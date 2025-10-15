Lenovo i Fikołki edukują i wzmacniają świadomość cyfrową dzieci

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Lenovo Polska, we współpracy z siecią Klubów Fikołki przygotowało nowy projekt edukacyjny „Mali odkrywcy jutra: AI i cyberbezpieczeństwo w praktyce” – zajęcia dla dzieci z pierwszych czterech klas szkół podstawowych. Głównym celem warsztatów jest edukacja technologiczna i pokazanie najmłodszym możliwości, ale i zagrożeń, w sieci. W każdym miesiącu w zajęciach będzie mogło wziąć udział aż 250 uczestników ze szkół z aglomeracji warszawskiej. Warsztaty „Mali odkrywcy jutra: AI i cyberbezpieczeństwo w praktyce”, to kolejna edukacyjna inicjatywa Lenovo kierowana do dzieci. Jej celem jest rozwijanie kompetencji cyfrowych, a przede wszystkim umiejętności świadomego i bezpiecznego korzystania z nowych technologii. Od teraz w wybranych Klubach Fikołki dostępne są sale technologiczne Lenovo, gdzie będą odbywać się spotkania edukacyjne dla dzieci.







Uczestnicy w trakcie 45-minutowych warsztatów dowiedzą się, jak tworzyć bezpiecznie treści w Internecie, zadbać o swoje bezpieczeństwo online i higienę cyfrową, czyli zachowanie balansu między czasem ekranowym a tym poza siecią. Oprócz tego będą mogli sprawdzić swoje umiejętności w cyfrowej grze detektywistycznej z kodami QR. Dodatkowo, dzieci nauczą się jak świadomie i z zachowaniem ostrożności tworzyć wizerunek w social media. Warsztaty są również dużym wsparciem dla rodziców, którzy zastanawiają się, jak mądrze wprowadzić maluchy w świat technologii.



W nowo powstałych salach technologicznych Lenovo w Klubach Fikołki, na najmłodszych czekają stanowiska z tabletami Lenovo Idea Tab z akcesoriami, a także ekspozytory z konsolą Lenovo Legion Go S. To szansa, by każde dziecko mogło samodzielnie wykorzystać nowo nabytą wiedzę w praktyce. Po warsztatach uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia.



Cykl warsztatów „Mali odkrywcy jutra: AI i cyberbezpieczeństwo w praktyce” już wystartował i potrwa cały rok. To oznacza, że w ciągu roku aż 3000 dzieci zyska nowe umiejętności dotyczące cyberbezpieczeństwa i pozna możliwości AI. Szkolne klasy z nauczycielami będą mogły edukować się w trzech Klubach Fikołki – w Warszawie (Westfield Mokotów, Wola Park) oraz w Pruszkowie (CH Nowa Stacja). Dodatkowo, uczestnicy warsztatów oraz nauczyciele otrzymają w prezencie vouchery ze zniżką 10% na urządzenia Lenovo i Motorola dostępne stacjonarnie w Showroomie Lenovo & Motorola mieszczącym się przy placu Powstańców Warszawy 9 (wejście od ul. Świętokrzyskiej).





























źródło: Info Prasowe - Lenovo