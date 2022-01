Logitech Signature M650 w wersji dla prawo i leworęcznych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Logitech zaprezentowała nowy model myszy komputerowej – Signature M650 (oraz M650 dla Biznesu). Jest to bardzo wygodna, bezprzewodowa mysz, która występuje w dwóch rozmiarach (standardowym dla małych i średnich dłoni oraz L dla większych). Dostępne będą również warianty dla osób leworęcznych. M650 pozwala na dużą swobodę konfiguracji przycisków, a ponadto wyposażono ją w nowy typ rolki przewijania SmartWheel, i technologię SilentToch, redukująca głośność wciskanych przycisków o 90%, tym samym gwarantując niemal bezgłośną pracę.







SmartWheel to nowa technologia, która zapewnia wysoką precyzję przewijania obrazu. Niezależnie od tego, czy pracujesz nad dokumentem, czy przeglądasz stronę internetową, rolka pozwoli Ci na wygodne przewijanie wiersza po wierszu lub na przeskrolowanie całego dokumentu. Mysz Signature M650 i większy model Signature M650 L są również wyposażone w technologię SilentTouch, która zmniejsza hałas wciskanych przycisków o 90% w porównaniu z myszą Logitech M185. To doskonale sprawdza się podczas wideokonferencji, wieczorami czy pracy w otoczeniu większej ilości osób.



Dzięki dwóm rozmiarom i opcji dla leworęcznych wyprofilowanemu kształtowi, miękkiemu materiałowi, na którym spoczywa kciuk i gumowemu uchwytowi bocznemu, konstrukcja myszy Signature M650 pozwala na wygodną pracę przez wiele godzin. Dodatkowo, istnieje możliwość dostosowania funkcji realizowanych przez przyciski boczne korzystając z oprogramowania Logitech Options+.



Mysz Signature M650, dostępna jest w kolorach białym, grafitowym i różowym, współpracuje z systemami operacyjnymi Windows, macOS, Linux, Chrome OS, ipadOS i Android. Zapewnia błyskawiczne połączenie przez Bluetooth Low Energy lub odbiornik Logi Bolt USB.



Mysz zaprojektowano z myślą o trosce o środowisko i otoczenie społeczne. Dotyczy to całego procesu jej powstawania i użytkowania od momentu pozyskania surowców, aż do końca życia produktu. W firmie Logitech produkty są projektowane z myślą o zapewnieniu użytkownikom doskonałych wrażeń i zminimalizowaniu negatywnego wpływu na środowisko, dlatego część plastikowych elementów klawiatury Signature M650 jest wykonana z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu (PCR) - 64% w przypadku koloru grafitowego, 26% w przypadku bieli i 26% w przypadku różu. Program PCR firmy Logitech ilustruje zaangażowanie marki w projektowanie z myślą o zrównoważonym rozwoju i zapewnia, że tworzywa sztuczne w elektronice użytkowej wycofanej z eksploatacji otrzymają drugie życie. Obecne inicjatywy mające na celu zwiększenie tego zaangażowania oznaczają, że około połowa elementów wykorzystanych do produkcji myszy i klawiatur z oferty firmy Logitech zawiera określony poziom plastiku PCR, a nowe produkty będą, również wykorzystywały tworzywa PCR.



Cena i dostępność

Myszy Signature M650 będą dostępne w styczniu 2022 roku na stronie Logitech.com oraz u innych partnerów. Przewidywana cena detaliczna myszy Signature M650 i większej Signature M650 L wynosi 179 PLN. Urządzenie Signature M650 for Business również trafią do sprzedaży na całym świecie.



























Źródło: Info Prasowe / Logitech