Logitech Sight - nowa jakość spotkań hybrydowych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Logitech Sight to wspierana przez sztuczną inteligencję kamera stołowa, która współpracuje z umieszczonymi z przodu pomieszczenia kamerami Rally Bar lub Rally Bar Mini, aby dobrze uchwycić najlepsze kadry uczestników spotkania i śledzić na bieżąco ich rozmowy. W obecnej rzeczywistości pracy hybrydowej, w której 43% osób pracujących zdalnie czuje się ‘wyłączonych’*, Sight pomaga zniwelować te wrażenia sprawiając, że każdy uczestnik spotkania może w pełni w nim uczestniczyć, czując realną obecność przy stole. Dzięki wsparciu sztucznej inteligencji, kamera Logitech Sight współpracując z kamerami Rally Bar lub Rally Bar Mini zamontowanymi z przodu pomieszczenia, zapewnia różne perspektywy w większych salach, wykorzystując podwójne kamery 4K i siedem mikrofonów do rejestrowania rozmów i niewerbalnych gestów uczestników w czasie rzeczywistym.







To zdecydowanie zwiększa ich zaangażowanie i pomaga poczuć się, jakby naprawdę byli obecni na miejscu. Niebawem Sight udostępni również funkcje RightSight i Smart Switching, które zapewniają inteligentne wybieranie najlepszego widoku między kamerą na stole, a kamerą z przodu pomieszczenia i automatycznie przełączanie się między nimi dla uchwycenia naturalnych oraz dynamicznych ujęć w trakcie spotkania.



Logitech Sight doskonale integruje się z popularnymi platformami wideokonferencyjnymi: Microsoft Teams, Zoom i Google Meet. Dzięki temu korzystanie z funkcji przyjaznych pracy hybrydowej, takich jak Zoom Smart Gallery czy dynamiczny widok w Microsoft Teams, jest proste i intuicyjne. To rozwiązanie, które rośnie wraz z potrzebami hybrydowych zespołów.



Dodatkowo, kamera jest prosta w instalacji, dzięki dołączonym uchwytom i zintegrowanemu systemowi zarządzania kablami. Dla zespołów IT, które potrzebują elastycznych i skalowalnych rozwiązań, Logitech Sight to strzał w dziesiątkę. Zarządzanie kamerą jest intuicyjne dzięki oprogramowaniu Logitech Sync, które pozwala na monitorowanie urządzenia, aktualizacje i rozwiązywanie problemów za pomocą interfejsu w chmurze. Logitech Sight współpracuje z kamerami Rally Bar i Rally Bar Mini, co pozwala działom IT bezproblemowo rozbudować istniejące już systemy wideokonferencyjne o to nowe rozwiązanie.



Logitech Sight jest już dostępny w sprzedaży. Rekomendowana cena detaliczna to 10999 PLN.





















Źródło: Info Prasowe - Logitech