Lenovo partnerem tytularnym zespołu Ducati MotoGP

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Lenovo i Ducati ogłaszają uzyskanie przez Lenovo statusu partnera tytularnego zespołu Ducati MotoGP oraz prezentują nową nazwę „Ducati Lenovo Team” wchodzącą w życie z dniem ogłoszenia. Jest to rozwinięcie trzyletniego kluczowego partnerstwa technologicznego Lenovo z Ducati. Nowe trzyletnie partnerstwo świadczy o rosnącym znaczeniu zaawansowanego sprzętu w kontekście analiz dużych ilości danych, sztucznej inteligencji i inteligentnych rozwiązań programowych w świecie wyścigów motocyklowych. Jako oficjalny partner technologiczny od 2018 r. firma Lenovo umożliwiła inżynierom i projektantom Ducati szybkie wdrażanie algorytmów i technologii w motocyklach zarówno wyścigowych, jak i drogowych.







Jako główny partner technologiczny Ducati od 2018 roku Lenovo zapewnia przewagę technologiczną zawodnikom, motocyklom i wysokowydajnym silnikom Ducati dzięki wielokrotnie nagradzanym komputerom, tabletom oraz potężnym serwerom. Analizy i symulacje MotoGP prowadzone są teraz przy użyciu kompaktowego i wytrzymałego serwera ThinkSystem SE350, który działa na brzegu sieci i przetwarza oraz analizuje dane u ich źródła. Dzięki rozbudowanej mocy obliczeniowej inżynierowie Ducati mogą monitorować symulacje przy użyciu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego oraz opracowywać jeszcze bezpieczniejsze strategie jazdy na torze, w tym lepszego zarządzania zużyciem opon. Technicy używają wytrzymałych i ultrasmukłych mobilnych stacji roboczych Lenovo ThinkPad P1 do pobierania oraz analizy danych bezpośrednio z motocykli. Inżynierowie w warsztatach używają laptopów ThinkPad do symulowania możliwych konfiguracji motocykli, dzięki czemu zyskują o 25% większą efektywność i skracają czas podejmowania decyzji o 35%.



Firma Lenovo zaprojektowała i wdrożyła klaster wysokowydajnego systemu obliczeniowego (HPC) w oparciu o serwery ThinkSystem SD530, SR630 i SR650. Nowe środowisko HPC zmniejsza łączną zajętość miejsca w stosunku 20:1 i umożliwia modelowanie aerodynamiczne oraz dynamiki płynów z szybkością prawdziwie rajdową. Dzięki temu inżynierowie mogą konstruować nowe supermotocykle szybciej, z zachowaniem najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa.



Inne urządzenia Lenovo stosowane przez Ducati to mobilne stacje robocze ThinkPad P53 do projektowania motocykli rajdowych oraz drogowych, ThinkPad X1 Tablet dla dyrektorów regionalnych ze względu na przenośność tych urządzeń, a także różne wysokiej klasy laptopy Yoga do robienia notatek na odprawach z zawodnikami. W 2020 roku partnerstwo Lenovo z Ducati zaowocowało też wprowadzeniem na rynek urządzeń pod obiema markami, takich jak Lenovo Ducati 5 — laptop z limitowanej edycji z elementami wzorniczymi Ducati Corse dla najbardziej zagorzałych fanów Ducati.

Źródło: Info Prasowe / Lenovo