączeń. Ekrany z kompaktowymi ramkami NanoEdge ze wszystkich czterech stron charakteryzują się stosunkiem wielkości ekranu do obudowy na poziomie 90% dla zagwarantowania immersyjnych wrażeń, z opcją ekranu o ultraniskim poborze energii wynoszącym 1 W, który maksymalizuje długość pracy baterii.







W pełni udoskonalono również rozwiązania ułatwiające pracę użytkownikom, w tym ASUS NumberPad 2.0, maksymalnie 22 godziny czasu pracy baterii, nową konstrukcję klawiatury „od krawędzi do krawędzi“, mechanizmy zawiasów ErgoLift, a także kamery internetowe na podczerwień do szybkiego rozpoznawania twarzy. Modele ZenBook 13 i 14 są dostępne w dwóch nowych, eleganckich kolorach: Pine Grey oraz Lilac Mist.



Laptopy są napędzane procesorami Intel Core 10. generacji i umożliwiają wydajną wielozadaniowość, produktywność oraz rozrywkę. Dyski SSD PCIe 3.0 x4 o maks. pojemności 2 TB oraz najnowszy standard łączności bezprzewodowej Wi-Fi 6 (802.11ax) kompletują specyfikacje gwarantujące doskonałą wydajność i wyjątkową wszechstronność.



Najnowsze laptopy z serii ZenBook Classic są oferowane w wariantach z dwoma różnymi przekątnymi ekranu. Dla optymalnej wygody podróżowania dostępny jest ultralekki model o wadze 1.07 kg – ZenBook 13; natomiast dla użytkowników preferujących większy ekran idealny będzie elegancki ZenBook 14. Oba modele zostały zaprojektowane pod kątem wygody podczas użytkowania mobilnego, a ich kompaktowa i elegancka obudowa jest w całości wykonana z metalu i mierzy tylko 13.9 mm w profilu. Laptopy ZenBook 13 i 14 charakteryzują się również wysoką efektywnością energetyczną, oferując niesamowite 22 godziny czasu pracy baterii na jednym ładowaniu. Dzięki temu przed wieloma podróżami można zostawiać ładowarkę w domu, minimalizując ciężar i objętość swojego bagażu. Laptopy ZenBook 13 i 14 są idealnie dopasowane do dzisiejszego stylu życia – zawsze w drodze.



Wyróżniające się nowym, stylowym wzornictwem laptopy ZenBook 13 i 14 są dostępne w dwóch ponadczasowych wariantach kolorystycznych. Pine Grey to błyszczący kolor o spokojnym i relaksującym charakterze. Ponadto zastosowano w nim specjalną, przesuniętą wersję charakterystycznego dla laptopów ZenBook ikonicznego wykończenia „spun-metal” z koncentrycznymi kręgami. Wariant Lilac Mist ma z kolei piękny matowy odcień. Elegancki i nowoczesny, czarujący i wyrafinowany.



Laptopy ZenBook 13 i ZenBook 14 wyznaczają nowe limity możliwości ultrasmukłych laptopów: są to najsmuklejsze w swojej klasie laptopy na świecie, które oferują bezkompromisowe opcje I/O. Oba laptopy mierzą tylko 13,9 grubości, ale pomimo swoich niewielkich rozmiarów zostały wyposażone w pełnowymiarowe gniazdo HDMI oraz złącza USB Type-A, dwa superszybkie gniazda Thunderbolt 3 USB-C, a także czytnik kart microSD do wygodnych mobilnych transferów danych: Żadne inne aktualnie dostępne laptopy 13,3-calowe ani 14-calowe nie oferują wszystkich tych gniazd przy tak kompaktowej obudowie.



Dwa gniazda Thunderbolt 3 USB-C – z wygodą podłączania dowolną stroną wtyczki – obsługują technologię szybkiego ładowania, maksymalnie dwa zewnętrzne monitory o rozdzielczości 4K UHD do powiększenia przestrzeni roboczej, jak również prędkości przesyłu danych sięgające 40 Gb/s dla zapewnienia ultraszybkich transferów polików.



Laptopy ZenBook 13 i 14 obsługują również nową funkcję ASUS USB-C Easy Charge⁵, która umożliwia wygodne ładowanie przy pomocy szerokiej gamy standardowych ładowarek ze złączem USB-C. Dzięki technologii USB-C Easy Charge użytkownicy mogą cieszyć się ultraszybkim ładowaniem przy użyciu dowolnej ładowarki certyfikowanej do obsługi dostarczania mocy przez USB-C, jak np. zawarta w zestawie ładowarka 65 W. Kiedy gniazdko sieciowe jest niedostępne, baterię można również doładowywać za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez linie lotnicze, ładowarek mobilnych lub powerbanków. Funkcja USB-C Easy Charge eliminuje stres podczas długich podróży lub wyjazdów w obszary o ograniczonej dostępności gniazdek elektrycznych.



Do wygodnego wprowadzania danych dostępne jest zwiększające produktywność rozwiązanie ASUS NumberPad 2.0. Jest to touchpad o podwójnej funkcjonalności ze zintegrowaną pełnowymiarową klawiaturą numeryczną podświetloną diodami LED. Wystarczy stuknąć ikonę na touchpadzie, aby włączyć lub wyłączyć NumberPad.



Zintegrowana kamera internetowa na podczerwień (IR) jest umieszczona u góry ramki i umożliwia szybkie i łatwe logowanie bez użycia hasła poprzez rozpoznawanie twarzy za pośrednictwem funkcji Windows Hello. Funkcjonuje to również w warunkach słabego oświetlenia, dlatego uzyskanie dostępu do laptopów ZenBook 13 i 14 jest łatwiejsze i szybsze niż kiedykolwiek wcześniej – i to w dowolnym otoczeniu.



Laptopy te są również wyposażone w niektóre z najszybszych aktualnie dostępnych dysków SSD TB PCIe 3.0 x4 o maks. pojemności 1 TB, co gwarantuje szybkie ładowanie i prawie natychmiastowe uruchamianie aplikacji. Dzięki zastosowaniu najnowszego standardu łączności Wi-Fi 6 (802.11ax) użytkownicy cieszą się nawet 3 razy wyższymi prędkościami połączeń bezprzewodowych niż przez Wi-Fi 5, a także obsługą cztery razy wyższej liczby urządzeń i nawet o 75% niższą latencją.



Dodatkowo, przy zakupie laptopów z serii ZenBook w polskim sklepie ASUS, klienci mogą przedłużyć gwarancję ASUS Premium Care o dodatkowy rok za 1 zł, oszczędzając nawet 198 PLN. Nowe ZenBooki dostępne są w sugerowanej cenie detalicznej od 3999 PLN.





















Źródło: Info Prasowe / ASUS