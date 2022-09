Logitech dla twórców - mikrofon Blue Sona XLR i oświetlenie Litra Beam

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Logitech For Creators, marka należąca do Logitech, której celem jest ułatwienie twórcom internetowym realizacji swoich pasji, przedstawia dwa nowe rozwiązania ułatwiające wejście na profesjonalny poziom streamowania i tworzenia contentu. Logitech Blue Sona to aktywny i dynamiczny mikrofon XLR z technologią ClearAmp, która zapewnia znakomitą, studyjną jakość dźwięku. Logitech Litra Beam to wysokiej klasy lampka LED na biurko, która dzięki technologii TrueSoft ułatwi uzyskanie profesjonalnych efektów świetlnych podczas streamowania czy nagrywania. Oba rozwiązania zaoferują dla twórców zupełnie nowe możliwości.







Uchwyć dźwięk radiowej jakości dzięki aktywnemu, dynamicznemu mikrofonowi XLR Blue Sona

Blue Sona na nowo definiuje mikrofon dla obecnych twórców i streamerów. Wnosząc legendarną jakość dźwięku Blue Microphones na wyższy poziom, Blue Sona oferuje zaawansowaną technologię i przemyślaną konstrukcję dla profesjonalnego poziomu streamowania, podcastów i treści wideo. Mikrofon posiada wbudowaną technologię ClearAmp, główną innowację, która ulepsza doświadczenie z mikrofonem XLR dzięki dostarczeniu silnego wzmocnienia sygnału na poziomie +25dB. Dzięki temu nie jest wymagane dodatkowe, zewnętrzne wzmocnienie mikrofonu. Innymi charakterystycznymi cechami dla Blue Sona są także podwójna membrana w kapsule i superkardioidalna biegunowość, koncentrująca się tylko na głosie, skutecznie niwelując niepożądane szumy i wibracje z otoczenia. Dzięki obrotowi uchwytu w 290 stopniach, każdy użytkownik może liczyć na swobodę umieszczenia mikrofonu niemal w każdej pozycji. Złącze XLR umożliwia łatwą integrację z interfejsami audio i mikserami w celu precyzyjnego dopasowania dźwięku. Smukły i wszechstronny Blue Sona jest dostępny w kolorach grafitowym i białym, a także posiada czerwone i grafitowe wymienne osłony z przodu.





Wyraźne i kierunkowe oświetlenie dzięki Litra Beam, wysokiej klasy lampie LED na biurko

Litra Beam umożliwia twórcom wykorzystanie światła do kreowania sceny w ich materiałach wideo w zupełnie nowy sposób. Innowacyjna konstrukcja z trzema rodzajami regulacji oferuje nieskończoną elastyczność w ramach pozycjonowania i kształtowania światła. Osiągnij wymagane efekty oświetlenia dzięki Litra Beam lub kilku jej sztuk, zyskując możliwość zastosowania technik oświetlenia Front, Split, Butterfly lub Rembrandt. Tuż przed lub już w trakcie streamingu, twórcy mogą precyzyjnie zarządzać oświetleniem za pomocą Litra Beam. Przyciski z tyłu urządzenia umożliwiają szybki dostęp do pięciu ustawień jasności i temperatury barwowej światła - od białego ciepłego do chłodnego błękitu, a także płynną, bezstopniową zmianę w zakresie od 2700K do 6500K. Ustawień można dokonać również poprzez oprogramowanie Logitech G HUB, która zapewnia jeszcze większą elastyczność i łatwość konfiguracji lampy dzięki procentowej skali i zakresie stopni w Kelwinach. G HUB zapewnia twórcom całkowitą kontrolę nad sprzętem do streamowania: oświetleniem Litra Glow, mikrofonami Blue Yeti oraz kamerą StreamCam, jak również akcesoriami dla graczy Logitech G - wszystko w ramach jednej aplikacji desktopowej.



Litra Beam wychodzi naprzeciw typowym wyzwaniom streamerów i twórców internetowych. Opatentowana technologia TrueSoft zapewnia zrównoważone oświetlenie LED o szerokim spektrum z kinową dokładnością kolorów, wspomagając przy tym naturalny i wyraźny obraz dla każdego odcienia skóry. Bezramkowy dyfuzor zapewnia szerokie rozświetlenie, eliminując tym samym ostre cienie. Posiada certyfikat bezpieczeństwa dla całodziennego użytkowania po przejściu rygorystycznych testów.



Ceny i dostępność

Blue Sona (€349) i Litra Beam (€119) są dostępne od 21 września w wybranych krajach Europy, USA i Kanadzie poprzez stronę logitech.com.



































