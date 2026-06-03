Leica Cine Compact 1 – nowa era przenośnych projektorów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Leica Smart Projection prezentuje najnowszy miniprojektor – Leica Cine Compact 1. Producent obiecuje domową rozrywkę na najwyższym poziomie, z renomowaną jakością obrazu Leica. Urządzenie stanowi połączenie zaawansowanej technologii laserowej, wysokiej jakości dźwięku oraz nowoczesnych funkcji. Projektor zamknięto w eleganckiej, kompaktowej obudowie. Dzięki systemowi obrotu 360°, obraz można wyświetlać w każdym miejscu – zarówno na ścianie, jak i na suficie, a także w dowolnie wybranej przestrzeni - w salonie, sypialni czy na tarasie. Projektor oferuje imponujące wrażenia kinowe z obrazem o przekątnej do 220 cali i jasności na poziomie 1700 lumenów.







100 lat doświadczenia Leica

Historia marki Leica sięga 1926 roku. To wtedy powstał pierwszy projektor. W ciągu 100 lat marka zdobyła uznanie na całym świecie za optykę, precyzję i innowacyjność. Wnętrze Leica Cine Compact 1 kryje precyzyjny układ optyczny. Projektor wyposażony jest w obiektyw zmiennoogniskowy Leica Summicron z elementami asferycznymi, wydajny 0.47-calowy układ DMD i nowoczesną technologia laserową Triple RGB. Dzięki temu wyświetla niezwykle ostre obrazy 4K, cechujące się bogactwem detali, naturalnymi kolorami i imponującą jasnością Opatentowana przez firmę Leica technologia przetwarzania obrazu (Leica Image Optimization – LIO™) dba o stałą jakość obrazu, niezależnie od wielkości i miejsca projekcji. Dolby Vision zapewnia wyraziste kontrasty i subtelne przejścia jasności.



Elastyczność i funkcjonalność

Jedną z największych zalet Leica Cine Compact 1 jest elastyczność. System obrotu 360° pozwala wyświetlać obraz pod niemal dowolnym kątem. Automatyczne funkcje – zoom, autofokus, korekcja trapezowa i inteligentne kadrowanie – sprawiają, że konfiguracja jest szybka i intuicyjna. Dzięki temu projektor, który jest wyjątkowo łatwy w obsłudze szybko staje się częścią rutyny codziennego dnia. Opcjonalna podstawa Leica umożliwia łatwe dopasowanie projektora do różnych wnętrz. Istnieje także opcja montażu sufitowego. Projektor posiada zintegrowany system operacyjny VIDAA, który pozwala korzystać z popularnych serwisów streamingowych, takich jak Netflix, Disney+ czy Amazon Prime. Obsługa Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay, Apple HomeKit oraz portów HDMI i USB zapewnia pełną kompatybilność i łatwą rozbudowę. Za wrażenia dźwiękowe odpowiadają technologie Dolby Digital, Dolby Digital Plus i DTS Virtual:X. Możliwość podłączenia zewnętrznych głośników przez Bluetooth 5.4 lub HDMI dodatkowo zwiększa komfort użytkowania.



Design i żywotność

Projektor wyróżnia się solidną aluminiową obudową inspirowaną stylem Bauhaus. Szklany front podkreśla elegancję urządzenia. Konstrukcja zapewnia precyzyjne ustawienie optyki, efektywne chłodzenie i stabilną pracę. Technologia laserowa Triple RGB gwarantuje wysoką jasność i długą żywotność projektora.



Ekologia

Leica Cine Compact 1 dostarczany jest w ekologicznej walizce transportowej wykonanej z materiału EPP, który nadaje się do recyklingu. Ułatwia to zarówno przechowywanie, jak i bezpieczny transport urządzenia.



Dostępność i cena

Projektor Leica Cine Compact 1 trafi do sprzedaży 18 czerwca 2026 roku. Sugerowana cena detaliczna wynosi 1645 euro. Urządzenie będzie dostępne w Europie, Australii, Nowej Zelandii, USA, Kanadzie oraz w Azji (w tym na Bliskim Wschodzie, w Singapurze, Malezji, Tajlandii, a od lipca także w Japonii).















źródło: Info Prasowe - Leica