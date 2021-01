Lenovo Yoga Slim 7i Pro teraz z wyświetlaczem OLED

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Przyszłość smukłych i lekkich komputerów rysuje się o wiele jaśniej. Dziś firma Lenovo zapowiedziała, że 14-calowy laptop Yoga Slim 7i Pro będzie dostępny z wyświetlaczem LED lub ekranem OLED o wyjątkowo intensywnych kolorach. Nowy laptop Lenovo Yoga Slim 7i Pro (wersja OLED) z 14-calowym panelem OLED o częstotliwości odświeżania 90 Hz debiutuje na CES. Podobnie jak jego odpowiednik z wyświetlaczem LCD, który uzyskał uprzednio certyfikat Intel Evo, działa z najnowszymi procesorami Intel Core 11. generacji do urządzeń mobilnych, grafiką Intel Iris Xe lub dedykowaną kartą graficzną taką jak NVIDIA GeForce MX450.







14-calowy Yoga Slim 7i Pro jest dostępny z produkowanym przez Samsung Display panelem OLED o rozdzielczości do 2,8K (2880 x 1800), częstotliwości odświeżania 90 Hz, która redukuje opóźnienia, a także proporcjach boków 16:10 zwiększających powierzchnię ekranu. Jest to pierwszy laptop z rodziny Lenovo Yoga, który oferuje ulepszony, znacznie różniący się od ekranu LCD, wyświetlacz OLED. W porównaniu z ekranami LCD składowe chrominancji są rozszerzone do 1.25 razy, co zwiększa zakres częstotliwości światła kolorowego i nasycenie czerni, a wyższy współczynnik kontrastu zapewnia ponad 667 razy większą rozdzielczość niż w przypadku ekranów LCD. Połączenie jakości wyświetlacza, smukłej konstrukcji laptopa, procesorów do urządzeń mobilnych oraz sztucznej inteligencji składa się na laptop najwyższej klasy oferujący obraz o wyższej jakości oraz krótszy czas reakcji i mniejsze zużycie energii.



Wyświetlacz emituje imponującą gamę intensywnych kolorów: 100% przestrzeni barw DCI-P3 i 125% sRGB, a jego realistyczny obraz HDR, ze zwiększonym kontrastem między najjaśniejszymi i najciemniejszymi obszarami, doskonale nadaje się do wysokiej klasy gier oraz edycji zdjęć. Jakość obrazu udoskonala dodatkowo technologia Dolby Vision.



Yoga to marka laptopów wprowadzających przełomowe rozwiązania, wyróżniających się stylem, funkcjonalnością i mobilnością. Wymagający użytkownicy docenią wyrazistość obrazu nawet pod gołym niebem i bezpośrednim nasłonecznieniem. Wynika ona ze zdolności każdego piksela do emitowania własnego światła, dzięki czemu można go niezależnie rozjaśniać, przyciemniać lub wyłączać i w ten sposób uzyskiwać lepszy kontrast. Wyświetlacz OLED spełnia marzenia o doskonałej, głębokiej czerni i żywszych kolorach, a dodatkowo dba o wzrok, zmniejszając emisję szkodliwego światła niebieskiego nawet o 70% w porównaniu z ekranami LCD.



Ceny i dostępność produktów na polskim rynku będą znane wkrótce.

































Źródło: Info Prasowe / Lenovo