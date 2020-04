Lian Li DK-05F i DK-04F - stołowe obudowy z oknem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Stołowe obudowy w ofercie firmy Lian Li, to nie nowość, ale w modelach DK-05F i DK-04F (rozwinięcie modeli DK-05 i DK-04), dodano fajny "bajer". Otóż producent dołożył nam tutaj ekskluzywną technologię szkła elektrochromowego, czyli takiego samego, jak w oknach samolotu Boeing 787 czy samochodowych lusterkach wstecznych. Dzięki niej sami możemy ustalać, jak przejrzysta będzie szyba naszych okien (lub okna w modelu DK-04F) w "blacie" obudowy. Możemy ją rozjaśnić, przyciemnić lub "rozmyć" widok naszych podzespołów, co w połączeniu z podświetleniem RGB LED, z pewnością będzie wyglądało ciekawie.







DK-05F jest przeznaczony do kompilacji dwusystemowych, z dwoma niezależnymi płytami głównymi standardu ATXn natomiast DK-04F jest przeznaczony dla pojedynczej platformy.



Ceny nowych wersji stołowych obudów, Lian Li jeszcze nie ogłosiło.





















Źródło: TechPowerUP