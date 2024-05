Logitech - nowy poziom wideokonferencji z kamerą MeetUp 2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Logitech ogłosił dzisiaj premierę MeetUp 2 - kamery konferencyjnej USB opartej na sztucznej inteligencji, przeznaczonej do konfiguracji typu BYOD (bring-your-own-device, tłum. przynieś własne urządzenie) lub poprzez komputer PC. MeetUp 2 to kolejna generacja kultowej już kamery MeetUp, która sprzedała się w ponad milionie egzemplarzy, stając się najbardziej popularną kamerą konferencyjną w historii Logitech. Wraz z rosnącą liczbą sal na spotkania w firmach, wzrasta zapotrzebowanie na technologie wideokonferencyjne, które odpowiadają na różne oczekiwania uczestników: w tym dla tych, którzy preferują dedykowane wdrożenie oparte na komputerze PC lub korzystanie z własnego laptopa w konfiguracji BYOD.







Logitech od lat wykorzystuje w swoich rozwiązaniach do wideokonferencji funkcje wspomagane sztuczną inteligencją, dbające o naturalne doświadczenia uczestników spotkań i pogłębiające zaangażowanie między nimi (bez potrzeby ręcznego sterowania), dlatego również MeetUp 2 została wzbogacona o te inteligentne funkcje.



Sztuczna inteligencja kluczem do udanych wideokonferencji

Oparta na sztucznej inteligencji funkcja RightSight 2 zapewnia jednakowe i naturalne wrażenia dla zdalnych uczestników spotkań, wykorzystując AI do automatycznego ustawiania ostrości i kadrowania osób w pomieszczeniu – czy to skupiając się na aktywnym mówcy, grupie uczestników, czy na każdym poszczególnym uczestniku. Dla zaawansowanej czystości dźwięku funkcja RightSound 2 wykorzystuje algorytmy oparte na sztucznej inteligencji, które równoważą głosy i filtrują niepożądane szumy, jednocześnie redukując pogłos w pomieszczeniach z echem. MeetUp 2 współpracuje z popularnymi platformami wideokonferencyjnymi, takimi jak Microsoft Teams, Zoom i Google Meet, umożliwiając użytkownikom MeetUp 2 korzystanie z popularnych funkcji, np.: Smart Gallery w Zoom Rooms, które tworzą indywidualne kanały dla osób w pomieszczeniu; oraz Intelliframe od Microsoftu, który automatycznie umieszcza uczestników w ramkach, aby wszyscy byli jednakowo widoczni.



Lepsze doświadczenia dla użytkowników z własnym sprzętem (BYOD)

Urządzenie MeetUp 2, zaprojektowane dla maksymalnie sześciu osób spotykających się w mniejszych salach, oferuje elastyczność wdrożenia poprzez USB z dedykowanym komputerem w pomieszczeniu lub w trybie ‘przynieś własne urządzenie’ (BYOD). W konfiguracjach BYOD użytkownicy po prostu podłączają swoje laptopy lub urządzenia mobilne do MeetUp 2 za pomocą opcjonalnego kabla USB, aby prowadzić spotkania wideo z wybranej platformy, podczas gdy administratorzy IT mogą monitorować status pomieszczenia, wdrażać aktualizacje i modyfikować ustawienia za pomocą portu Ethernet lub WiFi poprzez platformę Logitech Sync. W momencie, gdy MeetUp 2 nie jest w trakcie spotkania, wyświetlacz w pokoju może być używany jako ramka cyfrowa, umożliwiając wyświetlanie niestandardowych treści, takich jak logo firmy lub instrukcje użytkowania przestrzeni, za pośrednictwem Logitech Sync i AppSpace.



Oprogramowanie Logitech Sync z zaawansowanymi funkcjami rezerwacji sal

Logitech wprowadza dzisiaj również zaawansowane narzędzia oprogramowania do zdalnego dostępu i rezerwacji sal, analizy ich użytkowania oraz automatyzacji, w celu uproszczenia zarządzania przestrzenią i urządzeniami za pośrednictwem platformy Logitech Sync. Możliwości te mają wspierać przeciążone zespoły IT w bieżącym zapewnianiu dostępności i funkcjonowania odpowiednich sal konferencyjnych dla pracowników, jednocześnie umożliwiając im zdalne i bezpieczne zarządzanie tymi przestrzeniami.



