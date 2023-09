Logitech Rally Bar Huddle - nowa jakość wideokonferencji

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Logitech zaprezentował Rally Bar Huddle – zaawansowane urządzenie wideo typu all-in-one, stworzone z myślą o niewielkich salach spotkań w firmach. Produkt wyróżnia się prostą i intuicyjną obsługą, łatwą instalacją oraz bezproblemową integracją z dotykowym kontrolerem Logitech Tap IP, służącym do zarządzania spotkaniami wideo. Integracja jest możliwa poprzez system CollabOS. Rally Bar Huddle to najnowszy dodatek do rodziny kamer konferencyjnych od Logitech, który jest już dostępny w sprzedaży.







Odpowiedź na rosnący trend pracy hybrydowej

Wraz z coraz większym zainteresowaniem pracą hybrydową, firmy coraz częściej przekształcają swoje przestrzenie biurowe, tworząc małe sale spotkań dostosowane do kontaktów online. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Futuresource, aż 68%* firm planuje inwestować w technologię audio-wideo do obsługi małych pomieszczeń spotkań.



Nowe możliwości dla małych sal konferencyjnych

Kamera Rally Bar Huddle została opracowana z myślą o pomieszczeniach mogących pomieścić maksymalnie sześciu uczestników, gwarantując, że każdy z nich będzie wyraźnie widoczny i słyszalny. Urządzenie to oferuje inteligentne przetwarzanie wideo oparte na sztucznej inteligencji oraz imponującą jakość obrazu 4K dla doskonałej wizualizacji. Zmodernizowany system dźwiękowy, wyposażony w sześć mikrofonów kierunkowych i opcję redukcji hałasu, zapewnia naturalne wrażenia ze spotkań zarówno dla uczestników obecnych w sali, jak i uczestniczących zdalnie.



Ciągły rozwój dzięki aktualizacji oprogramowania

Rally Bar Huddle ciągle się rozwija poprzez bieżące aktualizacje oprogramowania. Dzięki zaawansowanej technologii RightSight 2, zespoły mogą korzystać z nowoczesnych funkcji AI, takich jak:

✶ Speaker View [Widok Mówcy] - wykrywa i wyróżnia aktywnego mówcę, jednocześnie wyświetlając całe pomieszczenie,

✶ Grid View [Widok Siatki] – rozpoznaje twarze uczestników I przybliża je, dba o to, żeby każdy uczestnik spotkania był widoczny na ekranie,

✶ integracje z Zoom Rooms Smart Gallery, Microsoft IntelliFrame i innymi aplikacjami.



Prosta i intuicyjna integracja

Rally Bar Huddle można wdrożyć na trzy sposoby: z dedykowanym komputerem z systemem Windows lub ChromeOS, z dowolnym urządzeniem w trybie BYOD (przynieś swoje urządzenie) lub poprzez uruchomienie obsługiwanych aplikacji do wideokonferencji w trybie natywnym - bez konieczności zewnętrznego komputera. Rally Bar Huddle doskonale współpracuje z czołowymi platformami do wideokonferencji, w tym z Microsoft Teams, Zoom i Google Meet.



Usprawnienia dla Działów IT

Zespoły IT, po wyjęciu Rally Bar Huddle z pudełka, mogą w kilka minut przygotować pokój na spotkania. Po konfiguracji, mają możliwość na bieżąco monitorować stan pomieszczenia, wdrażać aktualizacje i modyfikować ustawienia za pomocą platformy w chmurze - Logitech Sync. Dzięki Sync Insights, możliwa jest również analiza wykorzystania sal na przestrzeni czasu.



Elegancki i funkcjonalny design

Firmy mają możliwość dostosowania wyglądu Rally Bar Huddle do wystroju swoich salek. Biała tkanina na pokrywie kamery stanowi alternatywę dla domyślnego koloru grafitowego, a łatwa do czyszczenia powierzchnia utrzymuje kamerę w czystości, nawet w środowiskach opieki zdrowotnej i edukacji.



Zaangażowanie w kwestie Zrównoważonego Rozwoju

Plastikowe elementy Rally Bar Huddle zawierają co najmniej 42% certyfikowanego plastiku z recyklingu, aby dać drugie życie plastikowi ze starych urządzeń elektronicznych. Papierowe opakowanie produktu pochodzi z lasów certyfikowanych przez FSC i innych źródeł kontrolowanych. Wybierając ten produkt, wspierasz odpowiedzialne zarządzanie lasami na świecie. Wszystkie produkty Logitech są neutralne pod względem emisji węgla i wykorzystują energię odnawialną tam, gdzie to możliwe w procesie produkcji. Wpływ na środowisko naturalne wszystkich produktów Logitech, w tym Rally Bar Huddle, został zredukowany do zera poprzez wsparcie dla gospodarki leśnej, odnawialnych źródeł energii i społeczności dotkniętych zmianami klimatu.



Dostępność i cena

Rally Bar Huddle jest już dostępny u autoryzowanych sprzedawców oraz na stronie logitech.com. Sugerowana cena detaliczna wynosi 9499 PLN.





























Źródło: Info Prasowe - Logitech