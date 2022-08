Logitech prezentuje gamingową mysz G502 X

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Logitech G, marka firmy Logitech, ogłosił dziś G502 X, G502 X LIGHTSPEED i G502 X PLUS, najnowsze wersje najpopularniejszej na świecie myszy do gier, z szeregiem przełomowych innowacji zapewniających najlepsze możliwe wrażenia z gry. G502 X kontynuuje tradycję dostarczania niezrównanej wydajności w grach, skrupulatnie przeprojektowując formę G502 i aktualizując ją o najbardziej zaawansowane technologie gamingowe. Wszystkie modele G502 X są wyposażone w całkowicie nowe hybrydowe przełączniki optyczno-mechaniczne LIGHTFORCE, które zapewniają niezwykłą szybkość i niezawodność, a także precyzyjną aktywację i wyrazistą reakcję.







LIGHTFORCE to rewolucyjna technologia mikroprzełączników, która łączy w sobie zalety przełączników optycznych z istotnym odczuciem aktywacji przełączników mechanicznych, które uwielbiają gracze. Przełączniki optyczne oferują dużą szybkość, wydajność i dobrą niezawodność przez cały okres użytkowania myszy. LIGHTFORCE wykorzystuje galwaniczne elementy kontaktowe wewnątrz przełącznika, które działają tak samo jak przełączniki mechaniczne. Rezultatem są optyczne i mechaniczne wyzwalacze zaprojektowane w zgodzie ze sobą, zapewniające najwyższą wydajność w grach. Przełączniki hybrydowe LIGHTFORCE zapewniają niezawodne, ultra-niskie opóźnienia aktywacji optycznej w połączeniu z najlepszymi atrybutami wyraźnych, wyczuwalnych kliknięć mechanicznych.



G502 X wyróżnia się przeprojektowanym, odwracalnym i zdejmowanym przyciskiem DPI-shift, który można dostosować do różnych rozmiarów dłoni i stylów trzymania, przeprojektowanym kółkiem przewijania o większej stabilności i mniejszej wadze, przy jednoczesnym zachowaniu kultowych dla G502 trybów podwójnego hiperszybkiego nieskończonego przewijania, ładowaniem przez USB-C dla wersji bezprzewodowych, a także lekkim egzoszkieletem dla zmniejszenia wagi i maksymalnej sztywności. G502 X jest również wyposażony w precyzyjny sensor HERO 25K, oferujący dokładność stosunku 1-1 na poziomie submikronowym oraz zerowe wygładzanie, filtrowanie lub przyspieszanie.



Przy połączeniu za pomocą protokołu LIGHTFORCE, G502 X charakteryzuje się czasem reakcji o 68 procent szybszym niż jej poprzednia generacja. Aktualizacja protokołu bezprzewodowego LIGHTSPEED umożliwia także graczom podłączenie dwóch urządzeń LIGHTSPEED do jednego odbiornika za pomocą narzędzia Device Pairing Tool w G HUB. Gracze mogą obsługiwać G502 X za pomocą tego samego odbiornika, co ich klawiatury do gier Logitech G915, G915 TKL lub G715. Ponadto linia G502 X jest zgodna z bezprzewodowymi matami ładującymi Logitech G POWERPLAY, które zapewniają nieograniczoną żywotność baterii bez kabli.



Model G502 X PLUS jest wyposażony w funkcję LIGHTSYNC RGB z następującymi funkcjami –płynącym oświetleniem 8-LED, które można dostosować do potrzeb użytkownika, efektami uruchamiania i wyłączania oraz optymalizacją baterii dzięki wykrywaniu aktywnej gry.



Myszy gamingowe Logitech G502 X, G502 X LIGHTSPEED i G502 X PLUS są dostępne w czarnej i białej wersji kolorystycznej i będą dostępne na stronie LogitechG.com i u globalnych sprzedawców detalicznych w sierpniu 2022 roku w sugerowanych cenach detalicznych wynoszących odpowiednio 379, 659 i 759 PLN.



































Źródło: Info Prasowe / Logitech