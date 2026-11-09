Legendarny okręt podwodny ORP Orzeł dołącza do World of Warships

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Studio Wargaming, twórcy i wydawcy wieloosobowej gry morskiej World of Warships, z dumą prezentuje najnowszą aktualizację, której głównym bohaterem jest historyczny polski okręt podwodny ORP Orzeł. Debiut jednostki, która służyła w okresie II wojny światowej umożliwiło Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Okręt będzie grywalny także w Strefie Gracza w MMW, która niedawno obchodziła swoją pierwszą rocznicę. Już teraz w World of Warships na komputerach osobistych jest dostępne wydarzenie „Horror z Otchłani”, drużynowe operacje oraz nowa linia europejskich krążowników we wczesnym dostępie, do odblokowania w ramach Przepustki wydarzenia Czarny Piątek. Z kolei w World of Warships: Legends dokuje 6 nowych okrętów z okazji czarnego piątku, nowa kampania z japońskim niszczycielem do odblokowania oraz nowy dowódca pancerników.







ORP Orzeł

ORP Orzeł trafia do Warships jako okręt specjalny X poziomu. Jego historia rozpoczyna się w 1936 roku w holenderskiej stoczni w Vlissingen. Jako flagowy okręt w swojej kategorii dołącza do służby w polskiej Marynarce Wojennej w 1939 roku. Wkrótce, po wybuchu II wojny światowej, zawija do Tallina, gdzie zostaje bezprawnie internowany, co zmusza załogę do brawurowej ucieczki przez Bałtyk i Cieśniny Duńskie. W końcu okręt trafia do bazy morskiej w Szkocji, skąd prowadzi patrole na Morzu Północnym, zatapiając m.in. niemiecki transportowiec Rio de Janeiro. Ostateczny los polskiego okrętu jest jednak nieznany. W czerwcu 1940 roku jednostka została uznana za zaginioną, a jej wraku nie odnaleziono do dziś.



ORP Orzeł, to legendarny okręt Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej, jeden z najnowocześniejszych okrętów podwodnych swojej epoki. Ta specyfika została przeniesiona do World of Warships, gdzie Orzeł charakteryzuje się nietypowym układem wyrzutni torpedowych z czterema stałymi wyrzutniami na dziobie i na rufie. W połączeniu z dwoma, zewnętrznymi, obrotowymi podwójnymi wyrzutniami, które działają podczas wynurzenia zapewnia graczom elastyczność i tworzy wiele okazji do dewastujących zagrań.



Razem z okrętem do gry trafi też jego historyczny dowódca, kawaler Orderu Virtutti Militari, kapitan Jan Grudziński. Nowa zawartość w grze, która stanowi hołd dla polskiej historii morskiej, została stworzona dzięki wieloletniej współpracy z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Dzięki projektom udostępnionym przez Muzeum możliwe było wierne odwzorowanie ORP Orzeł w grze. Aby jeszcze bardziej podkreślić głęboką wartość historyczną tej aktualizacji, z okazji nadchodzącego Święta Niepodległości, twórcy gry przygotowali specjalną transmisję dla polskiej społeczności, w której wezmą udział zastępca dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Aleksander Gosk oraz Andrzej Ryba z wydawnictwa Finna. Transmisja odbędzie się we wtorek 10 listopada o godzinie 18:00 na oficjalnym kanale Twitch World of Warships



Pierwsza rocznica Strefy Gracza w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

Bliska współpraca z MMW w Gdyni obrazuje szerokie zaangażowanie World of Warships w ochronę dziedzictwa morskiego na całym świecie. Wspólne działania w Polsce rozpoczęły się ponad 11 lat temu, od momentu wprowadzenia do Warships ORP Błyskawica. We wrześniu ubiegłego roku, z okazji X-lecia gry, w Muzeum powstała Strefa Gracza, która funkcjonuje jako stały element ekspozycji placówki. Wewnątrz odwiedzający zostają przeniesieni do immersyjnego centrum dowodzenia, gdzie mogą rozegrać bitwy przedstawione w grze, a także zobaczyć najsłynniejsze okręty w pełnej krasie – od teraz do rodzimej floty dołącza ORP Orzeł, a razem z nim ORP Dragon i hipotetyczny ORP Hel.



Strefa Gracza niezmiennie cieszy się stałym zainteresowaniem odwiedzających Muzeum, oferując nowe i autentyczne formy kontaktu z historią, a także szansę poszerzania wiedzy i edukacji młodszych pokoleń.

„Widząc gości Muzeum, którzy wchodzą w bezpośrednią interakcję z wirtualnymi okrętami w Strefie Gracza, utwierdzam się w przekonaniu, że decydując się na tę współpracę z World of Warships w ubiegłym roku podjęliśmy słuszną decyzję” – mówi zastępca dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Aleksander Gosk. „Tym bardziej cieszę się, że mogliśmy przyczynić się do wprowadzenia autentycznego modelu ORP Orzeł do gry. To podwodna duma polskiej Marynarki Wojennej”.



LISTOPAD NA WIRTUALNYCH MORZACH

Poza elementami bliskimi polskim graczom, do gry trafia też spora dawka nowej zawartości. Kapitanowie mogą wziąć udział w wydarzeniu „Horror z Otchłani”, które będzie dostępne do 16 grudnia. Rozgrywka oparta na trybie Operacji toczona jest przeciwko wirtualnym przeciwnikom, a jej celem jest zbadanie niecodziennych wydarzeń, za które odpowiada tajemniczy kult. W grze udostępnione w ramach wczesnego dostępu zostają też europejskie krążowniki, w których skład wchodzi m.in. historyczny ORP Dragon IV poziomu. Gracze World of Warships: Legends mogą wejść w posiadanie czarnych okrętów z okazji czarnego piątku. Sześć jednostek razem z dedykowanymi flagami trafia do gry. Wśród nich najbardziej rozpoznawalnym jest amerykański pancernik Premium legendarnego poziomu, Rhode Island B. Co więcej, do 7 grudnia w grze dostępna jest kampania „Cold Rain, Gray Steel” z japońskim niszczycielem Sigure jako nagrodą ostateczną.

























źródło: Info Prasowe - Wargaming