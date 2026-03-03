Lenovo Legion Go Fold - Nowy rozdział ewolucji

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Segment przenośnych urządzeń do gier PC dynamicznie rozwija się w ostatnich latach, a linia Legion Go firmy Lenovo należy do liderów innowacji w tej kategorii. Najnowszym przykładem jest zaprezentowany podczas Lenovo Innovation World na targach IFA 2025 model Legion Go 2. Lenovo Legion kontynuuje rozwój koncepcji, która wyróżnia linię Legion Go, prezentując Lenovo Legion Go Fold – składane urządzenie przenośne rozwijające ideę adaptacyjności dzięki integracji odłączanych kontrolerów z rozkładanym panelem POLED o zmiennej przekątnej (od 7.7” do 11.6”). To koncepcja skierowana do graczy, którzy nie dysponują czasem na długie sesje przed telewizorem lub komputerem stacjonarnym oraz preferują jedno, wielofunkcyjne urządzenie zamiast oddzielnego laptopa i konsoli przenośnej podczas podróży.







Rozszerzalny wyświetlacz umożliwia korzystanie z urządzenia w czterech odrębnych trybach, otwierając jeszcze większe możliwości mobilnej rozgrywki:

• Tryb standardowy: Ekran o przekątnej 7.7” z podłączonymi kontrolerami działa jak klasyczne urządzenie przenośne, idealne w sytuacjach o ograniczonej przestrzeni.

• Tryb pionowego podziału ekranu: Wyświetlacz można rozłożyć i ustawić w pionie, co pozwala grać na jednym ekranie, a na drugim jednocześnie oglądać stream lub poradnik.

• Tryb pełnoekranowy Horizon: Wyświetlacz można obrócić o 90 stopni i ponownie podłączyć kontrolery, aby korzystać z pełnej, 11.6-calowej wersji ekranu podczas gry.

• Tryb rozszerzonego pulpitu: Użytkownicy preferujący granie z użyciem klawiatury lub doświadczenie zbliżone do klasycznego laptopa mogą skorzystać z dołączonej bezprzewodowej klawiatury z touchpadem do grania, streamowania, przeglądania multimediów lub pracy. Podobnie jak w modelu Lenovo Legion Go 2, prawy kontroler może być używany jako pionowa mysz.



Sercem Lenovo Legion Go Fold Concept jest procesor Intel® Core Ultra 7 258V, zapewniający wysoką wydajność przy zoptymalizowanym zużyciu energii, co przekłada się na dłuższe sesje gamingowe na baterii 48 Wh. Urządzenie wyposażono w 32 GB pamięci RAM4, co oferuje dodatkowy zapas mocy przy uruchamianiu wymagających gier oraz podczas pracy wielozadaniowej. Poza trybem FPS, w którym kontroler może pełnić funkcję pionowej myszy, prawy kontroler wyposażono w mały ekran działający jako touchpad, panel wyświetlający statystyki wydajności i ustawienia oraz konfigurowalny przycisk skrótu.





























źródło: Info Prasowe - Lenovo