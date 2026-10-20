Logitech - Kolejna odsłona akcji MX Cashback
Logitech ogłasza kolejną edycję akcji MX Cashback dla profesjonalistów, twórców cyfrowych oraz wszystkich, którzy szukają maksymalnej wydajności i wygody podczas codziennej pracy przy komputerze. Kampania pod hasłem „Lepsze narzędzia. Lepsza praca” to doskonała okazja, by podnieść standard swojego biurka i odebrać gwarantowany zwrot pieniędzy bezpośrednio na konto bankowe. Promocja obowiązuje od 20 października do 20 listopada 2026 roku (lub do wyczerpania puli nagród).
W ramach nowej odsłony akcji użytkownicy mogą zyskać:
- 64 zł zwrotu przy zakupie myszy MX Master 4,
- 172 zł zwrotu przy zakupie myszy MX Master 4 w zestawie z drugim, dowolnym produktem z serii MX objętym akcją.
Droga do zwrotu w 3 prostych krokach:
- Zrób zakupy: kup objęty promocją sprzęt w okresie trwania akcji w oficjalnym sklepie logitech.com lub u partnerów handlowych. Zachowaj dowód zakupu.
- Wyślij zgłoszenie: po upływie 14 dni od zakupu wypełnij krótki formularz rejestracyjny na stronie akcji. Potwierdzenie otrzymasz wiadomością e-mail.
- Odbierz nagrodę: zwrot środków zostanie przekazany bezpośrednio na Twoje konto bankowe w ciągu 30 dni od zatwierdzenia wniosku.
Promocja obowiązuje w sieciach: Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, iSpot, Komputronik, Morele, X-kom oraz na stronie logitech.com. Szczegółowy regulamin akcji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się tutaj > LINK.
Główny bohater - MX Master 4
Sercem akcji pozostaje MX Master 4 - ceniona mysz Logitech, stworzona z myślą o wymagających użytkownikach, spędzających przy biurku wiele godzin dziennie. Model ten wyznacza nowe standardy w zakresie precyzji, ergonomii i personalizacji sterowania pod konkretne aplikacje - od zaawansowanego montażu wideo, przez programowanie, po projektowanie graficzne i codzienne zarządzanie projektami.
Ekosystem Logitech MX - Stwórz stanowisko idealne
Promocja obejmuje szerokie portfolio serii MX, pozwalając na swobodne skomponowanie zestawu idealnie dopasowanego do Twojego stylu pracy:
- Płynność i komfort pisania (MX Keys S & MX Keys Mini): smukłe, precyzyjne klawiatury z profilowanymi klawiszami, obsługą inteligentnych skrótów i automatyzacji.
- Wyrazisty skok i niezawodność (MX Mechanical & MX Mechanical Mini): niskoprofilowe klawiatury mechaniczne z inteligentnym podświetleniem, stworzone z myślą o bezkompromisowej wygodzie pisania.
- Zdrowie i ergonomia (MX Vertical & MX Ergo S): zaawansowane urządzenia zaprojektowane tak, aby odciążać nadgarstek i redukować napięcie mięśniowe podczas długich sesji.
- Strefa dla twórców (MX Brio & MX Creative Console): kamera MX Brio zapewniająca świetną jakość obrazu podczas spotkań online oraz innowacyjna konsola sterująca, która usprawnia i przyspiesza pracę w programach graficznych i edycyjnych.
Seria Logitech MX stanowi wyznacznik najwyższej jakości na rynku urządzeń peryferyjnych. Pozwala budować stanowiska pracy nastawione na maksymalną produktywność, precyzję i wygodę każdego dnia.