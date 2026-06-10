Logitech Spotlight 2 - prezenter z haptyką i cyfrowym wyróżnieniem treści

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Logitech ogłosił dzisiaj premierę Spotlight 2 - zaawansowanego pilota do prezentacji klasy premium, zaprojektowanego z myślą o pełnym zaangażowaniu publiczności. Podnosząc oczekiwania w kategorii pilotów prezentacyjnych, urządzenie wykracza poza zwykłą kontrolę, oferując pierwsze w swoim rodzaju prowadzone ćwiczenia oddechowe oraz intuicyjny, czuły na nacisk przycisk podświetlania z subtelnym haptycznym sygnałem zwrotnym. Zaprojektowany z myślą o budowaniu pewności siebie jeszcze przed wyjściem na scenę, Spotlight 2 sprawia, że kciuk trafia na właściwy przycisk natychmiast, bez konieczności patrzenia na urządzenie. Prezenter może w naturalny sposób wyróżniać szczegóły slajdów, nie odrywając wzroku od publiczności. Kiedy jednak nerwy dają znać przed wystąpieniem - delikatne haptyczne wibracje pomagają wyrównać oddech i przywrócić spokój.







Cyfrowe efekty podświetlania i możliwości personalizacji

Spotlight 2 przełamuje ograniczenia tradycyjnych wskaźników laserowych, oferując zaawansowane efekty wyróżniania treści - w tym funkcje Spotlight, Squarelight, Magnify i Annotation - a także cyfrowy pointer oraz fizyczny laser klasy 1. Gwarantuje to, że kluczowe punkty prezentacji zostaną wyraźnie dostrzeżone zarówno przez uczestników spotkań na żywo, jak i w trybie hybrydowym. Urządzenie jest intuicyjne w obsłudze, a aplikacja Logi Options+ pozwala w pełni dostosować je do własnego stylu prowadzenia prezentacji. Użytkownicy mogą skonfigurować Przycisk Akcji tak, aby jedno naciśnięcie uruchamiało skróty takie jak start, wygaszenie ekranu lub wyciszenie mikrofonu. To zmienia Spotlight 2 ze zwykłego pilota w spersonalizowane centrum kontroli.



Zaprojektowany z myślą o zrównoważonym rozwoju

Spotlight 2 został zaprojektowany z myślą o przemyślanych wyborach mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, poprzez staranny dobór materiałów, takich jak aluminium produkowane przy użyciu energii odnawialnej oraz certyfikowane tworzywo sztuczne pochodzące z recyklingu (PCR). Plastikowe elementy pilota zawierają 43% tworzyw sztucznych z recyklingu w modelach grafitowym, piaskowym, liliowym i czarnym, aby dać drugie życie zużytym tworzywom ze starej elektroniki użytkowej. Produkt jest pakowany w opakowania z papieru certyfikowanego FSC. Efekt: stylowe urządzenie z niższym śladem węglowym.



Ceny i dostępność

Spotlight 2 będzie dostępny w kolorach grafitowym, piaskowym i liliowym w cenie [B2C] / 609 PLN [wersja B2B]. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.logitech.com oraz u autoryzowanych partnerów handlowych.































źródło: Info Prasowe / Logitech