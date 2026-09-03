Logitech G PLAY 2026 - Warszawa gospodarzem finałów CS2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Logitech G zaprasza graczy, twórców i partnerów branżowych z całej Europy do wspólnej zabawy pod hasłem „Play for the Breakthrough” podczas Logitech G PLAY 2026 w Warszawie. Wydarzenie jest częścią globalnego święta gamingu organizowanego równolegle w kilku miastach na świecie. W dniach 22 i 23 września hala EXPO XXI przy ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14 zamieni się w przestrzeń, w której profesjonalny esport spotyka się z gamingową społecznością, twórcami i fanami. W centrum wydarzenia znajdzie się sponsorowany przez Betclic Logitech G PLAY Connect, turniej Counter-Strike 2 z pulą nagród 100 000 dolarów, rozgrywany w ramach oficjalnego systemu Valve Regional Standings (VRS) organizowanego przez Fantasyexpo.







Czołowe drużyny z regionu rywalizują o puchar mistrzowski, a największe emocje przeniosą się do Warszawy: faza play-off odbędzie się 22 września, a finały rozgrywek będzie można obserwować 23 września na scenie w EXPO XXI, na oczach publiczności. To rzadka okazja, by zobaczyć rywalizację na najwyższym poziomie z bliska, bez ekranu pośrodku, w atmosferze turnieju budowanej wspólnie przez zawodników i widownię.



Clash of Streamers: społeczności twórców rywalizują o pulę 40000 PLN

Drugim filarem rywalizacji jest Clash of Streamers, turniej Counter-Strike 2, w którym społeczności sześciu popularnych twórców łączą siły, by zawalczyć o pulę 40000 PLN. Swoje drużyny stworzą i poprowadzą: izak, Pago, MrDzinold, Hyper, angelkacs oraz Rallen. Tutaj liczy się coś więcej niż indywidualne umiejętności ponieważ o zwycięstwie zdecydują zgranie, komunikacja i pomysł na grę. Mecze będzie można oglądać na żywo na scenie Logitech G PLAY, razem z kapitanami i ich społecznościami.





Ponad 100 twórców z całej Europy w jednym miejscu

Logitech G PLAY przyciągnie do Warszawy ponad 100 influencerów, streamerów i gamingowych osobowości z całej Europy. Wśród nich znajdą się ambasadorzy marki, twórcy obserwowani na co dzień przez miliony widzów oraz utytułowani zawodnicy rywalizujący na światowych arenach esportowych. Wśród potwierdzonych gości znajdują się m.in. MrDzinold, izak, Pago, Nieuczesana, Jankos, Blowek, Snax, m0nesy, b1t, STYKO, Diana & Anton, Pow3r, Kinga Kujawska, SAJU, Jaxi, JaviGeek, Tolkin, Tenshi oraz dziesiątki twórców z Polski, Włoch, Hiszpanii, Czech, Turcji, Ukrainy i innych rynków europejskich. Dla mediów oznacza to jedno miejsce i dwa dni, w których dostępne są największe nazwiska polskiej i europejskiej sceny gamingowej.



Atrakcje i konkursy: gaming, który wychodzi poza ekran

EXPO XXI to przestrzeń pełna stref i aktywności otwartych dla wszystkich odwiedzających:

- Strefy Free to Play – testy najnowszego sprzętu Logitech G i rywalizacja w różnych konkurencjach: od sim racingu i wyzwań w Counter-Strike, przez Fortnite, aż po Stumble Guys.

- Race Days – we wtorek 22 września fani sim racingu powalczą o najlepszy czas okrążenia i dziką kartę na finały w Barcelonie.

- SUPERSTRIKE CUP – wyzwanie celności i refleksu na unikalnej mapie w AIM LABS. Najlepsze wyniki nagradzane sprzętem z serii PRO.

- Symulatory i strefy pokazowe – stanowiska sim racingowe, kabiny do streamingu dla twórców, profesjonalne setupy obsługiwane przez zawodowych graczy oraz rozgrywki konsolowe.

- Pojedynki z twórcami – otwarte wyzwania i mecze z influencerami, których widzowie znają z ekranów.





Kiedy, gdzie i jak wziąć udział

- Logitech G Play, EXPO XXI Warszawa (ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14): 22 i 23 września, wstęp bezpłatny, wydarzenie otwarte dla wszystkich.

- Bezpłatne bilety: rejestracja na stronie wydarzenia – logitechgplay.com. Bilet upoważnia do odbioru pamiątkowego plakatu Logitech G PLAY na miejscu. Ze względu na otwarty charakter wydarzenia i bezpieczeństwo uczestników liczba osób przebywających jednocześnie na terenie eventu może być ograniczona, a wejście czasowo wstrzymane – bilet nie stanowi gwarancji wejścia.

- Play-offy Logitech G PLAY Connect (CS2, VRS): 22 i 23 września na scenie głównej. Wstęp bezpłatny, do wyczerpania miejsc na widowni.

- Europejski keynote w Art Box: 23 września, ekskluzywna strefa Logitech G dla przedstawicieli mediów, twórców i partnerów biznesowych – wyłącznie na zaproszenia.

- Globalny publiczny livestream: 23 września o godz. 10:00 PST / 19:00 CET na kanale youtube.com/logitechg – wraz z premierami nowych produktów Logitech G.

- Pełny program i mapa wydarzenia: logitechgplay.com



Dlaczego warto

Logitech G PLAY 2026 to święto gamingu we wszystkich jego odsłonach – wydarzenie, które celebruje osobiste sukcesy i osiągnięcia całej społeczności graczy. Hasło „Play for the Breakthrough” oddaje ideę przełomu w każdym możliwym wymiarze: od nowatorskich rozwiązań technologicznych po chwile, które sprawiają, że gra nabiera znaczenia dla każdego z graczy. Łącząc twórców gamingowych z partnerami branżowymi wokół przełomowych rozwiązań inżynieryjnych Logitech G, wydarzenie Logitech G PLAY 2026 na nowo definiuje sposób celebrowania gry i wyznacza kierunek rozwoju branży gamingowej. #LogitechGPLAY #KeepPlaying



Dni promocji Logitech G PLAY

Świętowanie obejmie całą Europę dzięki Dniom Promocji Logitech G PLAY, trwającym od 16 września do 2 października. W tym czasie gracze będą mogli skorzystać z rabatów sięgających 40% na myszki, klawiatury, słuchawki oraz sprzęt do simracingu marki Logitech G, zarówno online, jak i w sklepach partnerskich.











źródło: Info Prasowe / Logitech