Logitech G i McLaren Racing podpisują wieloletnią umowę partnerską

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Logitech G, marka firmy Logitech, wraz z ikoną motorsportu – McLaren Racing – ogłosiły dziś odnowienie i rozszerzenie swojej wieloletniej współpracy. Nowa umowa opiera się na sukcesie turnieju Logitech McLaren G Challenge, jednego z największych na świecie turniejów simracingowych, a teraz obejmie także portfolio oficjalnych kierownic gamingowych, pedałów, foteli wyścigowych i słuchawek – wszystkie zaprojektowane z myślą o najbardziej autentycznym i immersyjnym doświadczeniu wyścigowym.







Jednym z filarów tej współpracy jest turniej Logitech McLaren G Challenge. Zainaugurowany w 2018 roku, stał się jednym z największych i najbardziej dostępnych turniejów simracingowych na świecie. Otwarte dla kierowców na każdym poziomie zaawansowania, zawody dają uczestnikom z całego świata szansę rywalizacji o nagrody w świecie rzeczywistym – w tym podróż na wyścig Formuły 1® oraz wizytę w legendarnym McLaren Technology Centre. Turniej przyciąga rocznie ponad 200 000 uczestników, udowadniając, że każdy z talentem i determinacją może ścigać się z najlepszymi.



Zawodnicy walczą o nagrody o łącznej wartości ponad 100 000 USD, w tym:

• w pełni opłaconą podróż na wyścig Grand Prix Formuły 1,

• ekskluzywne spotkania z kierowcami McLarena,

• kulisy zwiedzania siedziby McLaren Technology Centre w Wielkiej Brytanii.



Współpraca Logitech G i McLaren Racing wciąż koncentruje się na rozwoju możliwości dla fanów, kierowców i graczy na całym świecie, by łączyć się poprzez moc gry i rywalizacji. Jako Oficjalny Partner Gamingowych Peryferiów McLaren Racing, Logitech G będzie współpracować z McLarenem nad tworzeniem zaawansowanych akcesoriów do simracingu, które spełniają rygorystyczne standardy McLarena – odpowiadające wymaganiom profesjonalnych kierowców, zapalonych graczy i fanów McLarena. Produkty te zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnym realizmie i mają na celu przeniesienie emocji z toru wyścigowego do domów i ośrodków treningowych na całym świecie.



Dzięki ciągłym innowacjom w ramach G Challenge oraz nowej generacji produktów na horyzoncie, Logitech G i McLaren Racing są gotowi wynieść simracing na nowy poziom – realizując wspólną wizję: przesuwania granic, pogłębiania zaangażowania fanów i kształtowania przyszłości wirtualnych wyścigów.











źródło: Info Prasowe - Logitech