Intuicyjna rezerwacja sal

Wprowadzone w zeszłym roku rozwiązanie Logi Dock Flex do rezerwacji biurek ułatwia pracownikom znalezienie odpowiedniego miejsca w pobliżu swoich kolegów w firmach, które wprowadziły pracę w trybie flexi desk - gdzie pracownicy nie mają przypisanego stałego biurka. Teraz nowe oprogramowanie Logitech do rezerwacji sal na panelu Tap Scheduler odzwierciedla tę samą intuicyjną obsługę, pomagając pracownikom łatwo rezerwować miejsce spotkania i jednocześnie ułatwiając zarządzanie wszystkimi przez działy IT za pomocą jednej platformy. Z nowym oprogramowaniem pracownicy mogą rezerwować i odbierać pokoje za pośrednictwem swoich aplikacji kalendarza, jak Google Workspace czy Office 365 lub bezpośrednio na panelu Logitech Tap Scheduler.



Inteligentne Zarządzanie Przestrzenią

Nowe rozwiązanie Logitech oferuje inteligentne funkcje dostosowujące się do codziennych potrzeb w miejscu pracy. Jeśli w zarezerwowanej salce pracownik nie potwierdzi startu spotkania w zaplanowanym czasie, sala jest automatycznie zwalniana i dostępna dla innych. Na spotkania ad hoc użytkownicy mogą sprawdzić status danego pokoju poprzez kolor kontrolek LED na panelach Tap Scheduler lub poszukać wolnych sal na mapach budynku dostępnych w panelu lub w aplikacji Logi Tune. Kolejna aktualizacja oprogramowania zapewni, że detektor obecności AI Viewfinder w urządzeniach Rally Bar i Rally Bar Mini, który obecnie pomaga w dynamicznym kadrowaniu uczestników spotkań, będzie w stanie sam rozpoznać, kiedy odbywa się spotkanie ad hoc i automatycznie zmienić status sali na zajętą. Administratorzy IT mogą zmieniać ustawienia rezerwacji i zwalniania sal, aby dostosować je do polityki firmy. Jeszcze w tym roku będą mogli również spersonalizować interfejs Tap Scheduler z wykorzystaniem elementów tożsamości marki – np. z logo firmy.



Zdalne rozwiązywanie problemów w dowolnej sali konferencyjnej

Dziesiątki tysięcy firm korzystają z Logitech Sync do zdalnego zarządzania przestrzeniami i urządzeniami pracowników na całym świecie. Teraz zdolności zdalne robią duży krok naprzód dzięki funkcji Remote UI Access with Sync. Podobnie, jak specjalista zespołu IT może przejąć wirtualną kontrolę nad komputerem innego pracownika, aby rozwiązać zdalnie jego problemy, tak zdalny dostęp do interfejsu umożliwia działom IT „podgląd” do wnętrza sali konferencyjnej, aby rozwiązywać problemy z kamerami konferencyjnymi, kontrolerami dotykowymi, a nawet z panelem rezerwacji – również zdalnie, bez konieczności fizycznej obecności. Surowe standardy prywatności i bezpieczeństwa Logitecha zapewniają, że Sync w żadnym momencie nie przechwytuje ani nie przechowuje dźwięku, obrazu ani statycznych obrazów z sali konferencyjnej.



Szczegółowa analityka

Od mniejszych pokojów spotkań do sal konferencyjnych, Sync śledzi wzorce ich użytkowania (jak często pomieszczenie jest używane) i zajętości (ile osób znajduje się w danym pomieszczeniu w tym samym czasie), aby ograniczyć domysły, które przestrzenie są najbardziej popularne wśród pracowników. Dane dotyczące użytkowania i obłożenia - widoczne tylko dla administratorów IT klienta - stają się podstawą do precyzyjnego podejmowania decyzji dotyczących na przykład tego, które niewykorzystane przestrzenie należy zmienić, a które popularne należałoby powielić.















źródło: Info Prasowe - Logitech