Lenovo - Nowy, większy dwuekranowy Yoga Book 9i

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Lenovo wprowadziła śmiałe, nowe produkty, które odpowiadają na różnorodne potrzeby współczesnego konsumenta. Nowy, supernowoczesny Yoga Book 9i otwiera nowy rozdział w linii Yoga dzięki niesamowitej innowacyjności, doskonałemu stylowi i wydajności zapewniającej różnorodne doświadczenia. Yoga AIO 9i na nowo definiuje wygląd komputera stacjonarnego typu All-in-One. W tabletach nowy, bogaty w funkcje Lenovo Tab Extreme i cyfrowy notatnik Lenovo Smart Paper wprowadzają ekscytujące możliwości do szkoły, domu i nie tylko. Wreszcie koncepcyjny Lenovo Project Chronos (oficjalna nazwa wkrótce) to nowa technologia, która rejestruje ruch użytkownika i umożliwia mu interakcję i wykonywanie czynności w wirtualnych światach 3D bez okularów i urządzeń do noszenia.







Poznaj książkę nieskończonych możliwości z Yoga Book 9i

Całkowicie nowy Yoga Book 9i to pierwszy pełnowymiarowy laptop z dwoma ekranami OLED. Jest wyposażony w unikalny zestaw funkcji zaprojektowanych z myślą o umożliwieniu twórcom tworzenia własnej historii. Bardziej wszechstronny niż tradycyjny laptop, wyjątkowo elastyczny Yoga Book 9i bazujący na platformie Intel Evo oferuje wszechstronność dwóch ekranów, funkcjonalność wielu trybów i doskonałe możliwości w obszarze rozrywki. Dla nowej generacji konsumentów, którzy wznoszą kreatywność na nowy poziom, Yoga Book 9i wspiera ich wieloaspektowe wymagania cyfrowe i wzmacnia ich ambicje, niezależnie od tego czy pracują, tworzą, uczą się czy bawią.



Zadania na dwóch ekranach dla wydajności na wyższym poziomie

Wyposażony w najnowszą generację procesorów Intel Core, Yoga Book 9i pozwala użytkownikom w pełni wykorzystać możliwości laptopa oraz elastyczność i potencjał wielozadaniowości dwóch ekranów. Te smukłe i lekkie laptopy zbudowane na platformie Intel Evo zostały zaprojektowane i skonstruowane w celu zapewnienia bezproblemowej komunikacji w szerokiej gamie aplikacji, przy jednoczesnym zminimalizowaniu wpływu na czas reakcji, żywotność baterii i łączność.



Technologia dwóch ekranów zastosowana w Yoga Book 9i pozwala konsumentom cieszyć się wyjątkową gamą wszechstronnych doświadczeń. Może to być tak proste, jak możliwość surfowania po sieci i przeglądania obrazu na dwóch pełnych ekranach za pomocą łatwego ruchu pięcioma palcami. Dla tych, którzy chcą pracować na dwóch osobnych plikach jednocześnie, mogą przeglądać oba pliki, po jednym na każdym ekranie, co zwiększa wydatnie produktywność. Podobnie konsumenci mogą oglądać wideo na jednym ekranie, jednocześnie robiąc notatki lub szukając informacji na drugim ekranie, bez przerywania.



Smukły i lekki konwertowalny format zapewnia użytkownikom elastyczność płynnego przełączania się między trybem laptopa, tabletu lub namiotu w zależności od potrzeb. Podczas spotkania na żywo użytkownicy mogą korzystać z trybu namiotu, aby wyświetlić prezentację slajdów na jednym ekranie, jednocześnie przeglądając i kontrolując prezentację z drugiego ekranu. Komunikacja i współpraca podczas sesji wirtualnych spotkań są również udoskonalone dzięki funkcji dwóch ekranów – umożliwiając gospodarzowi udostępnianie prezentacji na jednym ekranie podczas przeglądania czatu, odpowiadanie na pytania i przewijanie slajdów z drugiego ekranu.



Yoga Book 9i jest również dostarczany ze specjalnym stojakiem, który ułatwia użytkownikom pracę w podróży. Odłączana klawiatura Bluetooth zwiększa potencjał wielozadaniowości, podobnie jak zaprojektowany przez Lenovo rysik Smart Pen, którego można używać do dalszego zwiększania produktywności.



Zaawansowane oprogramowanie i rozrywka na wysokim poziomie

Innowacyjne oprogramowanie Yoga Book 9i, zaprojektowane przez Lenovo we współpracy z firmą Microsoft, zwiększa również potencjał użytkownika w zakresie pracy, nauki, streamingu, tworzenia treści i grania w mniej wymagające gry. Działające w systemie Windows 11 oprogramowanie zawiera funkcje inteligentnego pisania i czytania, a także funkcje robienia notatek dla osób uczących się w domu. Ta funkcja pozwala użytkownikowi robić notatki na jednym ekranie, jednocześnie przeglądając zajęcia online na drugim ekranie.



Kiedy nadejdzie czas, aby usiąść i zrelaksować się, użytkownicy mogą oglądać film na jednym ekranie, jednocześnie sprawdzać interesujące fakty dotyczące filmu na drugim ekranie. Dzięki dwóm 13.3‑calowym wyświetlaczom OLED PureSight 2.8K Yoga Book 9i ze 100% precyzją odwzorowania kolorów DCI-P3 i Dolby Vision HDR użytkownicy będą pod wrażeniem niezwykle żywych kolorów, ostrzejszego kontrastu i bogatszych szczegółów wizualnych. Wraz z dźwiękiem przestrzennym Dolby Atmos i obracającym się o 360 stopni soundbarem z głośnikami Bowers & Wilkins konsumenci mogą cieszyć się wyjątkową rozrywką. Dodatkową wyrazistą cechą projektu Yoga Book 9i jest jego nowoczesny i wyrafinowany kolor Tidal Teal. Jest również dostępny w ekologicznym opakowaniu z materiałami poduszek, pudełkiem upominkowym i pudełkiem zewnętrznym, które zawierają w 100% papier z recyklingu.



















Źródło: Info Prasowe / Lenovo