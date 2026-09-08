Logitech MX Keypad - centrum sterowania AI dla programistów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Logitech zaprezentowała dziś MX Keypad - centrum sterowania AI zaprojektowane z myślą o pracy w wielu aplikacjach i z wieloma agentami sztucznej inteligencji jednocześnie. Urządzenie oddaje w ręce programistów pełną kontrolę nad ich dynamicznie rozwijającym się środowiskiem pracy. W odróżnieniu od innych rozwiązań dostępnych na rynku, MX Keypad oferuje kompatybilność z najważniejszymi platformami do kodowania, umożliwiając nieograniczoną personalizację dopasowaną do indywidualnego stylu pracy. Ten niespotykany dotąd poziom wszechstronności i personalizacji pozwala programistom połączyć w jednym miejscu narzędzia AI, złożone prompty oraz narzędzia deweloperskie, gwarantując ciągłą, nieprzerwaną pracę bez odrywania się od kodu. Urządzenie trafia na rynek z zestawem gotowych, przetestowanych przez programistów wtyczek dla środowisk GitHub Copilot oraz Claude Code.







Partnerstwo z Microsoft GitHub

Stworzony w ścisłej współpracy z GitHub, MX Keypad debiutuje z natywną integracją ze środowiskami GitHub, w tym VS Code oraz aplikacją GitHub Copilot. W planach jest ciągłe rozbudowywanie funkcjonalności o kolejne narzędzia. Każdy egzemplarz MX Keypad zawiera bezpłatny, 3-miesięczny dostęp do usługi GitHub Copilot Pro+ (do odebrania w aplikacji Logi Options+ zarówno dla nowych, jak i obecnych użytkowników).



Pełna personalizacja i otwarte środowisko

Dzięki pakietowi Logi Actions SDK inżynierowie oprogramowania mogą błyskawicznie tworzyć własne rozwiązania. Zaimplementowana dokumentacja przyjazna dla modeli AI sprawia, że agenci kodujący potrafią generować niestandardowe integracje bezpośrednio z poziomu SDK, zamieniając budowanie nowych funkcji w prosty, popołudniowy projekt. Społeczność opublikowała już w Logi Marketplace wtyczki do Claude Code i OpenAI Codex, dające programistom możliwość śledzenia statusu agentów w czasie rzeczywistym oraz sterowania CLI bezpośrednio z fizycznych klawiszy - funkcje te są dostępne na ponad 100 milionach kompatybilnych urządzeń Logitech.



Zaprojektowany z myślą o zrównoważonym rozwoju

Obudowa MX Keypad została wykonana z certyfikowanego plastiku pochodzącego z recyklingu (PCR) - w 64% w wersji grafitowej oraz 49% w wersji jasnoszarej. Papierowe opakowanie urządzenia pochodzi z lasów objętych certyfikatem FSC™ oraz innych kontrolowanych źródeł.



Ceny i dostępność

MX Keypad trafi do sprzedaży w kolorach grafitowym i jasnoszarym już 8 września 2026 roku w cenie 429 PLN. Będzie dostępny na stronie logitech.com oraz u autoryzowanych partnerów detalicznych.

























źródło: Info Prasowe / Logitech