Logitech Brio 100 - Wyraźniej, jaśniej, lepiej...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Komunikacja wirtualna to już dzisiaj norma. Spotkań online jest coraz więcej, a owocny udział w nich wymaga odpowiedniego sprzętu do wideokonferencji. Dlatego czas pożegnać się ze starymi kamerami 720p i zaprezentować z jak najlepszej strony dzięki Logitech Brio 100 Full HD – nowej, bardzo przystępnej cenowo kamerze z wbudowanym mikrofonem, zapewniającej lepsze i bardziej naturalne: wygląd, dźwięk oraz samopoczucie. Brio 100 charakteryzuje się atrakcyjnym, ekologicznym designem, który ożywi każde miejsce pracy. Dzięki rozdzielczość Full HD 1080p i automatycznej regulacji światła, kamera Brio 100 oferuje czysty, wyraźny obraz oraz dobre oświetlenie podczas wszystkich wideokonferencji. Funkcja RightLight poprzez redukcję cieni, zwiększa jasność nawet o 50% w porównaniu do wcześniejszych modeli kamer Logitech. Dodatkowo, kamera pozwala dostosować ustawienia obrazu według własnych preferencji za pomocą łatwej w użyciu aplikacji Logi Options+.







Wbudowany mikrofon zapewnia doskonałą jakość dźwięku podczas rozmów, a osłonka na kamerze daje poczucie prywatności, pozwalając pozwalając na łatwe, natychmiastowe zniknięcie w razie potrzeby. Urządzenie jest kompatybilne z najbardziej popularnymi platformami wideo: Microsoft Teams, Zoom, Google Meet i wieloma innymi.



Nowoczesny design w trzech modnych kolorach

W kategorii, gdzie produkty są w większości bardzo podobne i jednolite, kamera Brio 100 wyróżnia się trzema modnymi i nowoczesnymi kolorami - grafitowym, białym i różowym - dzięki czemu można dopasować ją do swojego biurka i dodać trochę koloru do miejsca pracy, zarówno w domu, jak i w biurze.



Dobry wybór dla środowiska

Na uwagę zasługuje fakt, że wybór Brio 100 jest dobry nie tylko dla nas, ale również dla środowiska. Logitech, ceniony lider w dziedzinie kamer internetowych, aktywnie pracuje nad tworzeniem bardziej sprawiedliwego i przyjaznego dla klimatu świata, redukując swój wpływ na środowisko. Plastikowe części kamery Brio 100 wykorzystują plastik pochodzący z recyklingu - 77% dla koloru grafitowego i 34% dla kolorów białego i różowego. Kamera jest certyfikowana jako neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla, a papier z opakowania pochodzi z lasów certyfikowanych przez FSC i innych kontrolowanych źródeł.



Cena i dostępność

Kamera Brio 100 jest dostępna na stronie www.logitech.com i u partnerów detalicznych. Rekomendowana cena detaliczna to 219 PLN.

































Źródło: Info Prasowe - Logitech