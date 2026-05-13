Lenovo ThinkStation P4 - wytrzymały model w atrakcyjnej cenie

Nowa stacja robocza wyposażona w procesory AMD oraz karty graficzne NVIDIA z serii Blackwell Workstation Edition, to urządzenie o najwyższej wydajności, stworzone z myślą o inżynierach, projektantach i twórcach treści, teraz dostępne w najlepszej cenie. Sercem stacji roboczej 30L jest procesor AMD Ryzen PRO z serii 9000, zapewniający wydajność i efektywność niezbędną do wykonywania wymagających zadań. W wybranych modelach wyposażonych w pierwszą w historii w segmencie profesjonalnym technologię AMD 3D V-Cache możliwy jest szybszy dostęp do danych i korzystanie ze zwiększonej wydajności złożonych aplikacji intensywnie przetwarzających dane.







Lenovo ThinkStation P4 jest wyposażony w dedykowane karty graficzne, w tym procesor graficzny NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition lub RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, zapewniające najwyższy poziom wydajności i możliwości przetwarzania AI. W połączeniu z pamięcią DDR5 o pojemności do 256 GB oraz zaawansowaną konstrukcją termiczną z chłodzeniem cieczą dla procesorów AMD Ryzen PRO 9000 o najwyższej wydajności ta stacja robocza umożliwia chłodzenie, cichą i stabilną pracę przy długotrwałym obciążeniu, takimi jak animacja 3D, montaż i postprodukcja wideo, compositing, CAD, BIM, modelowanie bryłowe, symulacje, renderowanie i tworzenie oprogramowania.



Hybrydowa sztuczna inteligencja, elastyczność i długoterminowa korzyść

Stacja robocza Lenovo ThinkStation P4 zapewnia nowy poziom wydajności dla profesjonalistów z branży architektonicznej i inżynieryjnej, motoryzacyjnej, produkcyjnej, mediów i rozrywki, finansowej, edukacyjnej. Dzięki wbudowanej sztucznej inteligencji, która przyspiesza przetwarzanie wniosków, symulacje i procesy wymagające przetwarzania dużych ilości danych, działa bez opóźnień i bez konieczności korzystania z połączenia z chmurą. Zaprojektowana została z myślą o dostosowywaniu, modernizacji i redukcji długoterminowych kosztów, obsługuje PCIe Gen 5 i jest wyposażona w 4 gniazda rozszerzeń. Posiada hybrydową architekturę pamięci masowej z maksymalnie 6 dyskami łączącymi dyski SSD M.2 Gen5 z opcjami dysków HDD o dużej pojemności. Zapewnia wiele opcji łączności, w tym np. USB-C (20 Gb/s), DisplayPort 2.0 czy zintegrowaną sieć Ethernet 2.5 Gb.



Bezpieczeństwo, niezawodność i odpowiedzialność

Oprócz wysokiej wydajności, Lenovo ThinkStation P4 jest chroniony przez Lenovo ThinkShield - czyli kompleksowy pakiet funkcji zabezpieczeń wykorzystujących sprzęt i oprogramowanie układowe, zapewniający kompleksową ochronę. Dzięki ThinkShield, Lenovo ThinkStation P4 jest automatycznie wyposażony w zabezpieczenia na poziomie BIOS-u, funkcję bezpiecznego czyszczenia danych oraz zintegrowane narzędzia do kontroli prywatności, które pomagają chronić poufne dane i zapewniają bezpieczeństwo na poziomie korporacyjnym. Posiada certyfikaty ISV potwierdzające zoptymalizowaną wydajność i niezawodność dla wiodących twórców profesjonalnych aplikacji, w tym AVID, Altair, Autodesk, ANSYS, Bentley, Dassault, Nemetschek, PTC i Siemens. Obudowa Lenovo ThinkStation P4 zawiera materiały pochodzące z recyklingu, w tym 95% tworzyw sztucznych PCC ABS i 16% stali z recyklingu. Urządzenie posiada certyfikaty EPEAT Gold, ENERGY STAR 9.0 oraz TCO Certified 10.



Lenovo ThinkStation P4 będzie prezentowany podczas NXT BLD 2026, wydarzenia poświęconego technologii dla branży architektonicznej, inżynieryjnej i budowlanej (AEC), które odbędzie się w Londynie w dniach 13 - 14 maja. Lenovo ThinkStation P4 z wybranymi najnowszymi stacjami roboczymi Lenovo, dostępne są w Queen Elizabeth II Centre London, przy stoisku 17.



Dostępność

Lenovo ThinkStation P4 będzie dostępny na wybranych rynkach na całym świecie od czerwca 2026 roku. Ceny i dostępność w Polsce podamy wkrótce.

















źródło: Info Prasowe - Lenovo