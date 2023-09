Logitech - Nowe mikrofony Yeti i oświetlenie Litra

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka Logitech G zaprezentowała trzy nowe, przełomowe produkty, które na nowo definiują wrażenia z gier, streamingu i tworzenia treści internetowych: Yeti GX, Litra Beam LX i Yeti Orb. Dziś gracze częściej niż kiedykolwiek tworzą treści podczas rozgrywki, a najwyższej klasy oświetlenie i dźwięk są podstawą dostarczania świetnych materiałów. Czasy ziarnistych, nudnych i niedopracowanych streamów dobiegły końca; granie z dźwiękiem studyjnej jakości i profesjonalnym oświetleniem ma kluczowe znaczenie dla sukcesu tworzenia, budowania i angażowania publiki oraz dostarczania treści, które są ekscytujące i wyróżniają się na tle konkurencji.







Wysokiej jakości dźwięk przenosi tworzenie treści o grach na wyższy poziom, podnosząc jakość streamów dzięki zaawansowanym technologicznie innowacjom i rozwiązaniom stworzonym specjalnie z myślą o gamingu. Oświetlenie o jakości studyjnej idzie w parze z najwyższej klasy dźwiękiem; priorytetowe traktowanie i inwestowanie w oba aspekty zwiększa jakość streamów, zapewniając możliwości dostosowania każdego aspektu domowego studia i uczynienia go perfekcyjnie dopasowanym do indywidualnych potrzeb.



Wraz z rozwojem Logitech G w zakresie kluczowych rozwiązań streamingowych, takich jak mikrofony i oświetlenie, Yeti GX, Litra Beam LX i Yeti Orb to dopiero początek drogi do wspierania graczy w rozwijaniu ich gamingowych możliwości. Wszystkie trzy produkty korzystają z autorskiej technologii LIGHTSYNC RGB, zapewniającej jeszcze bardziej wciągające wrażenia z gier, oferując nieskończone możliwości kreatywności i personalizacji stanowiska gamingowego. Od dodawania niestandardowych efektów świetlnych w oprogramowaniu Logitech G HUB, takich jak animacje tęczy, oświetlenie jest bezpośrednim odzwierciedleniem tego, kim jesteś jako twórca treści w grach - użytkownicy mogą rozszerzyć swój ekosystem Logitech G i cieszyć się tym, kim są jako twórcy treści w grach - wszystko dzięki spersonalizowanym kolorom i motywom.



Yeti GX, Yeti Orb i Litra Beam LX otwierają drzwi do kreatywności, redefiniując jakość mikrofonów i oświetlenia dzięki funkcjom premium, które przenoszą wydajność tworzenia treści w grach na wyższy poziom. Yeti GX, Yeti Orb i Litra Beam LX zaspokajają potrzeby najlepszych graczy i streamerów w zakresie wysokiej jakości światła i dźwięku, zapewniając głębsze niż kiedykolwiek doświadczenia w świecie gry, dzięki czemu można poczuć każdy szczegół bitwy, ożywić rozgrywkę i wyglądać jak najlepiej, jednocześnie łącząc się ze społecznością i ciesząc się zabawą w ulubionych grach. Wykorzystaj moc technologii Blue VO!CE z filtrami, aby dostosować dźwięk swojego głosu, tworzyć zabawne efekty i chronić się przed zbyt dużą głośnością, a wszystko to dostępne za pośrednictwem aplikacji G HUB.



Yeti GX

Yeti GX to dynamiczny mikrofon do gier, który zapewnia niezrównaną jakość dźwięku w połączeniu z technologią Logitech G LIGHTSYNC RGB. Zaprojektowany specjalnie dla współczesnych twórców treści gamingowych, Yeti GX posiada superkardioidalny wzór, który poprawia jakość głosu, jednocześnie odrzucając odgłosy z pomieszczenia, kliknięcia klawiszy i inne dźwięki tła. Łącząc dziedzictwo Yeti z innowacyjną konstrukcją Logitech G, Yeti GX wykorzystuje klasyczne kółko przewijania z myszy Logitech G403, aby zapewnić kontrolę wzmocnienia sygnału mikrofonu jedną ręką. Po osiągnięciu idealnego wzmocnienia wystarczy nacisnąć kółko przewijania, aby przełączyć w tryb Smart Audio Lock w celu uzyskania spójnego dźwięku podczas każdego streamingu. Do tego automatyczna regulacja wzmocnienia, aby zapobiec zniekształconym dźwiękom i zmniejszyć zakłócenia w tle.



