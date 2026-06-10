Logitech Mobi Fold - pierwsza składana i ultraprzenośną mysz

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Logitech rozwiązała dziś poważny problem osób pracujących w podróży, wprowadzając na rynek modele Mobi Fold oraz Mobi Fold for Business. Jako pierwsza składana myszka w ofercie Logitech, Mobi Fold pozwala uzyskać użytkownikom pełną produktywność przy zachowaniu maksymalnego komfortu – bez względu na to, czy pracują w saloniku lotniskowym, tętniącej życiem kawiarni czy hotelowym lobby. Obsługa Mobi Fold została zaprojektowana tak, by była całkowicie bezproblemowa. Rozpoczęcie pracy to teraz jeden gest: unikalny mechanizm składania płynnie przekształca kieszonkowego towarzysza w wygodną mysz, która włącza się automatycznie po rozłożeniu i wyłącza po złożeniu, oszczędzając tym samym skutecznie baterię.







Niezależnie od tego, czy użytkownik analizuje duże arkusze kalkulacyjne z dokładnością co do jednej linii, czy błyskawicznie przewija długie dokumenty, adaptacyjny panel dotykowy (Adaptive Touch Scrolling) zapewnia pożądaną precyzję i prędkość. Z kolei zaawansowani użytkownicy mogą spersonalizować dwa przyciski na panelu dotykowym za pomocą aplikacji Logi Options+, przypisując do nich skróty takie jak np.: natychmiastowe przełączanie programów czy robienie zrzutów ekranu.



Mobi Fold oferuje maksymalną wszechstronność. Łączy się z maksymalnie trzema urządzeniami przez Bluetooth® (lub dołączony odbiornik Logi Bolt w wersji Mobi Fold for Business), umożliwiając płynne przełączanie między systemami Windows, macOS, ChromeOS, Android, iPadOS i Linux. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o trudach podróży, przetestowane pod kątem odporności na upadki, wyposażone w odporną na kurz silikonową osłonę oraz wewnętrzny zawias, który wytrzyma 15 lat codziennego użytkowania.



Styl połączony ze zrównoważonym rozwojem

Mobi Fold powstała ze świadomym podejściem do ograniczania wpływu na środowisko. Wyprodukowana z certyfikowanego tworzywa sztucznego z recyklingu konsumenckiego (do 36% w modelu grafitowym) oraz magnesów zawierających 100% metali ziem rzadkich pochodzących również z recyklingu, pakowana w opakowania z papieru certyfikowanego FSC™. Logitech pomaga w ten sposób chronić ograniczone zasoby i zachować je dla przyszłych pokoleń.



Mobi Fold for Business

Z myślą o wymagających środowiskach korporacyjnych Logitech przygotował wersję Mobi Fold for Business. Oprócz wieloplatformowej kompatybilności, wersja ta oferuje dwuletnią ograniczoną gwarancję na sprzęt, dołączony odbiornik Logi Bolt USB-C zapewniający bezpieczne i stabilne połączenie bezprzewodowe oraz wsparcie dla usługi Sync, ułatwiającej działom IT zdalne monitorowanie floty urządzeń.



Ceny i dostępność

Myszka Mobi Fold będzie dostępna w kolorach białych i grafitowym, a na stronie logitech.com również w kolorze liliowym. Sugerowana cena detaliczna, to 349 PLN.

Wersja Mobi Fold for Business będzie dystrybuowana przez autoryzowane kanały B2B Logitech w cenie 399 PLN.





Kluczowe zalety:

- Gotowa do działania w mgnieniu oka: automatyczne włączenie po rozłożeniu i wyłączenie po złożeniu.

- Stworzona na lata: obudowa odporna na upadki i kurz oraz zawiasy z oceną trwałości 15 lat.

- Zasilanie na długi czas: minuta ładowania daje 22 godziny pracy; pełne naładowanie wystarcza na 30 dni.

- Pełna koncentracja: ciche kliknięcia pozwalają pracować wydajnie bez rozpraszania otoczenia.

- Składaj bez obaw: wbudowany model AI zapobiega niezamierzonym kliknięciom podczas składania.

- Fast Pair dla użytkowników Google: pierwsze urządzenie wejściowe Logitech z certyfikatem Fast Pair - umożliwiające natychmiastowe połączenie z kompatybilnymi urządzeniami.



























źródło: Info Prasowe / Logitech