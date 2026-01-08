Lenovo i Motorola Qira – personalna inteligencja

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na targach CES 2026 firma Lenovo zaprezentowała pojedynczy, wbudowany system sztucznej inteligencji działający na wielu urządzeniach, który zmienia sposób interakcji użytkowników z technologią - od sprzętu, przez aplikacje, po usługi cyfrowe. Nowa osobista inteligencja kontekstowa, dostosowana do poszczególnych urządzeń, debiutuje jako Lenovo Qira i Motorola Qira. Lenovo Qira oznacza przejście od sztucznej inteligencji opartej na aplikacjach do inteligencji systemowej działającej w tle – świadomej kontekstu i dostępnej na różnych urządzeniach bez konieczności otwierania, przełączania się lub aktywnego uruchamiania oddzielnej aplikacji.







Qira towarzyszy użytkownikowi nieustannie, rozumie jego działania i wspiera dokładnie wtedy, gdy tego potrzebuje – zawsze za jego zgodą. Dzięki wspólnym doświadczeniom z czasem uczy się intencji, przewiduje potrzeby i działa w sposób naturalny oraz spersonalizowany.



Jednolita inteligencja działająca w środowisku wielu urządzeń

Lenovo Qira to jeden, spójny system sztucznej inteligencji działający na urządzeniach Lenovo i Motorola. Rozwiązanie, zintegrowane na poziomie systemowym, zapewnia ciągłość funkcjonowania pomiędzy komputerami PC, tabletami, smartfonami, urządzeniami do noszenia oraz innymi platformami, niezależnie od zmiany środowiska pracy lub kontekstu użytkowania. W odróżnieniu od tradycyjnych rozwiązań chatbotowych, Lenovo Qira, oparta na trzech podstawowych atrybutach, funkcjonuje jako pełnoprawna inteligencja wieloplatformowa.



Obecność

Lenovo Qira jest zintegrowana na poziomie systemowym, oferując wiele naturalnych punktów dostępu oraz znajome, spójne doświadczenie na różnych urządzeniach. Może proaktywnie oferować sugestie, reagować natychmiast po wywołaniu lub pozostawać dyskretnie w tle do momentu, gdy będzie potrzebna, dostosowując się do preferencji użytkownika. Można ją wywołać w naturalny sposób, wypowiadając „Hej, Qira”, naciskając dedykowany klawisz lub dotykając stałego elementu interfejsu.



Działania

Lenovo Qira może działać w imieniu użytkownika, wykorzystując możliwości urządzeń oraz lokalną sztuczną inteligencję (również w trybie offline), aby skutecznie realizować zadania. Koordynuje działania pomiędzy aplikacjami i urządzeniami, zarządza agentami oraz posuwa pracę naprzód, bez konieczności ręcznego kontrolowania każdego etapu przez użytkownika.



Percepcja

Lenovo Qira tworzy zunifikowaną bazę wiedzy, integrując wybrane przez użytkownika interakcje, zapamiętane dane oraz dokumenty pochodzące z wielu urządzeń, przy zachowaniu prywatności i zgody użytkownika jako kluczowych zasad projektowych. Poprzez percepcję i analizę sygnałów płynących z wielu urządzeń Qira buduje „żywy” model świata użytkownika, rozumie kontekst, zachowuje ciągłość doświadczeń i z czasem rozpoznaje spersonalizowane wzorce.



Nacisk na rzeczywiste scenariusze użytkowania

Lenovo Qira oferuje zestaw kluczowych funkcji zaprojektowanych w oparciu o rzeczywiste potrzeby użytkowników, wspierając orientację, swobodę wyrażania się oraz płynność pracy w środowisku cyfrowym.



Następne kroki

Lenovo Qira oferuje proaktywne, kontekstowe sugestie oparte na tym, co użytkownik robi w danej chwili. Ich dokładność zwiększa się z czasem, zachowując ciągłość doświadczeń pomiędzy urządzeniami. System identyfikuje najbardziej trafne kolejne kroki, minimalizując liczbę czynności wymaganych do realizacji zadań.



Pisanie wspomagane

Od e-maili i dokumentów, po wiadomości i notatki – Lenovo Qira wspiera tworzenie treści w aktualnym środowisku pracy. Rozwiązanie rozumie kontekst oraz wyczuwa ton i intencję, pomagając przekształcać myśli w dopracowany tekst, bez konieczności rozpoczynania od pustej strony lub przełączania się między aplikacjami.