Yeti Orb

Yeti Orb, to elegancki, gotowy do streamingu i tworzenia contentu mikrofon gamingowy USB, który jest wyjątkowo łatwy w użyciu. Zaprojektowany z myślą o graczach, którzy rozpoczynają zabawę ze streamingiem, Yeti Orb posiada logo RGB i kontrolkę stanu pracy z możliwością dostosowania efektów podświetlenia, które mogą być dostępne przed lub w trakcie streamu.



Yeti Orb, to najszybszy sposób na zapewnienie krystalicznie czystego, precyzyjnego dźwięku w grze, a dzięki niestandardowej kapsule pojemnościowej zapewnia estetyczną prezencję podczas streamu. Yeti GX i Yeti Orb minimalizują zniekształcenia i koncentrują się na Twoim głosie w tych momentach, w których Twój głos jest zbyt głośny, na przykład podczas intensywnych strzelanin i bitew. Redukują niepotrzebne częstotliwości i głośność tak, aby Twój głos był zawsze idealny.



Litra Beam LX

Litra Beam LX, to dwustronna lampka RGB z technologią TrueSoft do łatwego dopasowania i kierowania światła tak, aby na streamie zawsze wyglądać jak najlepiej. Litra Beam LX to doskonałe oświetlenie, które zapewnia naturalne odcienie skóry i promienny wygląd za każdym razem. Rozświetl swoją przestrzeń pełnym spektrum kolorów dzięki oświetleniu LIGHTSYNC RGB i wypełnij swoje stanowisko gamingowe spersonalizowanymi motywami kolorystycznymi dzięki 16 milionom kombinacji kolorów Litra Beam LX.



Technologia TrueSoft od Logitech G zapewnia kinową dokładność kolorów i zaawansowane rozpraszanie światła w celu wyeliminowania ostrych cieni. Certyfikowany jako bezpieczny do całodziennego streamowania, Litra Beam LX spełnia nawet najsurowsze wytyczne testów organizacji UL, więc to Ty decydujesz, kiedy skończysz sesję streamowania. Osiągnij oczekiwany wygląd przed transmisją lub w jej trakcie dzięki regulowanej jasności, temperaturze barwowej od ciepłego światła świec do chłodnego błękitu (2700K - 6500K) i ustawieniom RGB.



W ramach ogłaszanej premiery Logitech G wprowadza kompatybilność z Windows Dynamic Lighting dla wszystkich produktów obsługujących LIGHTSYNC - obecnych i przyszłych. Litra Beam LX oraz wszystkie myszy, klawiatury i zestawy słuchawkowe Logitech G z obsługą LIGHTSYNC RGB będą kompatybilne z urządzeniami Windows Lighting, zapewniając całkowicie jednolite, wciągające wrażenia z gry. Użytkownicy będą mieli pełny dostęp do nowego standardu oświetlenia jako dodatkowego sposobu konfiguracji swoich urządzeń LIGHTSYNC. Dzięki mocy Dynamic Lighting użytkownicy mogą synchronizować efekty świetlne między urządzeniami obsługującymi LIGHTSYNC i innymi rozwiązaniami obsługującymi Dynamic Lighting.



Projektowanie dla pozytywnej przyszłości

Firma Logitech jest zaangażowana w tworzenie bardziej zrównoważonego i przyjaznego dla klimatu świata, aktywnie pracując nad zmniejszeniem naszego wpływu na emisję dwutlenku węgla. Części plastikowe zawierają certyfikowany plastik z recyklingu poużytkowego, aby dać drugie życie zużytemu tworzywu sztucznemu ze starej elektroniki - minimum 74% dla Yeti Orb, minimum 68% dla Yeti GX i minimum 48% dla Litra Beam LX.



Wszystkie produkty Logitech G są certyfikowane jako neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla i w miarę możliwości wykorzystują energię odnawialną podczas produkcji. Kupując produkt Logitech G, ślad węglowy tego produktu został zredukowany do zera poprzez wspieranie leśnictwa, odnawialnych źródeł energii i społeczności mających wpływ na klimat.



Cena i dostępność

Yeti GX i Yeti Orb są dostępne w czarnej wersji kolorystycznej, a Litra Beam LX w grafitowej na stronie LogitechG.com w sugerowanych cenach detalicznych odpowiednio 159.99 €URO, 69.99 €URO i 159.99 €URO.

































Źródło: Info Prasowe - Logitech