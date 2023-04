Logitech Zone Learn - premiera nowych zestawów słuchawkowych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Logitech zaprezentował Zone Learn, przewodowy zestaw słuchawkowy zaprojektowany dla uczniów i edukacji. Zone Learn charakteryzuje wysoki komfort użytkowania, dostosowany do potrzeb młodszych, trwała konstrukcja oraz wymienne wkładki douszne i kable. Nowe zestawy słuchawkowe, stworzone z możliwością dopasowania pomagają uczniom być bardziej skupionymi, a nauczycielom prowadzić efektywne i nowatorskie zajęcia. Każdy zestaw słuchawkowy posiada lekki pałąk z miękką warstwą materiału, a urządzenie jest tak skonstruowane, aby środek ciężaru był równomiernie rozłożony. Dzięki temu sprzęt jest odpowiedni również dla mniejszych głów dzieci i nastolatków. Dodatkowo uczniowie mogą korzystać z regulowanych ramion suwaków dla idealnego dopasowania, co zapewnia, że zestaw słuchawkowy pozostanie w optymalnej pozycji.







Zamiast do muzyki, sterowniki audio są dostrojone do czystości głosu i zostały zoptymalizowane do cyfrowych scenariuszy nauczania, takich jak aktywne lekcje. Urządzenie jest idealne m.in. dla uczących się języków za pomocą aplikacji edukacyjnych. Dostępne są dwa rodzaje konstrukcji: douszny dla większej izolacji od hałasu i nauszny dla zrównoważonej izolacji i świadomości zewnętrznej. Sztywny, chowany mikrofon na wysięgniku zestawu słuchawkowego można obracać w obszarze 120 stopni, co umożliwia bezproblemowe przejście do lekcji opartych na aktywnym mówieniu.



Zone Learn jest niezwykle wytrzymały i został gruntownie przetestowany przy upadkach, aby spełnić wojskowy standard 810G (upadek z 122 cm). Słuchawki łączą się w trybie plug-and-play za pomocą AUX 3,5 mm, USB-A i USB-C, dzięki czemu obsługują w większość urządzeń, systemów operacyjnych i platform konferencyjnych.



Zone Learn będzie dostępny do zamówienia u resellerów, w sugerowanej cenie detalicznej 49.95 Euro. Wersja nauszna do indywidualnego zakupu z kablem Aux i USB-C w tym samym opakowaniu będzie dostępna na początku lata w sugerowanej cenie detalicznej 49.95 Euro.





























Źródło: Info Prasowe / Logitech