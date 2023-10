Logitech Zone Wireless 2 - słuchawki wspierane sztuczną inteligencją

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Logitech zaprezentowała dziś Zone Wireless 2 - najwyższej klasy zestaw słuchawkowy dla biznesu, który wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby zapewnić dwukierunkowe połączenia bez żadnych szumów. Tłumienie zakłóceń dzięki AI, mikrofony z redukcją hałasu, hybrydowa aktywna redukcja szumów (ANC) i spersonalizowany dźwięk stereo pomagają profesjonalistom biznesowym wyraźnie słyszeć i być słyszanym podczas rozmów i spotkań, szczególnie w hałaśliwym otoczeniu. Słuchawki Zone Wireless 2 tłumią dźwięki otoczenia po drugiej stronie połączenia, nawet jeśli nasz rozmówca nie ma zestawu z redukcją hałasu.







Funkcja Advanced Call Clarity, aktywowana za pomocą aplikacji Logi Tune, wykorzystuje sztuczną inteligencję do oddzielenia głosu drugiej osoby od dźwięków w tle. Dodatkowo, zaawansowane mikrofony tłumiące hałas eliminują dźwięki i rozmowy w pobliżu, dzięki zaawansowanej technologii, która przechwytuje głos użytkownika. Tworzy to dwukierunkowy system tłumienia hałasu. unkcja ANC, czyli hybrydowa aktywna redukcja hałasu, eliminuje szumy z otoczenia, takie jak dźwięki klawiatury, rozmówców w pobliżu czy odgłosy wentylacji, a tryb transparentności pozwala użytkownikom wiedzieć, co dzieje się wokół, kiedy mają słuchawki na uszach. W aplikacji Logi Tune dostępna jest funkcja Personal EQ, dzięki której każdy może indywidualnie dostosować dla siebie ustawienia sprzętu z pomocą samodzielnego testu słuchu.



Wydajność i komfort przez cały dzień

Profesjonaliści poruszając się po przestrzeniach biura w ciągu dnia, mogą pozostawać podłączeni dzięki wielopunktowej technologii Bluetooth i inteligentnemu wyliczaniu (tzw. smart enumeration). Ta zgłoszona do opatentowania funkcja rozwiązuje problem, z którym często borykają się użytkownicy, gdy odchodząc od komputera, tracą połączenie i nie odzyskują go kiedy wracają. Inteligentne wyliczanie wynika z komunikacji między słuchawkami, odbiornikiem USB-C i systemem operacyjnym, które inteligentnie przełączają się między dźwiękiem z słuchawek do komputera, bez konieczności ręcznego ustawiania lub usuwania dongla.



Długa praca na baterii

Słuchawki Zone Wireless 2 są gotowe na długie godziny pracy - zapewniają do 40 godzin czasu pracy na baterii, co może się zmieniać w zależności od tego, czy funkcja ANC jest włączona czy wyłączona. Szybkie ładowanie przez pięć minut wystarczy nawet na godzinę rozmów.



Nowoczesny design i intuicyjne sterowanie

Oprócz zaawansowanych funkcjonalności i doskonałej czystości dźwięku, słuchawki zachwycają również nowoczesnym wyglądem z miękkimi, oddychającymi nausznikami dostępnymi w różnych wersjach kolorystycznych - grafit, biel i róż – tak, aby każdy mógł wybrać najlepsze dla siebie. Ciesząc się wysokiej jakości dźwiękiem i wygodą, użytkownicy mogą po prostu stukać lub przesuwać po nauszniku, aby kontrolować media i głośność za pomocą inteligentnych dotykowych sterowań lub włączyć funkcję wykrywania nausznika w aplikacji Logi Tune. Pozwala ona na automatyczne odtwarzanie i pauzowanie dźwięku w momencie zakładania lub zdejmowania słuchawek.



Zarządzanie przez Dział IT

Działy IT mogą spokojnie wdrożyć słuchawki Zone Wireless 2 dla pracowników firmy, mając pewność, że są one certyfikowane dla platformy Microsoft Teams z wysokiej jakości mikrofonem do biur typu open space, dla Zoom, Google Meet, Google Voice i Fast Pair. Integracja z Sync – platformą do zarządzania urządzeniami Logitech - zapewnia bezpieczne i skalowalne podejście do zdalnego zarządzania urządzeniami Logitech. Sync umożliwia administratorom IT aktualizowanie oprogramowania Zone Wireless 2 i rozwiązywanie problemów z jednego interfejsu działającego w chmurze, niezależnie od tego, czy słuchawki są używane zdalnie, czy w biurze.



Dostępność i cena

Słuchawki Zone Wireless 2 są dostępne na całym świecie na stronie logitech.com oraz u autoryzowanych sprzedawców. Sugerowana cena zestawu słuchawkowego to 1599 PLN.

































Źródło: Info Prasowe - Logitech