Interakcje w czasie rzeczywistym

Lenovo Qira umożliwia interakcję wielomodalną w czasie rzeczywistym podczas udostępniania ekranu lub obrazu z kamery. Zwraca uwagę na to, co użytkownik mówi i pokazuje, sprawiając, że współpraca ze sztuczną inteligencją jest płynna i ma charakter naturalnej rozmowy.



Podsumowania i powrót do rozpoczętych zadań

Lenovo Qira podsumowuje to, co wydarzyło się podczas nieobecności, podkreśla najważniejsze informacje i umożliwia szybki i świadomy powrót do realizowanych zadań lub prowadzonych rozmów.



Wsparcie uwagi

Lenovo Qira zapewnia wsparcie dla spotkań i rozmów poprzez funkcje transkrypcji i tłumaczenia w czasie rzeczywistym (po aktywacji), rejestrację kluczowych ustaleń oraz generowanie podsumowań dostępnych do późniejszego wykorzystania. Gdy zachodzi potrzeba przypomnienia sobie decyzji lub szczegółów, są one przywoływane natychmiast. W momentach wymagających większego skupienia, dedykowane doświadczenia AI, takie jak Creator Zone, pomagają użytkownikom tworzyć i edytować grafiki oraz zdjęcia przy mniejszej liczbie zakłóceń i większej kontroli twórczej.



Prywatność i Ekosystem

Lenovo Qira została zaprojektowana z myślą o prywatności użytkownika już na etapie projektowania. Hybrydowa architektura AI opiera się na przetwarzaniu lokalnym, dzięki czemu dane pozostają na urządzeniu, a bezpieczne usługi chmurowe rozszerzają możliwości systemu przy zachowaniu silnych zabezpieczeń i kontroli użytkownika. Każdy element doświadczenia Lenovo Qira został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie, etyce i odpowiedzialności.



Lenovo Qira jest wspierana przez rozwijający się ekosystem wiodących partnerów branżowych, którzy dodają wyspecjalizowaną inteligencję tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne, zachowując jednocześnie spójne i znane doświadczenia na wszystkich urządzeniach.

- Pakiet rozwiązań AI firmy Microsoft, dostępny za pośrednictwem Windows Foundry i Microsoft Azure, zapewnia bezpieczne i sprawdzone funkcje lokalne i chmurowe, które umożliwiają płynną koordynację między komputerami PC, tabletami i smartfonami z systemem Windows.

- W strefie Creator Zone na komputerach PC technologia Stability AI umożliwia prywatne, nieograniczone tworzenie obrazów na podstawie tekstu przy użyciu najnowszych modeli Stable Diffusion 3.5 Flash, z hybrydową obsługą zaawansowanych procesów generatywnych.

- Notion umożliwia użytkownikom Lenovo Qira bezpieczne wyszukiwanie i analizowanie przestrzeni roboczej Notion użytkownika, przenosząc notatki, dokumenty i plany bezpośrednio do kontekstu, tworząc prawdziwie zintegrowaną osobistą bazę wiedzy.

- Sztuczna inteligencja Perplexity umożliwia użytkownikom pogłębienie wiedzy na dany temat dzięki jasnym, popartym źródłami odpowiedziom i wskazówkom, które pozwalają lepiej zrozumieć kontekst bez utraty koncentracji i konieczności przełączania się między aplikacjami.

- Dzięki markom Expedia Group, Expedia i Vrbo, Lenovo Qira może wyświetlać odpowiednie oferty turystyczne w oparciu o intencje użytkownika, zapewniając płynne przekazywanie informacji dotyczących rezerwacji i obsługi, co sprawia, że planowanie podróży jest szybsze i łatwiejsze.



Dostępność

Rozwiązanie będzie dostępne jako Lenovo Qira na urządzeniach Lenovo oraz Motorola Qira na urządzeniach Motorola, zapewniając jeden osobisty system sztucznej inteligencji działający na różnych produktach i formach sprzętowych. Pierwsze wdrożenia na wybranych urządzeniach Lenovo planowane są na I kwartał 2026 roku, z późniejszym rozszerzeniem na smartfony Motorola i automatycznymi aktualizacjami OTA dla użytkowników Lenovo AI Now.











źródło: Info Prasowe - Lenovo