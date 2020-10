Lenovo poszerza ofertę eleganckich ThinkBooków

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Lenovo zaprezentowała swoją największą dotychczas ofertę ThinkBooków, które ułatwiają pracę współczesnym specjalistom w czasach zmian. Nowa generacja ThinkBooków obejmuje aż sześć nowych laptopów łączących w sobie nowoczesny design z możliwością efektywnej pracy niezależnie od miejsca. Laptopy te wyróżniają się charakterystycznym wyglądem z elegancką obudową w dwóch odcieniach oraz ultrawąską ramką ekranu, która potęguje wrażenia wizualne. ThinkBook 15 Gen 2 i zaskakuje niezwykłą szybkością i produktywnością dzięki procesorowi Intel Core 11. generacji z grafiką Intel Iris Xe, złączem Thunderbolt 4 i różnymi opcjami dysków.







Jako pierwszy laptop2 ThinkBook 15 Gen 2 i jest dostępny z opcjonalnymi, zintegrowanymi dousznymi słuchawkami bezprzewodowymi umożliwiającymi natychmiastową współpracę. ThinkBook 13s Gen 2 i z opcjonalnym wyświetlaczem QHD oferuje niezrównaną wydajność i mobilność dzięki platformie Intel Evo oraz lekkiej konstrukcji, którą można wygodnie przenosić między pokojami czy gabinetami. ThinkBook 14s Yoga i to pierwszy ThinkBook „2 w 1”, który dzięki wszechstronnej konstrukcji ułatwia przekształcanie dowolnego miejsca w stanowisko pracy.



Lenovo zapowiada też wprowadzenie do oferty nowego monitora ThinkVision T27hv-20 USB-C Hub z innowacyjnym rozwiązaniem Lenovo Display Control Center — ThinkColor. Ten 27-calowy monitor zaspokaja potrzeby osób pracujących w modelu hybrydowym dzięki kamerze internetowej 1080p IR/RGB, mikrofonom eliminującym hałas oraz wbudowanym głośnikom do prowadzenia konferencji. Poufność zapewnia funkcja Smart Guard, która włącza efekt rozmycia na ekranie, kiedy użytkownik odwróci wzrok lub odejdzie od komputera albo kiedy zostanie wykryta osoba podglądająca zza jego pleców. Funkcja Smart Energy wyłącza ekran, kiedy wykryje odejście użytkownika od biurka, co oszczędza energię i chroni dane.



Lenovo tworzy produkty z myślą o potrzebach różnych użytkowników, ale we wszystkich stosuje takie samo, jeszcze bardziej inteligentne podejście. Najnowocześniejszy sprzęt wzbogaca o intuicyjne rozwiązania programowe. Pomagają one użytkownikom opanować zaawansowane ustawienia wyświetlania, płynnie pracować wielozadaniowo i na kilku monitorach, a menedżerom IT umożliwiają zdalne zarządzanie urządzeniami. W ramach platformy oprogramowania Lenovo Display Control Center powstały dwie wersje zaspokajające różne potrzeby użytkowników: ThinkColor do zastosowań biznesowych i Lenovo Artery do użytku domowego.



Modele z procesorami Intel:

ThinkBook 15 Gen 2 i ma być dostępny od listopada 2020 r. w cenie od 789 Euro.

ThinkBook 13s Gen 2 i ma być dostępny od listopada 2020 r. w cenie od 769 Euro.

ThinkBook 14s Yoga ma być dostępny od grudnia 2020 r. w cenie od 869 Euro.

ThinkBook 15p i ma być dostępny od listopada 2020 r. w cenie od 999 Euro.

ThinkBook 14 Gen 2 i ma być dostępny od listopada 2020 r. w cenie od 759 Euro.

ThinkPad E14 Gen 2 ma być dostępny od grudnia 2020 r. w cenie od 679 Euro.

ThinkPad E15 Gen 2 ma być dostępny od grudnia 2020 r. w cenie od 679 Euro.



Modele z procesorami AMD:

ThinkBook 15 Gen 2 AMD ma być dostępny od listopada 2020 r. w cenie od 639 Euro.

ThinkBook 14 Gen 2 AMD ma być dostępny od listopada 2020 r. w cenie od 639 Euro.

ThinkVision: ThinkVision T27hv-20 ma być dostępny od grudnia 2020 r. w cenie od 549 Euro.



































Źródło: Info Prasowe / Lenovo